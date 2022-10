Alors que l’Alberta fait campagne pour attirer des travailleurs, les économistes disent que la concurrence est saine

OTTAWA –

Lorsque le partenaire de Zeel Shah a quitté Toronto pour un emploi à Edmonton en 2018, le jeune couple a dû décider quelle ville offrait l’avenir qu’il souhaitait pour lui-même.

Shah, maintenant âgée de 28 ans, dit qu’elle et Deep Cheema ont comparé la vie qu’ils pourraient avoir à Toronto et à Edmonton et ont conclu que leurs objectifs d’accession à la propriété étaient plus réalisables dans l’Ouest.

«Nous voulions éventuellement nous installer», a-t-elle déclaré. “En tant que première maison, nous ne voulions pas dépenser un million de dollars.”

Un an après le déménagement de Cheema, Shah l’a rejoint dans la ville beaucoup plus froide et moins peuplée. En 2021, le couple a acheté sa première maison – une maison en rangée – ensemble à Edmonton.

Shah dit qu’avec le recul, déménager en Alberta était la bonne décision pour leur famille de trois personnes.

L’Alberta rivalise actuellement pour attirer plus de jeunes comme Shah et Cheema, et les économistes disent que c’est une bonne chose pour les provinces de se faire concurrence pour les travailleurs.

Avec des pénuries de main-d’œuvre répandues dans tout le pays, la province de l’Ouest cible les résidents des villes les plus chères du Canada dans une campagne pour attirer des travailleurs, en faisant un discours sur l’abordabilité auquel il espère qu’il sera trop difficile de résister.

« Qu’est-ce que l’Albertain a dit au Torontois ? Vous êtes embauché », lit-on dans l’une des publicités de l’Alberta dans une station de métro du centre-ville de Toronto.

« Trouvez des choses auxquelles vous ne vous attendriez pas. Comme une maison abordable », lit un autre.

La deuxième phase de la campagne Alberta is Calling explique pourquoi les Torontois et les Vancouvérois pourraient vouloir déménager dans la province riche en pétrole : des logements moins chers, un bon salaire et des trajets plus courts.

Lors d’un événement de lancement de campagne à Toronto le mois dernier, l’ancien premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, s’est adressé directement aux jeunes de la ville.

« Je tiens à remercier tout particulièrement les jeunes de la RGT et de la grande région de Vancouver, car ils rêvent tous, à juste titre, d’être propriétaires », a déclaré Kenney.

« Ce rêve est bel et bien vivant en Alberta.

Selon l’Association canadienne de l’immeuble, le prix moyen des maisons en Alberta était d’environ 424 000 $ en août. En comparaison, les prix moyens des maisons en Ontario et en Colombie-Britannique étaient de 830 000 $ et de 911 000 $ respectivement.

À Toronto et à Vancouver, les prix sont bien au-dessus des moyennes provinciales.

Le terrain intervient alors que l’Ontario connaît le plus grand exode de résidents depuis des décennies. Selon Statistique Canada, près de 50 000 personnes ont quitté la province au deuxième trimestre de cette année.

Pendant ce temps, l’Alberta a vu un afflux de personnes entrer dans la province, avec plus de 37 000 nouveaux résidents.

Mikal Skuterud, professeur d’économie à l’Université de Waterloo, affirme que le mouvement entre les provinces est bon s’il signifie que les travailleurs se rendent là où ils sont le plus nécessaires.

“Nous avons besoin de concurrence”, a déclaré Skuterud, ajoutant que les employeurs devraient être en concurrence pour les talents à travers le pays, pas seulement dans les communautés locales où ils sont basés.

« Nous voulons que les travailleurs se rendent compte que les emplois sont nombreux [and] où les salaires augmentent.”

Mike Moffatt, professeur adjoint à la Ivey Business School de l’Université Western, a déclaré que les jeunes étant de plus en plus préoccupés par l’abordabilité du logement, “il est vraiment intelligent pour l’Alberta de vanter les avantages de vivre là-bas”.

Moffatt dit que même si la dernière campagne de l’Alberta pourrait être plus agressive dans son ton, d’autres régions de l’Ontario ont fait des présentations similaires aux résidents de Toronto.

Alors que de plus en plus de Torontois ont migré hors de la ville au fil des ans et dans des régions comme Kitchener-Waterloo et St. Catharines, les prix ont augmenté dans ces villes, a-t-il déclaré.

«Avec l’augmentation du travail à domicile, il est possible que cela se transforme en un phénomène pancanadien», a déclaré Moffatt.

Ce phénomène s’est déjà produit dans les Maritimes alors que les Ontariens se sont dirigés vers l’Est pendant la pandémie de COVID-19, optant pour des maisons plus grandes à des prix moins chers.

L’afflux d’Ontariens a fait grimper les prix des maisons de façon spectaculaire dans un Nouveau-Brunswick historiquement bon marché. L’an dernier, les prix ont augmenté de plus de 30 % dans la province.

Alors que les Canadiens poursuivent leur recherche de logements abordables, M. Moffatt affirme que les communautés locales devront être conscientes de la croissance démographique et s’assurer qu’elles ont le logement pour l’accueillir.

De retour à Edmonton, Shah dit que le déménagement en Alberta ne plaira pas à tout le monde. Les Torontois doivent renoncer à vivre dans la ville la plus peuplée du Canada et les Vancouvérois feraient leurs adieux au temps doux.

“Si vous aimez la vie rapide et les endroits bondés, Toronto est mieux que l’Alberta, évidemment”, a-t-elle déclaré.

Cependant, Moffatt a déclaré que si le message arrivait même à une petite fraction de personnes, cela pourrait signifier beaucoup plus de nouveaux travailleurs pour l’Alberta.

“Il y a probablement assez de gens qui disent : ‘Vous savez quoi, je peux supporter un hiver à Edmonton si cela signifie que je peux vraiment posséder une maison.'”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 octobre 2022.