Alors que l’Amérique rouvre, les entreprises constatent une augmentation des mauvais comportements

L’alcool peut également être un facteur. Southwest et American Airlines ont décidé de ne pas reprendre les ventes d’alcool en vol pour le moment en raison du comportement indiscipliné.

Les représentants syndicaux ont décrit la situation comme une « épidémie d’agressions et d’agressions ».

La FAA suit les incidents avec les passagers à problèmes et affirme que les problèmes liés aux masques faciaux ont été un facteur contributif.

« Nous pouvons affirmer avec certitude que le nombre de rapports que nous avons reçus au cours des derniers mois est nettement plus élevé que les chiffres que nous avons vus dans le passé », a déclaré Ian Gregor, porte-parole de la Federal Aviation Administration.

« Quelque chose va arriver à la mauvaise personne et ce ne sera pas bon », a prévenu la star de Portland, Damian Lillard.

« Le retour de plus de fans de la NBA dans nos arènes a apporté beaucoup d’enthousiasme et d’énergie au début des séries éliminatoires, mais il est essentiel que nous fassions tous preuve de respect envers les joueurs, les officiels et nos collègues fans », a déclaré la NBA.

La ligue a émis une déclaration sur le comportement récent et a apporté des modifications à son code de conduite des fans en conséquence.

A New York, les Hawks d’Atlanta gardent Trae Young s’est fait cracher dessus lors d’un match éliminatoire contre les Knicks au Madison Square Garden. Et la star des Washington Wizards Russell Westbrook s’est fait jeter du pop-corn sur lui par un fan alors qu’il quittait le terrain avec une blessure.

Par exemple, à Boston, un fan des Celtics de 21 ans était accusé de coups et blessures au moyen d’une arme dangereuse, après avoir brandi une bouteille d’eau contre la star des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, alors qu’il quittait le terrain du TD Garden.

Il n’y a pas que les stades et les arènes de sport. Le secteur de la vente au détail constate également une augmentation des mauvais comportements, souvent dirigés contre les employés. Selon Emily May, co-fondatrice et directrice exécutive de l’association Hollaback !, les détaillants constatent une augmentation alarmante de la discrimination lorsque le personnel d’étage est ciblé pour qui il est lors de l’application des mesures de sécurité.

« Compte tenu de l’augmentation de la violence haineuse – qui atteint un niveau record – les travailleurs de première ligne sont plus vulnérables que jamais », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

C’est devenu si grave qu’au moins une douzaine de détaillants, dont Gap, Dick’s Sporting Goods et Sephora, se sont associés pour collaborer à une campagne avec l’association à but non lucratif. Ouvert à tous.

« Nous essayons de créer un mouvement où tout le monde se rassemble autour des valeurs d’inclusion et de sécurité, où nous pouvons tous être en sécurité et acceptés et appartenir à ce que nous sommes », a déclaré la réalisatrice Calla Devlin Rongerude.

« Nous n’avons pas été dans la foule, nous n’avons pas négocié d’espaces avec beaucoup d’autres personnes depuis un certain temps. Je pense que nous n’avons plus l’habitude d’être humains les uns avec les autres », a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de la campagne, les détaillants participants auront accès à une boîte à outils et à d’autres ressources pour soutenir les travailleurs de première ligne.