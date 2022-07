Alors que l’Amérique latine se tourne vers la gauche, les dirigeants sont confrontés à une sombre réalité.

Contrairement à aujourd’hui, le dernier changement significatif de gauche en Amérique latine, au cours de la première décennie du millénaire, a été propulsé par un boom des matières premières qui a permis aux dirigeants d’étendre les programmes sociaux et de faire entrer un nombre extraordinaire de personnes dans la classe moyenne, suscitant des attentes pour des millions de personnes. familles.

Maintenant que la classe moyenne recule, et au lieu d’un boom, les gouvernements sont confrontés à des budgets battus par la pandémie, à une inflation galopante alimentée par la guerre en Ukraine, à une migration croissante et aux conséquences économiques et sociales de plus en plus désastreuses du changement climatique.

En Argentine, où le gauchiste Alberto Fernández a pris les rênes d’un président de droite fin 2019, les manifestants sont descendus dans la rue au milieu de la hausse des prix. Des manifestations encore plus importantes ont éclaté récemment en Équateur, menaçant le gouvernement de l’un des rares présidents de droite nouvellement élus de la région, Guillermo Lasso.

“Je ne veux pas être apocalyptique à ce sujet”, a déclaré Cynthia Arnson, éminente boursière du Woodrow Wilson International Center for Scholars. “Mais il y a des moments où vous regardez cela comme la tempête parfaite, le nombre de choses qui frappent la région à la fois.”