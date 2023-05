Alors que l’AFC Richmond affronte Manchester City, Pep Guardiola fait ses débuts d’acteur dans Ted Lasso

Les fans de Premier League ont été plongés dans une frénésie après que le manager de Manchester City, Pep Guardiola, ait fait ses débuts d’acteur dans la populaire série télévisée Ted Lasso. Guardiola est apparu dans une brève apparition dans l’avant-dernier épisode de la saison 3 qui tourne autour d’un match fictif de Premier League entre Manchester City et Jason Sudeikis alias l’AFC Richmond géré par Ted Lasso. Outre Guardiola, les fans aux yeux d’aigle ont pu repérer certains anciens joueurs de Premier League dans la même scène.

Jay Bothroyd et George Elokobi figuraient en tant que footballeurs de la ville lorsque les garçons de Guardiola sortaient du tunnel. Bothroyd a passé une période importante de sa carrière chez Queen’s Park Rangers, tandis qu’Elokobi a représenté les Wolves au cours de sa carrière. Peu de temps après la sortie de l’épisode, les passionnés de football n’ont pas tardé à reconnaître Bothroyd et Elokobi aux couleurs de Manchester City.

Twitter a été inondé de nombreuses réactions avec des fans félicitant le duo de footballeurs pour le nouveau chapitre de leur carrière. Une capture d’écran de la scène montrant Jay Bothroyd et George Elokobi entrant sur le terrain est rapidement devenue un sujet tendance sur l’application de microblogging.

L’AFC Richmond de Ted Lasso a surclassé Manchester City de Pep Guardiola dans cette confrontation fictive, remportant le match crucial 2-0. Après une bataille passionnante entre les deux parties, Ted a rencontré Guardiola sur la touche et lui a serré la main. Ted a d’abord félicité Guardiola pour un « bon match ». Il a ensuite dit en souriant: « Honnêtement, tu étais un dur à battre, mec. »

En réponse, Guardiola, l’un des meilleurs managers du football européen, a égrené quelques mots d’or. « Ne vous inquiétez pas des victoires ou des défaites. Aidez simplement ces gars à être toujours à leur meilleur sur et en dehors du terrain. En fin de compte, c’est la chose la plus importante », a déclaré Guardiola à Ted.

En sortant de l’écran de télévision, Manchester City de Pep Guardiola a déjà été sacré champion de Premier League avec un match encore en retard. City est sans aucun doute la force dominante du football interclubs anglais et il s’agit du cinquième titre du club au cours des six dernières saisons. Les garçons de Giardiola ont également obtenu une place en finale de la Ligue des champions et devront vaincre l’Inter Millan pour ramener l’argenterie à la maison. La bataille au sommet aura lieu au stade olympique Ataturk d’Istanbul le 11 juin.