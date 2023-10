Alors que la violence des colons augmente, les Palestiniens de Cisjordanie craignent de nouveaux déplacements

Des colons de Kochav Hashachar, en Cisjordanie, défilent vendredi sur une route menant au village palestinien de Taybeh. La veille, un affrontement entre colons et agriculteurs palestiniens a fait un colon et plusieurs Palestiniens blessés. (Lorenzo Tugnoli pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

SAWIYA, Cisjordanie — La violence des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie a atteint des niveaux records à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, selon des groupes de défense des droits, qui préviennent que le mouvement radical des colons cherche à renforcer davantage sa présence à travers le territoire occupé. B’Tselem, un groupe israélien de défense des droits de l’homme, affirme qu’au moins sept Palestiniens ont été tués par des colons israéliens depuis le début de la guerre à Gaza ; plus de 100 Palestiniens en Cisjordanie ont été tués par les forces israéliennes au cours de la même période, selon les Nations Unies. Quelque 500 Palestiniens ont été chassés de leurs foyers.

Les attaques ont intensifié les tensions en Cisjordanie, où les appels au militantisme se multiplient déjà après une recrudescence des raids et des arrestations israéliennes. Les groupes de colons affirment qu’ils agissent en état de légitime défense. Même avant le 7 octobre, des militants palestiniens avaient mené cette année des attaques meurtrières contre des communautés juives à travers le territoire.

Mais les victimes de la violence des colons sont en grande majorité des civils. Hantées par les souvenirs du déplacement, les familles palestiniennes craignent de vivre une nouvelle période de dépossession forcée.

Dans une rare condamnation directe de la violence, le président Biden a déclaré la semaine dernière que les attaques perpétrées par des « colons extrémistes » revenaient à « verser de l’huile » sur des incendies déjà allumés. « Il faut que cela s’arrête », a-t-il déclaré. «Ils doivent être tenus responsables.»

Mais l’attention internationale et les forces de sécurité israéliennes se concentrent sur Gaza, et les Palestiniens affirment qu’ils sont souvent pris pour cible par les policiers israéliens chargés de les protéger.

Après qu’un colon a abattu Bilal Saleh, 38 ans, samedi dans le village de Sawiya, la police israélienne présente sur les lieux a demandé à son frère Hashem un témoignage oculaire. Alors qu’il s’approchait de leur jeep, les journalistes du Post ont vu des policiers en uniforme l’écarter pour des questions, puis le menotter. Hachem – sa chemise encore tachée du sang de son frère – a été poussé dans un camion banalisé avec des plaques civiles et emmené avec une escorte militaire. La police israélienne a déclaré à la famille d’Hachem qu’il était détenu pour soutien au Hamas.

Des proches et des voisins du village ont déclaré que les colons harcelaient souvent les agriculteurs, mais cet incident mortel a choqué la communauté.

« Je n’aurais jamais pensé qu’ils nous tireraient dessus », a déclaré Hashem au Washington Post avant son arrestation. « Même après qu’ils ont tiré, je ne savais pas que mon frère avait été touché jusqu’à ce que je le remarque allongé sur le sol. »

Yossi Dagan, un dirigeant du conseil des implantations représentant le nord de la Cisjordanie, a déclaré que le tireur avait tiré en état de légitime défense après avoir été « attaqué à coups de pierres par des dizaines de partisans du Hamas », selon une vidéo qu’il a publiée sur Facebook.

L’organisation israélienne de défense des droits humains B’Tselem a déclaré que les colons utilisaient des méthodes d’intimidation et de violence éprouvées pour forcer les Palestiniens à quitter leurs maisons. Ces dernières semaines, les agressions ont été plus intenses et plus fréquentes.

« L’ampleur des attaques s’est élargie, non seulement en termes d’ampleur, mais aussi en termes de gravité », a déclaré Dror Sadot, porte-parole de B’Tselem. Avec les yeux de la communauté internationale tournés vers Gaza, a-t-elle déclaré, de nombreux colons ont le sentiment de pouvoir agir en « impunité ».

“Maintenant, c’est comme le Far West.”

Des colons israéliens ravagent un village palestinien après la fusillade du Hamas

Des colons armés ont commencé à parcourir la petite communauté bédouine de Wadi Siq presque tous les jours après le 7 octobre, menaçant les Palestiniens de massacre s’ils refusaient de partir, selon Tariq Mustafa, qui a fui la région vers un village voisin avec sa famille.

“Sors d’ici; allez en Jordanie », ont crié les colons en arabe avant de démolir les tentes. L’un des colons est parti avec la voiture de Mustafa, l’obligeant à marcher avec sa femme et ses trois enfants jusqu’à la ville la plus proche. Mustafa a déclaré qu’il avait appelé la police israélienne, mais que l’officier avait raccroché alors qu’il essayait de signaler l’incident.

Mustafa a déclaré qu’environ 40 personnes ont été forcées de quitter cette région, une vallée pittoresque à l’est de Ramallah. Il ne pense pas pouvoir un jour rentrer chez lui.

« La guerre à Gaza a donné le feu vert aux colons », a-t-il déclaré. « Avant, ils nous criaient d’aller à Ramallah. Maintenant, ils nous disent d’aller jusqu’en Jordanie.

Les colonies ont commencé à recevoir des armes du gouvernement israélien, dans le cadre d’une initiative lancée par le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, visant à armer « des centaines » de communautés ; les groupes de volontaires armés locaux se développent et se formalisent.

« Nous allons bouleverser le monde afin que les villes soient protégées », a déclaré Ben Gvir, qui s’est fait connaître en tant que militant du mouvement radical des colons.

« Nous devons supposer que ce qui s’est passé [near Gaza] Cela pourrait arriver n’importe quel jour ici », a déclaré Erik Claster, un habitant d’Efrat, une colonie au sud de Bethléem, et membre de ses forces de défense volontaires. « Ici, nous sommes encerclés », a-t-il déclaré en désignant les villages palestiniens situés au-delà de la colonie située au sommet d’une colline.

Le Kitat Konenut d’Efrat, ou équipe d’intervention rapide, s’est rassemblé à la fin de la semaine dernière dans un centre communautaire à côté d’un centre commercial avant de se déployer dans les rues résidentielles pour des exercices sur différents scénarios d’attaque. Le commandant a donné des ordres par radio : « des terroristes dans un véhicule » et « plusieurs terroristes à pied ».

Claster est membre de l’unité des bénévoles depuis des années, mais il prend désormais ses responsabilités plus au sérieux. Comme la plupart des autres hommes, il a acheté du nouvel équipement, notamment un gilet pare-balles et une lunette de visée améliorée. Il a déclaré que de nombreux membres de la communauté possèdent déjà des armes à feu personnelles ; ceux qui possèdent des pistolets cherchent à se procurer des fusils.

Un renforcement de la sécurité est visible partout à Efrat, une colonie relativement vaste de plus de 10 000 personnes. Des soldats supplémentaires gardent l’entrée et la sortie. Un groupe d’éboueurs palestiniens a été suivi par la sécurité des colonies pendant leur tournée.

Dans une petite colonie à l’extérieur de Ramallah, les journalistes du Washington Post ont été informés qu’ils ne seraient pas autorisés à entrer « avec un chauffeur ou un personnel arabe en raison des règles de sécurité », avant une visite prévue.

La population juive de Cisjordanie a dépassé le demi-million plus tôt cette année – sur une terre autrefois considérée comme faisant partie d’un État palestinien – et les colonies ont continué à s’étendre sous le gouvernement de droite israélien. Les Palestiniens accusent la frange la plus radicale du mouvement d’utiliser cyniquement l’attaque du Hamas pour poursuivre leur objectif de longue date de s’emparer de davantage de terres.

Vendredi, un groupe de colons s’est rassemblé à un rond-point à l’extérieur du village palestinien de Taybeh, près de Ramallah. Une poignée d’hommes sont descendus dans la rue pour prier tandis que des enfants se rassemblaient à proximité. Une demi-douzaine de soldats israéliens ont établi un large périmètre autour des lieux, arrêtant la circulation dans deux directions. Les colons dans les voitures qui passaient klaxonnaient en signe de soutien.

“C’est une manière non violente d’exprimer sa solidarité et de protester”, a déclaré Barry Shuman, un avocat de 58 ans qui s’est joint à la prière de l’après-midi après avoir appris qu’un jeune homme de son quartier de Kochav Hashachar, près de Ramallah, avait été grièvement blessé. dans une embuscade la veille.

Shuman a déclaré qu’il y avait une « colère immense » dans les communautés de colons à la suite de l’attaque du Hamas, la plus meurtrière de l’histoire du pays. « Vous ne pouvez pas permettre que cela continue », a-t-il déclaré, faisant référence aux menaces proférées par des militants palestiniens, notamment par de nouveaux groupes de Cisjordanie qui ont pris les armes cette année. “Il faut tout nettoyer”, dit-il.

« Martyrs de demain » : dans une cellule militante palestinienne en Cisjordanie

« Cela ramène la ferme résolution de « plus jamais ça » », a déclaré Shuman. “Tous ceux qui se concentrent sur notre destruction, nous devons les détruire.”

Mais les habitants des villages environnants affirment n’avoir aucun lien avec les militants et tentent simplement de vivre de la terre qu’ils ont travaillée pendant des générations. À un peu plus d’un kilomètre et demi de l’endroit où les colons priaient, deux Palestiniens portant des contusions fraîches et des bandages ont déclaré qu’ils avaient été attaqués par les mêmes hommes, qui les accusaient à tort d’avoir tendu une embuscade.

“Ils n’ont jamais été comme ça”, a déclaré Younis Kaabneh, 53 ans, la tête enveloppée dans une gaze blanche. Il a déclaré que les colons l’avaient battu, lui et sa famille, à coups de bâton après qu’ils avaient refusé d’abandonner leur maison à l’extérieur de Taybeh.

L’un des coups portés à la tête a nécessité des points de suture, a-t-il déclaré, et sa sœur a eu les deux bras cassés. Maintenant, il a trop peur pour rentrer chez lui.

“Il n’y a personne pour nous protéger”, a-t-il déclaré.

“Je soupçonne [settlers] ont essayé de se défendre et quelqu’un a reçu un coup de poing », a déclaré Shuman.

Avi Nadel, un habitant de Kochav Hashachar, a déclaré que l’attaque du Hamas « a été un réveil brutal, mais pour certains, c’était moins une surprise ». Il a déclaré que le discours politique israélien s’est orienté vers la droite dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, ce qui, selon lui, profitera au mouvement des implantations.