Alors que la violence des gangs ravage Haïti, les pays donateurs, y compris le Canada, semblent réticents à s’impliquer

Haïti va de crise en crise depuis longtemps. Mais à aucun moment dans le passé récent – peut-être pas depuis les conséquences immédiates du tremblement de terre de 2010 – la situation difficile du pays n’a semblé aussi désespérée à tant de ses habitants qu’aujourd’hui.

Les dirigeants des Caraïbes, traditionnellement opposés aux interventions extérieures, font face à un afflux de boat people haïtiens fuyant ce que le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, appelle « un État en faillite ».

La République dominicaine a déployé son armée à la frontière avec Haïti pour empêcher les débordements de ce que son président Luis Abinader appelle une “guerre civile de faible intensité”.

“Nous devons agir de manière responsable et nous devons agir maintenant”, a-t-il déclaré. “Des milliers de personnes meurent.”

Les gangs qui revendiquent le contrôle de pas moins de 60 % du territoire haïtien tuent des centaines de personnes par mois.

Des manifestants défilent pour exiger la paix et la sécurité dans le quartier de La Plaine à Port-au-Prince, Haïti, le vendredi 6 mai 2022. L’escalade de la violence des gangs a incité les Haïtiens à organiser des manifestations pour exiger des quartiers plus sûrs. (Odelyn Joseph/Associated Press)

Bob Rae, l’ambassadeur du Canada auprès de l’ONU, a récemment visité le pays. Il a déclaré à CBC News qu’il avait découvert que “les gangs ont pris le contrôle d’une grande partie de Port-au-Prince. Les gangs occupent même le palais de justice”.

Les diplomates canadiens en difficulté en Haïti, sous la direction de l’ambassadeur Sébastien Carrière, se réfugient chez eux car il n’est plus sûr de se déplacer dans les rues de Port-au-Prince.

“L’ambassade est fermée au public et nous fonctionnons virtuellement par télétravail, gérant la crise actuelle ainsi que tout le reste”, a déclaré Carrière à CBC News. “Les rues ont été calmes hier et aujourd’hui, mais la grande question est de savoir ce qui se passera demain.”

Personne n’a envie d’entrer dans le bourbier

Haïti était certainement un sujet de discussion lorsque les dirigeants mondiaux se sont réunis à New York cette semaine pour la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Mais il y avait peu de signes de la part d’un pays quelconque d’une volonté d’engager en Haïti le type de ressources nécessaires pour rétablir un semblant de loi et d’ordre dans la capitale.

Et il n’y avait aucun signe que des puissances extérieures soient prêtes à envoyer leurs propres hommes pour renforcer la police nationale d’Haïti, qui est souvent dépassée par les gangs.

Haïti n’est plus le premier bénéficiaire mondial de l’aide étrangère canadienne, comme il l’était il y a dix ans, mais il demeure le plus grand bénéficiaire de l’aide canadienne dans les Amériques.

Parmi les donateurs traditionnels d’Haïti, seuls les États-Unis ont donné plus que le Canada depuis le tremblement de terre de Port-au-Prince.

Et mercredi, le Canada a annoncé qu’il distribuerait 20 millions de dollars supplémentaires pour reconstruire les écoles détruites lors du tremblement de terre qui a frappé la péninsule sud d’Haïti en août de l’année dernière.

La présence canadienne une ombre du passé

Le Canada a également contribué cette année des millions de dollars à un effort de formation et d’équipement des forces de sécurité haïtiennes.

“Nous avons dirigé la création d’un panier de fonds des Nations Unies de 30 millions de dollars américains pour la sécurité et nous en finançons actuellement un tiers et d’autres à venir”, a déclaré Carrière.

Mais la présence du Canada en matière de sécurité humaine en Haïti s’est réduite à presque rien. Un pays qui comptait autrefois plus de 2 000 militaires dans sa Force opérationnelle interarmées en Haïti, ainsi qu’une centaine d’agents de police, n’a plus que deux agents de la GRC dans tout le pays.

Et malgré le financement de la sécurité étrangère, les gangs gagnent du terrain depuis l’année dernière – lorsque le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné dans sa propre chambre.

La police transporte le cercueil du président haïtien assassiné Jovenel Moïse au début des funérailles dans sa maison familiale au Cap-Haïtien. (Matias Delacroix/Associated Press)

Moïse lui-même a été profondément impliqué dans la montée de gangs comme 400 Mawozo – qui a enlevé un groupe de missionnaires américains et canadiens l’année dernière – et G9, dirigé par l’ancien policier Jimmy “Barbecue” Cherizier.

Le parti Tet Kale (tête chauve) de Moïse utilise depuis longtemps les gangs comme exécutants et talonneurs dans les quartiers pauvres de Port-au-Prince et leur a permis d’accumuler des arsenaux d’armes de contrebande.

De nombreux Haïtiens rejettent l’affirmation selon laquelle une bataille pour le contrôle est en cours entre le gouvernement et les gangs. Ils voient plutôt les gangs et le gouvernement comme un duopole de pouvoir qui travaille main dans la main.

Il existe des preuves évidentes de la collusion du gouvernement dans certains des pires massacres de gangs en Haïti, y compris l’utilisation de machinerie lourde appartenant au gouvernement pour raser les bidonvilles au bulldozer.

Le Premier ministre considéré comme une marionnette

Dans la mesure où l’élite dirigeante d’Haïti a maintenant réalisé l’ampleur de son erreur en nourrissant un tel monstre, elle a essayé de freiner les gangs – en augmentant le prix du carburant (coupant une source de revenus du marché noir) et en ralentissant l’afflux constant d’armes et de munitions par les ports poreux et corrompus d’Haïti.

Mais les chefs de gangs comme Cherizier ne se contentent plus simplement de fournir du muscle et de contraindre les voix des dirigeants d’Haïti ; il aspire maintenant à diriger lui-même Haïti. Et d’autres gouvernements des Caraïbes, soucieux de traiter avec quiconque peut ralentir le flux de réfugiés sur des radeaux, ont proposé de négocier directement avec les chefs de gangs d’Haïti plutôt qu’avec son gouvernement dysfonctionnel – dirigé par un homme que beaucoup considèrent comme le principal suspect dans l’assassinat de son prédécesseur.

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry s’exprime lors d’une session plénière au Sommet des Amériques à Los Angeles, le 10 juin 2022. (Marcio José Sanchez/Associated Press)

Le président haïtien par intérim, Ariel Henry, n’a pas tenu sa promesse d’organiser de nouvelles élections. Dans un pays où presque tous les élus ont dépassé la durée de leur mandat, peu de citoyens acceptent le gouvernement Henry comme légitime.

Beaucoup voient Henry comme la personne désignée par les gouvernements étrangers constituant le “Core Group” des principaux donateurs : les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Brésil, l’UE et l’ONU. Son approbation a pris la forme d’un tweet de ces ambassadeurs retirant le soutien du Premier ministre par intérim rival Claude Joseph, qui a rapidement démissionné.

Une « nouvelle normalité » de la peur

Le président américain Joe Biden a vu son propre envoyé en Haïti, Daniel Foote, démissionner pour protester contre le soutien du président à Henry, et cette semaine, il a reçu une lettre de 100 groupes civils et religieux différents en Haïti lui demandant de retirer ce soutien.

Sous la mauvaise gestion d’Henry, indique la lettre, les Haïtiens qui souffrent depuis longtemps sont tombés dans “une” nouvelle normalité “caractérisée par une peur constante des enlèvements et de la violence, une absence quasi totale de responsabilité et une crise humanitaire croissante sur tous les fronts”.

Peut-être que le seul point positif sur la scène haïtienne est l’émergence d’une nouvelle alliance de groupes de la société civile, non liés aux partis politiques traditionnels, qui a proposé un gouvernement de transition pour permettre de nouvelles élections.

Une femme tresse les cheveux d’une fille dans une école transformée en refuge après qu’elle ait été forcée de quitter son domicile en raison d’affrontements entre gangs armés dans le quartier Tabarre de Port-au-Prince, Haïti, le jeudi 12 mai 2022. (Odelyn Joseph/Associated Press)

Leur plan s’appelle «l’Accord du Montana», du nom de l’hôtel de Port-au-Prince où il a été négocié. Alors que plusieurs parties ont signé l’accord, Tet Kale l’a ignoré.

La fin de semaine dernière, l’ambassadeur du Canada a rencontré des représentants du groupe.

“Les politiciens parlent”, a déclaré Carrière. “J’espère qu’ils arriveront enfin à cette solution haïtienne inclusive que nous pouvons tous soutenir et que nous encourageons depuis près d’un an maintenant.

“La politique haïtienne est multidimensionnelle, avec des alliances qui changent comme le vent lors d’une forte tempête. Mais les gens souffrent, ils doivent donc se ressaisir.”

Le dilemme de l’intervention

Monique Clesca, ancienne journaliste et fonctionnaire de l’ONU, est l’une des Haïtiennes qui ont négocié l’accord du Montana. Elle s’efforce de persuader les autres de signer.

Elle convient que les Haïtiens doivent trouver plus de consensus entre eux, mais elle a déclaré que les ambassades étrangères sont en grande partie responsables de l’héritage d’Henry de “mort et désespoir, maladie et misère… parce que ce sont eux qui l’ont mis là-bas”.

Le Catch-22 qui tourmente actuellement la politique haïtienne est que, bien que personne ne veuille voir plus de diktats étrangers, les gouvernements étrangers sont les seuls acteurs ayant le pouvoir de chasser Henry de ses fonctions – et les forces étrangères peuvent être les seules à avoir la puissance de feu à fond vaincre et désarmer les gangs.

Mais peu à Port-au-Prince veulent voir le retour des Marines américains. Peut-être encore moins savourent cette perspective à Washington.

Casques bleus de l’ONU du Brésil dans la péninsule sud d’Haïti en 2016 (Evan Dyer)

“C’est honteux de devoir dire ce que je dis, mais nous nous battons pour maintenir notre souveraineté”, a déclaré Clesca à CBC News depuis son domicile de Port-au-Prince.

“Hier, nous étions à une réunion et quelqu’un a dit:” Vous parlez d’une éventuelle intervention “, mais nous subissons une intervention étrangère depuis un certain nombre d’années. Nous sommes un pays souverain, mais de nombreux courtiers haïtiens ont cédé notre souveraineté à étrangers, et donc c’est une situation très difficile, presque incestueuse.

“Le Canada avec [Prime Minister Justin] Trudeau, France avec [President Emmanuel] Macron, les États-Unis avec Biden préfèrent soutenir quelqu’un qui massacre son peuple, qui est en alliance avec des gangs, qui fait reculer l’économie, qui soutient la corruption et l’impunité, plutôt que d’écouter le cri du peuple haïtien pour la démocratie et pour respect de leurs droits humains.

“Ils ne l’autoriseraient pas chez eux, mais ils l’autorisent ici et ils le poussent ici.”

Ne touchez pas au volant

Bob Rae a déclaré à CBC News que le Canada veut briser l’ancien cycle d’intervention étrangère qui mine la souveraineté haïtienne.

“Nous devons apprendre de certaines des erreurs du passé, où des interventions se sont produites sans le soutien total du peuple haïtien”, a-t-il déclaré.

“Le gouvernement est un gouvernement provisoire et il y a beaucoup de gens dans la société civile qui ont le sentiment très fort que les choses ne vont pas dans la bonne direction.

“Lorsque votre capitale est essentiellement occupée par des gangs d’un type ou d’un autre, vous avez un vrai problème. Mais ce n’est pas à nous de dire au peuple d’Haïti ce qu’il doit faire et comment il doit le résoudre. à eux de nous dire comment ils pensent que cela peut être résolu et ce que nous pouvons faire de plus pour être utiles. »

Le premier ministre Justin Trudeau s’exprime alors qu’il siège avec l’ambassadeur du Canada aux Nations Unies Bob Rae aux Nations Unies à New York lors d’une réunion du groupe consultatif ad hoc et des partenaires des Caraïbes sur la situation en Haïti le mercredi 21 septembre 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Mercredi soir aux Nations Unies, Trudeau a fait écho à ce nouveau message sans intervention.

“Nous ne pouvons pas continuer à voir des éléments extérieurs, aussi bien intentionnés soient-ils, tenter de déterminer l’avenir d’Haïti”, a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi la conversation que nous avons eue ce matin, entre autres, a parlé de la façon dont nous veillons à ce qu’il y ait une responsabilité, y compris pour les élites et les oligarques qui contribuent à l’instabilité en Haïti que nous voyons en ce moment, comment nous nous assurons d’être là renforcer les institutions de la société civile et les institutions policières nécessaires.

“Mais après de très nombreuses années, voire des décennies, de la communauté internationale essayant de réparer Haïti pour les Haïtiens, nous devons nous assurer qu’Haïti elle-même est à l’origine du changement durable que nous devons voir dans ce pays autrefois magnifique, qui redeviendra beau .”