Washington prend le risque inutile de créer un conflit entre les deux puissances nucléaires

Aujourd’hui, l’Asie de l’Est est le théâtre d’une confrontation acharnée entre deux grandes puissances nucléaires, les États-Unis et la Chine. La situation s’aggrave alors que les Américains exécutent des plans pour contenir Pékin. Le principal point de discorde qui alimente ces tensions est le détroit de Taiwan. Ces dernières années, Washington a augmenté ses livraisons d’armes et d’équipements militaires à l’île, tout en aidant à réorganiser les forces armées de Taiwan et en encourageant fortement le désir d’indépendance du gouvernement local.

Taïwan revêt une importance géopolitique extrêmement importante pour les États-Unis et la Chine, représentant une partie de la “première chaîne d’îles” qui s’étend des îles Aléoutiennes au nord en passant par le Japon et les Philippines, jusqu’aux îles de la Sonde au sud. C’est cette « frontière du Pacifique » que Washington et Pékin ont définie comme leur principale ligne de défense. Les politiciens au pouvoir à Formose (qui signifie “belle” en portugais et qui est un nom qui a prévalu dans la cartographie occidentale jusqu’au 20e siècle) ont poursuivi ces dernières années une politique constante de renforcement des liens avec les États-Unis, ce qui est pleinement conforme à la politique anti-américaine de Washington. -Rhétorique chinoise.

Les dirigeants de la République populaire de Chine (RPC) ont clairement indiqué à plusieurs reprises que les actions violant la politique d’une seule Chine sont inacceptables. Cela vaut également pour les dispositions des trois communiqués conjoints américano-chinois de 1972-1982, qui constituent la base des relations bilatérales des pays.















La rhétorique du gouvernement chinois est devenue de plus en plus belliqueuse ces derniers temps, “la réunification de Taiwan avec la patrie” est un intérêt de sécurité nationale fondamental pour Pékin qui justifie la force militaire à défendre si nécessaire.

Pendant ce temps, grâce à la formulation vague du Taiwan Relations Act de 1979, le gouvernement américain préfère éviter de répondre aux questions concernant l’existence d’obligations concrètes d’assistance à l’île. Dans le même temps, il n’y a pas de réelle volonté à différents niveaux du système politique américain et dans la communauté des experts de passer d’une confrontation économique et géopolitique avec la Chine à un conflit ouvert.

Un excellent exemple du chaos régnant dans l’establishment américain vis-à-vis de la Chine est parfaitement illustré par la visite prévue de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan en août. Les premiers rapports sur le voyage potentiel sur l’île du troisième plus haut fonctionnaire américain sont apparus en avril 2022. Cependant, cette visite n’a jamais eu lieu, prétendument en raison d’un test Covid-19 positif. Bien que le bureau de Pelosi n’ait pas publié de confirmation ou de démenti officiel, le Financial Times a rapporté que des sources proches de la situation affirment que la visite de l’orateur est presque une affaire conclue cette fois. Comme la source de NBC l’a affirmé plus tard, on ne sait pas si son voyage en Asie comprendra une escale sur l’île

Fait intéressant, en 1997, Newt Gingrich, alors président de la Chambre, s’est rendu à Taiwan. Cependant, ce cas était quelque peu différent, puisqu’il représentait le Parti républicain, qui s’opposait à l’administration démocrate de Bill Clinton. Pelosi et Biden appartiennent au même parti, donc ce voyage personnifierait en fait la ligne de politique étrangère officielle de Washington avec un caractère anti-chinois prononcé. En outre, des informations sur la visite de l’orateur sont apparues après que l’administration Biden a confirmé son cinquième plan de vente d’armes et d’équipements à Taipei, au milieu des négociations qui se déroulent actuellement entre le gouvernement taïwanais et l’ancien secrétaire américain à la Défense Mark Esper.

La réaction de Pékin à cette étape sans précédent a été immédiate. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que la Chine s’oppose fermement à toute forme d’échange officiel entre les autorités américaines et l’île de Taïwan, soulignant que, puisque le Congrès fait partie intégrante du système politique américain, l’obligation d’adhérer à la Chine unique principe et le contenu des trois communiqués conjoints sino-américains s’y appliquent pleinement. Conformément à cela, Pékin a appelé Washington à annuler le voyage, à cesser d’aggraver les tensions dans le détroit de Taïwan et à cesser de prendre des mesures en faveur du sécessionnisme taïwanais. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, si les États-Unis suivent leur cap actuel, la Chine prendra des mesures fortes et résolues pour protéger sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale, de sorte que Washington devrait garder à l’esprit toutes les conséquences possibles de ses actions.

La Maison Blanche et le Pentagone ne sont probablement pas encore prêts pour des conséquences à long terme et imprévisibles dans les relations avec la deuxième plus grande économie et marine du monde. Le 21 juillet, le président Biden a déclaré que de hauts responsables militaires américains ne considéraient pas la visite de Pelosi à Taïwan comme une bonne idée pour le moment.

Il convient de noter que Pékin est mécontent de tout signe de soutien à Taipei venant de Washington. Lorsque la possibilité du voyage de Pelosi a été évoquée pour la première fois en avril, quatre avions de l’armée de l’air chinoise sont entrés dans la partie sud-ouest de la zone de défense aérienne autoproclamée de l’île.















Pendant ce temps, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s’est plaint au conseiller présidentiel français Emmanuel Bonn que les États-Unis continuent de poursuivre une politique de deux poids deux mesures sur les questions concernant l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’État, tout en augmentant les turbulences dans les relations internationales. Selon le ministre, Pékin considère les visites officielles de dirigeants politiques américains à Taiwan comme des provocations délibérées qui servent de signaux extrêmement dangereux au monde entier.

Cette position s’est manifestée à différents niveaux : le représentant américain Rick Larsen a déclaré qu’un fonctionnaire de l’ambassade de Chine et le consul général de Chine à San Francisco avaient exigé qu’il dise à l’orateur d’annuler le voyage.

La question a également été discutée entre les dirigeants. Dans une déclaration concernant un appel entre Joe Biden et Xi Jinping, les responsables chinois ont utilisé un langage fort en mentionnant Taïwan : “Ceux qui jouent avec le feu en périront. On espère que les Etats-Unis seront lucides à ce sujet”.

Le Global Times cite des experts chinois qui estiment que la visite de Pelosi aura des conséquences stratégiques, car la réponse de Pékin devrait également être stratégique, notant que les actions de représailles qui s’ensuivraient pourraient être catastrophiques pour les États-Unis, qui connaissent actuellement des difficultés économiques. Lu Xiang, chercheur à l’Académie chinoise des sciences sociales, estime que la détermination de Washington à envoyer l’orateur à Taïwan démontre que les autorités américaines veulent tester la patience de Pékin et fixer un nouveau seuil pour les actions de politique étrangère admissibles.

L’expert militaire Song Zhongping a déclaré que le Parti démocrate américain faisait tout ce qu’il pouvait pour améliorer sa position avant les élections de mi-mandat du Congrès, qui se tiendront en novembre, et cela inclut de montrer son soutien à la démocratie sur l’île. Le journaliste chinois Hu Xijin a proposé d’envoyer des avions de combat pour escorter le vol de Pelosi vers Taïwan et de déployer un porte-avions dans le détroit de Taïwan. Si l’armée taïwanaise ouvre le feu, Pékin se réserve le droit de détruire toute cible sur l’île qui constitue une menace. Et si les États-Unis osaient venir à la rescousse, alors il serait temps pour la libération et la réunification.

Il est possible que les analystes américains pensent que la réponse de Pékin sera douce et symbolique, en supposant que le Parti communiste chinois voudra éviter une confrontation inutile avec les États-Unis avant le 20e Congrès national du PCC, ce qui est important pour Xi Jinping personnellement. En revanche, il n’y a absolument aucune raison de compter sur la mollesse des communistes. En marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, Wang Yi a prévenu le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken que les trois communiqués conjoints étaient inviolables. Cela doit être interprété sans ambiguïté – dès que les provocations de Washington vont trop loin, les relations bilatérales avec Pékin seront irrémédiablement endommagées.

Dans le même temps, les autorités chinoises sont prêtes à aller plus loin dans cette affaire qu’elles ne l’étaient lors de la « crise de Taiwan » de 1996, lorsque Pékin, Taipei et Washington sont parvenus à trouver un compromis. Dans un discours prononcé lors du dialogue Shangri-La à Singapour en juin de cette année, le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe a déclaré que Pékin utiliserait la force si quelqu’un tentait d’arracher Taiwan à la Chine et se battrait jusqu’au bout.















En mai 2021, The Economist a appelé Taiwan “l’endroit le plus dangereux sur Terre.” Selon la publication britannique, les manœuvres constantes des navires de guerre chinois autour de l’île et l’intrusion d’avions dans sa “zone de défense aérienne” sont des preuves sans équivoque que des préparatifs sont en cours pour une invasion imminente, qui peut être attendue dès 2025. Il Il est extrêmement inquiétant que la véritable hystérie anti-chinoise gagne du terrain aux États-Unis depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Biden. Selon une étude du Pew Center, jusqu’à 89 % de la population adulte du pays considère la Chine comme un rival ou un ennemi, mais pas comme un ami, tandis que tous les autres répondants ont des opinions extrêmement négatives sur la Chine.

À la lumière de la déclaration du président Biden affirmant que l’Amérique était prête à fournir une assistance militaire à l’île en cas d’attaque depuis le continent, les politiciens et les experts ont exhorté Washington à modifier sa position officielle sur Taiwan, qui a traditionnellement consisté en une “ambiguïté stratégique”, à un avec une plus grande « clarté stratégique ».

En janvier 2021, l’administration sortante du président Donald Trump a publié des documents confirmant l’intention de Washington de protéger Taipei en cas d’agression de la partie continentale. Le « cadre stratégique américain pour l’Indo-Pacifique », initialement soumis à la déclassification seulement en 2042, suggère que les États-Unis devraient empêcher la Chine d’acquérir une supériorité en mer et dans les airs, au sein de la « première chaîne d’îles », tout en protégeant tous les pays. dans la région, y compris Taïwan. Washington n’est probablement pas troublé par le fait qu’il, de jure, ne classe pas l’île comme un pays.

Cependant, tout conflit entre Washington et Pékin ne serait pas une « petite guerre victorieuse » pour l’un ou l’autre camp. Même si la RPC ne parvient pas à s’emparer rapidement de Taïwan, elle persistera à combattre les forces américaines dans la région Asie-Pacifique. D’un autre côté, même si l’île est perdue, le Pentagone ne limitera pas ses opérations, car tous ses efforts antérieurs n’auraient aucun sens s’il ne neutralisait pas le potentiel de l’armée chinoise. En décembre 2021, le magazine Foreign Affairs a averti Washington et Pékin qu’un conflit sur Taïwan pourrait s’avérer ruineux pour eux-mêmes et pour la plupart des États d’Asie de l’Est, car les principaux participants pourraient utiliser des armes nucléaires pour changer la situation en leur faveur en cas de défaite.

Sans aucun doute, les États-Unis et la Chine disposent encore d’un espace de dialogue considérable sur les questions liées à l’Iran, à la Corée du Nord et à la Russie, avec lesquelles Washington n’a pas été en mesure de développer des relations productives. Cependant, si la Maison Blanche ne cesse de menacer les intérêts fondamentaux de la RPC en matière de sécurité, parmi lesquels figure sans aucun doute la “question de Taiwan”, Pékin n’aura d’autre choix que de renforcer les liens avec les pays qui refusent de se plier à l’hégémonie américaine et qui ont souffert de ses politiques expansionnistes. .

Dans le même temps, les dirigeants chinois, qui se sont appuyés sur le renforcement de la coopération économique avec d’autres pays par le biais de l’initiative “la Ceinture et la Route”, ainsi que sur la bonne volonté par le biais de l’aide humanitaire, doivent maintenant intensifier la coopération multilatérale dans le domaine de la sécurité afin de créer un environnement sûr environnement pour l’Empire du Milieu.