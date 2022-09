Alors que l’aide arrive à Port aux Basques, les résidents déplacés « essaient juste de garder les choses ensemble »

Alors que les résidents du sud-ouest de Terre-Neuve tentent de récupérer des objets dans des maisons détruites par la tempête post-tropicale Fiona, de fortes pluies et des inondations potentielles menacent de ruiner tout ce qui reste.

Une poupée, des cartes de hockey et une pancarte « La maison est là où est le cœur » figuraient parmi les tas de décombres à Port aux Basques, où se trouvaient autrefois plusieurs maisons. Certaines zones restent inaccessibles aux résidents en raison d’infrastructures gravement endommagées.

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie pour Port aux Basques et ses environs, avec 40 à 70 millimètres de pluie prévus entre mardi et mercredi matin, avec un potentiel de 100 millimètres dans les zones où les averses sont les plus fortes.

“Ces précipitations supplémentaires pourraient avoir un impact sur les efforts de nettoyage en cours des dommages infligés par la tempête post-tropicale Fiona”, indique l’avertissement. “Des inondations localisées dans les zones basses sont possibles. De fortes averses peuvent provoquer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.”

Le sol de la zone est déjà saturé après 77 millimètres de pluie tombés lors de la tempête post-tropicale Fiona, qui a frappé samedi. Au fur et à mesure que la pluie ruisselait, de la machinerie lourde a creusé les vestiges de maisons restées au bord de l’eau pendant des décennies.

Les Forces canadiennes commencent le travail

Environ 25 réservistes du 37e Groupe-brigade du Canada, basé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, ont été dépêchés dans la région jusqu’à présent. Un effectif plus important est attendu mardi, totalisant environ 100 membres de trois pelotons. Au moins un navire de la marine a également été chargé d’aider les communautés côtières.

Ils ont été rejoints par des membres des Rangers canadiens de Terre-Neuve-et-Labrador.

L’adjudant Bradley McInnis du Groupe de patrouilles des Rangers canadiens à Gander était à Port aux Basques mardi pour évaluer ce dont l’armée a besoin.

“Depuis que nous sommes arrivés sur le terrain ici, nos rangers ont aidé les pompiers locaux ainsi que la recherche et le sauvetage au sol locaux”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’environ 67 rangers arriveront dans la communauté d’ici la fin de mardi.

L’adjudant Bradley McInnis, avec le Groupe de patrouilles des Rangers canadiens à Gander, était à Port aux Basques pour évaluer ce que la communauté attend des militaires. (Danny Arsenault/CBC)

Le nettoyage sera massif, les habitants de plusieurs communautés disant à CBC News qu’ils s’attendent à ce qu’il faille des semaines, voire des mois, pour enlever les débris et les maisons irrécupérables.

Jerry Musseau, chef des pompiers de Channel-Port aux Basques, a déclaré que la ville aura besoin de beaucoup d’aide pour le nettoyage et la réparation des infrastructures.

“Cela ne va pas être nettoyé en quelques mois. Cela va probablement prendre un an, probablement même plus”, a-t-il déclaré.

Immédiatement après la tempête, a déclaré Musseau, le service d’incendie s’est concentré sur l’éloignement des personnes des zones dangereuses. Maintenant, les gardes forestiers aident à garder ces zones sécurisées.

Il a décrit la scène en ville comme “une zone de guerre”.

“Je n’aurais jamais pensé que quelque chose comme ça puisse arriver à Port aux Basques”, a-t-il déclaré.

Rassembler les fournitures

Entre-temps, des gens de partout dans la province mettent en commun leurs ressources pour aider ceux qui ont été les plus touchés. Un camion de vêtements devait arriver à Port aux Basques mardi matin, tous donnés aux personnes qui ont tout perdu lorsque l’onde de tempête a frappé leurs maisons.

La friperie de l’Armée du Salut de Port aux Basques a distribué mardi de l’eau, des produits d’hygiène personnelle et des vêtements.

“Aujourd’hui, tout est gratuit”, a déclaré la responsable du magasin, Darlene Collier. “Entrez juste.”

Des résidents comme Melissa Barr, qui a été forcée de fuir sa maison côtière avec son mari et ses enfants pendant la tempête, ont cruellement besoin de fournitures.

Melissa Barr et sa famille font partie des résidents déplacés du sud-ouest de Terre-Neuve qui ont besoin de fournitures comme des vêtements et de la nourriture après la tempête post-tropicale Fiona. (Waqas Chughtai / Radio-Canada)

Elle a dit que leur maison est toujours debout mais a été endommagée de façon irréparable. La famille a quitté son domicile avec seulement des médicaments et les vêtements sur le dos.

“Heureusement, avec tous les dons que nous avons reçus, nous obtenons au moins des vêtements, car nous n’avions que ce que nous portions, des jouets pour les enfants. Comme si c’était incroyable dans ce sens”, a-t-elle déclaré.

Barr a déclaré qu’elle avait reçu des dons en argent et avait fait une demande de logement par l’intermédiaire de la Croix-Rouge canadienne.

“J’essaie juste de garder les choses ensemble”, a-t-elle déclaré.

Fonctionnaires fédéraux et provinciaux en ville

Les gens auront besoin de plus que de simples vêtements, cependant, et le premier ministre Andrew Furey a déclaré que la province participera à un effort coordonné pour évaluer les besoins des résidents dans les jours et les semaines à venir et «déterminer comment mieux répondre à ces besoins avec l’expertise offres par l’intermédiaire des institutions militaires ou des volontaires. »

Selon un communiqué de presse du mardi après-midi, Furey, Burgeo-La Poile MHA Andrew Parsons et le ministre des Transports et de l’Infrastructure Elvis Loveless révéleront les détails d’un programme de secours de 30 millions de dollars pour les personnes touchées par la tempête lors d’une conférence de presse à Port aux Basques mercredi. Matin.

Dans un autre communiqué de presse, un porte-parole a déclaré que le gouvernement provincial a mis en place un centre de commandement pour la réponse à la tempête, et que les responsables aideront les municipalités dans les évaluations structurelles, la réparation des routes et le nettoyage des débris.

Les députés libéraux Gudie Hutchings et Seamus O’Regan ont examiné les dégâts à Port aux Basques mardi.

Hutchings a déclaré que les ressources fédérales sont d’abord destinées aux besoins immédiats.

“En ce moment, c’est, est-ce que les gens ont de la nourriture, un abri, des vêtements ? Les enfants ont-ils des jouets ? Les chiens ont-ils de la nourriture pour chiens ?” dit-elle.

Elle a déclaré que le financement fédéral sera déployé dans le cadre de l’intervention d’urgence provinciale, mais que les fonctionnaires fédéraux aideront à la reconstruction. Elle a déclaré que la reconstruction devait se faire en gardant à l’esprit le changement climatique.

“Ces tempêtes ne font que devenir de plus en plus violentes”, a-t-elle déclaré.

Une centaine de maisons ont été détruites. De nombreuses personnes séjournent chez des membres de leur famille ou dans des hôtels. Furey a déclaré qu’il espérait avoir un programme de soutien provincial “robuste” pour les personnes déplacées, ainsi qu’un plan fédéral pour aider également au financement.

Furey visitera les villes les plus durement touchées mardi, et le premier ministre Justin Trudeau devrait arriver dans la région mercredi.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador