Alors que l’Afrique ouvre un sommet sur le climat, les mauvaises prévisions météorologiques maintiennent le continent sous-préparé

NAIROBI, Kenya (AP) — Une grande partie du monde tient pour acquis les prévisions météorologiques quotidiennes. Mais la plupart des 1,3 milliard d’habitants de l’Afrique vivent avec peu de connaissances préalables sur ce qui les attend. Cela peut être à la fois mortel et coûteux, avec des dégâts se chiffrant en milliards de dollars.

Le premier Sommet africain sur le climat s’ouvre lundi au Kenya pour mettre en lumière le continent qui souffrira le plus du changement climatique tout en y contribuant le moins. Il sera urgent d’investir massivement dans l’adaptation de l’Afrique au changement climatique, notamment en améliorant les prévisions. Au cœur de chaque question à l’ordre du jour, de l’énergie à l’agriculture, se trouve le manque de collecte de données qui oriente des décisions aussi cruciales que le moment de planter – et le moment de fuir.

Le continent africain est plus grand que la Chine, l’Inde et les États-Unis réunis. Et pourtant, l’Afrique ne dispose que de 37 radars pour suivre la météo, un outil essentiel aux côtés des données satellitaires et de la surveillance des surfaces, selon une base de données de l’Organisation météorologique mondiale.

L’Europe dispose de 345 installations radar. Amérique du Nord, 291.

« Le continent, dans son ensemble, se trouve dans un angle mort en matière de risque climatique », a déclaré Asaf Tzachor, chercheur au Centre d’étude des risques existentiels de l’Université de Cambridge. En août, lui et ses collègues ont prévenu dans un commentaire paru dans la revue Nature que le changement climatique coûterait à l’Afrique plus de 50 milliards de dollars chaque année d’ici 2050. D’ici là, la population africaine devrait doubler.

L’incapacité généralisée de suivre et de prévoir le temps affecte les choix de développement clés, selon leur commentaire : « Cela ne sert à rien d’investir dans les petites exploitations agricoles, par exemple, si les inondations vont simplement les emporter. »

Le Kenya, hôte du sommet sur le climat, est l’un des rares pays d’Afrique considéré comme disposant d’un service météorologique relativement bien développé, avec l’Afrique du Sud et le Maroc. Le Kenya a alloué environ 12 millions de dollars cette année à son service météorologique, selon le Trésor national. En revanche, la demande de budget du National Weather Service des États-Unis pour l’exercice 2023 s’élevait à 1,3 milliard de dollars.

La vaste étendue du continent africain, composé de 54 nations, est relativement mal desservie et non avertie.

« Bien qu’elle couvre un cinquième de la superficie totale des terres émergées de la planète, l’Afrique possède le réseau d’observation terrestre le moins développé de tous les continents, et celui-ci est dans un état de détérioration », a déclaré l’OMM en 2019.

Et en raison d’un manque de financement, le nombre d’observations effectuées par des appareils atmosphériques habituellement utilisés avec des ballons météorologiques a diminué jusqu’à 50 % au-dessus de l’Afrique entre 2015 et 2020, un « problème particulièrement grave », a déclaré l’OMM dans un rapport l’année dernière.

Moins de 20 % des pays d’Afrique subsaharienne fournissent des services météorologiques fiables, indique le rapport. « Les stations météorologiques sont si éloignées les unes des autres que leurs données ne peuvent pas être extrapolées au niveau local en raison des différences de terrain et d’altitude. »

Aujourd’hui, 13 des pays africains les plus pauvres en données, dont l’Éthiopie, Madagascar et le Congo, reçoivent de l’argent pour améliorer la collecte et le partage de données météorologiques grâce à un fonds fiduciaire créé par les Nations Unies, le Mécanisme de financement des observations systématiques. Un mécanisme de financement plus ancien réunissant bon nombre des mêmes partenaires, Climate Risk & Early Warning Systems, a soutenu la modernisation des systèmes météorologiques dans une demi-douzaine de pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale.

Et il ne s’agit pas seulement de prévisions. Alors que les chocs climatiques tels que la pire sécheresse que la Somalie ait connue depuis des décennies deviennent de plus en plus fréquents, un meilleur enregistrement des données météorologiques est un besoin crucial pour la prise de décision.

« Pour de nombreuses personnes en Occident, des prévisions météorologiques précises facilitent souvent la vie : ‘Dois-je emporter un parapluie ?’ En Afrique, où de nombreuses personnes dépendent de l’agriculture pluviale, tout cela est un peu plus préoccupant », a déclaré Nick van de Giesen, professeur de gestion des ressources en eau à l’Université de technologie de Delft aux Pays-Bas. « Avec le changement climatique, les méthodes traditionnelles permettant de déterminer, par exemple, le début de la saison des pluies deviennent moins fiables. Les agriculteurs sèment donc régulièrement après quelques pluies, après quoi les pluies peuvent manquer et les graines ne germeront pas. »

Cela peut être dévastateur dans le contexte de la crise mondiale actuelle de la sécurité alimentaire.

Van de Giesen est codirecteur de l’Observatoire hydrométéorologique transafricain, un projet qui a contribué à la mise en place d’environ 650 stations de surveillance météorologique locale à faible coût en collaboration avec des écoles et d’autres entités dans 20 pays africains. Toutes ces stations de surveillance de surface ne sont pas opérationnelles en raison de problèmes tels que les menaces de groupes extrémistes qui limitent l’accès pour la maintenance dans des zones telles que le lac Tchad.

« Pour être clair, TAHMO ne pourra jamais remplacer les services météorologiques nationaux efficaces et efficients », a déclaré van de Giesen, ajoutant que de nombreux gouvernements africains ne disposent toujours pas des ressources ou du financement nécessaires.

Dans des pays comme la Somalie et le Mozambique, dotés de côtes parmi les plus longues et les plus vulnérables du continent, le manque de systèmes efficaces de surveillance météorologique et d’alerte précoce a contribué à des milliers de morts lors de catastrophes telles que les tempêtes tropicales et les inondations.

Après que le cyclone Idai ait frappé le centre du Mozambique en 2019, les habitants ont déclaré à l’Associated Press qu’ils n’avaient reçu que peu ou pas d’avertissements de la part des autorités. Plus de 1 000 personnes ont été tuées, certaines emportées par les eaux de crue alors que leurs proches s’accrochaient aux arbres.

Le cyclone Idai a été la catastrophe la plus coûteuse en Afrique, avec 1,9 milliard de dollars, entre 1970 et 2019, selon un rapport de l’OMM sur les phénomènes météorologiques extrêmes et leurs conséquences économiques et personnelles.

Le manque de données météorologiques dans une grande partie de l’Afrique complique également les efforts visant à lier certaines catastrophes naturelles au changement climatique.

Plus tôt cette année, un groupe de chercheurs sur le climat connu sous le nom de World Weather Attribution a déclaré dans un rapport que les données limitées rendaient impossible « d’évaluer avec confiance » le rôle du changement climatique dans les inondations qui ont tué des centaines de personnes au Congo et au Rwanda autour du lac Kivu en mai. .

« Nous avons besoin de toute urgence de données et de recherches climatiques solides dans cette région hautement vulnérable », indique leur rapport.

L’année dernière, les chercheurs ont exprimé une frustration similaire dans une étude sur les précipitations irrégulières et la faim dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest, citant de « grandes incertitudes » dans les données.

Ils ont préconisé des investissements aussi simples qu’un réseau de pluviomètres, affirmant que même de petits changements dans les précipitations peuvent affecter des millions de personnes.

Cara Anna, Associated Press