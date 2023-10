Alors que l’AOC et Jamaal Bowman condamnent le rassemblement pro-Hamas, d’autres démocrates « socialistes » restent silencieux

Quatre représentants « socialistes » au Congrès sont restés silencieux après que les socialistes démocrates de New York (NYC DSA) ont organisé dimanche un rassemblement pro-Hamas à la suite des attaques terroristes contre Israël qui ont tué des centaines de personnes, dont de nombreuses femmes et enfants.

Les représentants Cori Bush, Rashida Tlaib, Greg Casar et Shri Thanedar n’ont pas répondu aux multiples demandes de renseignements de la Daily Caller News Foundation concernant le rassemblement du DSA de New York à Times Square à la suite d’une brutale attaque terroriste en Israël dimanche. Plus de 900 personnes ont été tuées lors des attaques terroristes du Hamas en Israël, des dizaines d’autres ont été kidnappées et plus de 5 000 roquettes ont été tirées sur le pays. selon aux Forces de défense israéliennes. (EN RELATION : Le président de Harvard répond aux groupes d’étudiants accusant Israël des attaques du Hamas)

Les participants au rassemblement ont brûlé un drapeau israélien et brandi des drapeaux palestiniens lors du rassemblement du DSA de New York à Times Square, un jour après que les terroristes du Hamas ont lancé une attaque contre Israël, selon au New York Post.

Les représentants démocrates Jamaal Bowman et Alexandria Ocasio-Cortez n’ont pas répondu au DCNF, mais ils ont publié des déclarations publiques condamnant le rassemblement socialiste démocrate de New York.

L’organisation Democratic Socialists of America (DSA) soutient le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions, selon à son site Internet. Le mouvement plaide pour le retrait du soutien américain à Israël.

Le DSA soutient la « lutte de la Palestine contre l’apartheid, le colonialisme et l’occupation militaire, ainsi que pour l’égalité, les droits de l’homme et l’autodétermination, y compris le mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) », selon son site Internet.

Plusieurs responsables démocrates de New York ont ​​condamné le rassemblement, notamment le gouverneur. Kathy HochulRép. Hakeem Jefferies et maire de la ville de New York Éric Adams.

Thanedar n’a pas répondu à la demande de commentaires de la DCNF mais a publié un déclaration sur les attaques terroristes du Hamas.

« L’Amérique est fermement aux côtés d’Israël et je soutiens de tout cœur son droit à se défendre. Le Congrès doit se rallier à Israël jusqu’à ce que cette menace soit traitée et que la sécurité soit rétablie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

DSA et NYC DSA n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de la DCNF.

