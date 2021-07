Alors que l’accent du Sud prend le dessus sur le Nord, pouvez-vous comprendre ces phrases clés ?

THA quoi ? La nouvelle que les accents du Nord pourraient être noyés par les tons du Sud d’ici 45 ans est effrayante.

Ou, comme nous dirions dans le nord-est du Derbyshire, c’est vraiment mauvais.

Les experts pensent que nous finirons tous par ressembler à Gemma Collins d’ici 2066 Crédit : Rex

Les accents du Nord, comme celui de Vicky Pattison, pourraient être éradiqués car tout le monde bouge tellement Crédit : Fonctionnalités Rex

Les universitaires – de deux universités du sud, je note – estiment que les prononciations de Scouse, Lancastrian, Yorkshire et Geordie seront mortes d’ici 2066, parce que tout le monde bougera tellement.

Nous ressemblerons tous à Gemma Collins lorsque nous chanterons « cent ans de souffrance » à la Coupe du monde en Afghanistan, selon eux. Tu sais quoi? Quelle pensée déprimante.

Les accents régionaux sont ce qui a mis la Grande-Bretagne en Grande-Bretagne.

J’ai grandi dans un caillou (rime avec tapis) du Yorkshire et dans ma ville natale de Chesterfield, la poésie de notre patois est une joie constante.

Même dans ma jeunesse – nous n’avons jamais été des « enfants » – je prenais beaucoup de plaisir à utiliser généreusement les voyelles plates.

Ma mère, une Londonienne du Suffolk, aime me mettre dans l’embarras avec un enregistrement de moi, âgé d’environ sept ans, essayant le Duck’s Ditty de Wind In The Willows.

Il est bien sûr de coutume de laisser tomber n’importe quel « the » pour clouer le rythme local.

Alors me voilà : « Tout le long des remous à travers des joncs hauts. . . les canards étaient un conte oop tous.

Ce « oups » est énorme. Il a une intensité charmante que je peux m’entendre savourer en le prononçant.

Comme nous tous de oop North le ferions – et à ceux qui disent que Chesterfield n’est pas vraiment North, pipe tha sen dahn.

Nous voyons cela comme un insigne d’honneur de paraître différent de la livraison terne infusée de «prononciation reçue» du Sud-Est.

La seule chose que nous ayons en commun avec les sudistes, c’est que nous ne disons bonjour à personne non plus.

Oh non. Nous disons : « Ey up canard. Ta reyt ?

Et la seule réponse correcte – à moins que vous ne vous sentiez mal – serait: « Ey up thee, ah’m a reyt, comment ça va? »

Gerrit ? Bien sûr, vous le faites.

Parce qu’il y a l’autre grand mythe : que les accents du Nord comme ceux de Vicky Pattison sont souvent impénétrables. Oh, abandonne !

Nos accents ne sont pas seulement parfaitement compréhensibles, ils sont aussi les plus dignes de confiance, avec une intonation Yorkshire généralement en tête de la ligue.

Pourquoi pensez-vous que Peter Kay est si drôle ? Pourquoi Jordan, hum, North se débrouille-t-il si bien à la radio ? Et pourquoi ce type qui fouette Plusnet semble-t-il si raisonnable ?

Je sens un thème ici.

Alors, les accents du Nord sont-ils vraiment en péril ? ‘Eck comme si !

Voici quelques phrases clés du Nord que nous serions désolés de perdre. . . avec des traductions utiles pour tous les types du Sud aux oreilles en tissu.

Pourquoi pensez-vous que des stars comme Peter Kay et Jordan North se débrouillent si bien ? Crédit : Getty

Par ‘eck, c’est bon ben reyt

GO ‘ed mon gars! Faites entrer les bières. (Liverpool)

Allez-y, monsieur, achetez aux gars de bonnes pintes de bière!

‘ERE, qu’est-ce qu’il y a pour nous du thé ou on sort du magasin? (York)

Bonjour, que mangeons-nous pour notre dîner ou visiterez-vous un magasin à proximité ?

EE, c’est une infusion reyt gradly tha ‘! (York)

C’est la plus merveilleuse tasse de thé que j’aie jamais passée sur les lèvres !

AH-REET coq? Envie d’un bar ? (Lanc)

D’accord mon bonhomme ? Envie d’un de nos merveilleux petits pains ?

J’ÉTAIS une porte et il était une porte que nous devions traverser le ginnel. (Lanc)

Le brave type et moi avons conclu que nous devrions marcher dans la ruelle.

VU ce gadgie avant cette ligne de geet walla? (Newcastle)

Avez-vous vu ce mâle adulte debout à l’avant de cette très longue file d’attente ?

HADDAWAY, mon pote, il n’y a pas moyen qu’il signe pour le Toon. (Newcastle)

Il n’y a aucune chance que l’homme soit signé pour le Newcastle United FC.

Le bon son de NOTRE gamin, il est parfait. (Manchester)

Mon frère est le meilleur gentleman de la ville, il est extrêmement splendide.

D’accord coq? Je ne suis pas choqué, il crache dehors. (Manchester)

Bonjour mon ami proche, je suis loin d’être heureux après avoir remarqué la pluie légère qui tombe.

‘EY up love! Je reyt aime un peu de chuddy moi. (Sheffield)

Bonjour monsieur, puis-je vous harceler pour un morceau de chewing-gum ? Je l’apprécie tellement.

VOUS voulez des épices gerring du magasin ou maintenant? (Sheffield)

Souhaitez-vous que je sélectionne des bonbons pour vous ou préférez-vous vous en passer ?

SOYEZ REYT ! Pourquoi tu djarn ? (Cumbrie)

Ce sera totalement merveilleux cher monsieur. Qu’est-ce que tu fais ?

WHISHT bairn, whisht ! (Cumbrie)

On souhaite que bébé soit tranquille.