Alors que la violence armée monte en flèche, le président Biden dévoilera une nouvelle stratégie criminelle

WASHINGTON – Alors que les villes du pays sont aux prises avec la montée en flèche de la violence armée, le président Joe Biden lance mercredi un effort gouvernemental à grande échelle qu’il espère inverser la tendance troublante.

Dans un discours à la Maison Blanche, Biden annoncera une stratégie de prévention du crime qui comprend l’établissement d’une « politique de tolérance zéro » pour les trafiquants d’armes à feu et des mesures pour arrêter le trafic illégal d’armes à feu, selon de hauts responsables de l’administration qui ont parlé sous couvert d’anonymat.

La poussée du président intervient alors qu’il n’a pas pu obtenir le soutien des républicains au Congrès pour adopter une législation radicale sur le contrôle des armes à feu. Les républicains prévoient de profiter de la recrudescence de la criminalité pour attaquer les démocrates dans leur tentative de reprendre le contrôle de la Chambre et du Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022.

Les décès par arme à feu en 2021 sont en hausse de 21% par rapport à l’année dernière. Les experts en sécurité publique craignent que la violence armée ne s’aggrave encore cet été, alors qu’elle culmine historiquement avec l’arrivée du temps chaud. Le début de l’été coïncide avec des restrictions COVID-19 assouplies dans la plupart des États qui ont rouvert des aspects de la vie américaine après des mois de fermetures.

Suite:« Nous devons agir »: Biden appelle le Congrès à agir rapidement sur les vérifications des antécédents, l’interdiction des armes d’assaut après la fusillade de Boulder

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que la stratégie de Biden est en réponse à la violence armée qui a commencé à augmenter il y a cinq ans, s’accélérant davantage au cours des 18 derniers mois au milieu de la pandémie de COVID-19. Bien que certaines villes aient signalé des pics dans d’autres formes de violence, Psaki a souligné que les armes à feu étaient la menace la plus grave. Les taux de cambriolage, de vol et d’infractions liées à la drogue à l’échelle nationale ont chacun diminué au cours des quatre premiers mois de 2021 par rapport à l’année dernière.

« Nous pensons qu’un moteur central de la violence est la violence armée et l’utilisation d’armes à feu », a déclaré Psaki lors de la conférence de presse de mardi à la Maison Blanche.

Biden va pousser les fonds de sauvetage COVID pour l’embauche de policiers

Le plan de Biden comprend une nouvelle politique du ministère de la Justice qui permettra au Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs de révoquer les licences fédérales des marchands d’armes la première fois qu’ils violent la loi fédérale. Les violations pourraient inclure la vente d’armes à feu à un acheteur interdit, le défaut d’effectuer les vérifications d’antécédents requises ou la falsification de formulaires de transaction d’armes à feu ou d’autres dossiers.

Une enquête menée par USA TODAY/The Trace ce mois-ci a révélé que les inspecteurs de l’ATF documentaient régulièrement les violations dans les magasins à travers le pays, pour être ensuite annulés par les autorités supérieures pour émettre des lettres d’avertissement au lieu de révoquer les licences. Biden demande également des fonds fédéraux supplémentaires pour embaucher davantage d’inspecteurs et d’agents ATF.

Le ministère de la Justice prévoit de cibler le flux illégal d’armes à feu à travers les frontières des États en créant cinq nouvelles forces de frappe avec armes à feu. Les autorités se coordonneront avec l’ATF et les villes et les États pour réprimer les importants couloirs de trafic d’armes qui ont détourné des armes vers New York, Chicago, Los Angeles, la région de la baie et Washington DC

Suite:Les législateurs appellent l’ATF à sévir contre les trafiquants d’armes à feu, citant l’enquête USA TODAY/The Trace

Les autres parties de la stratégie de Biden comprennent :

► Le département du Trésor « soulignera » que les villes et les États peuvent utiliser leur part de 350 milliards de dollars d’aide directe du plan de sauvetage COVID-19 de Biden, approuvé par le Congrès en mars, pour embaucher des policiers et d’autres responsables de l’application des lois, poursuivre les trafiquants d’armes à feu et nouvelle technologie pour répondre à la violence armée.

►Biden dévoilera un nouveau partenariat avec 15 villes pour étendre les programmes d’intervention contre la violence communautaire avec des fonds fédéraux et des dollars privés d’organisations philanthropiques. Biden a proposé 5 milliards de dollars pour de tels programmes dans son plan d’infrastructure et d’emploi.

►La Maison Blanche s’efforcera d’élargir les emplois d’été, la programmation et d’autres opportunités pour les jeunes et les jeunes adultes. Le ministère du Travail de Biden a accordé ce mois-ci 89 millions de dollars dans le cadre du programme fédéral YouthBuild pour les préapprentissages destinés aux personnes âgées de 16 à 24 ans.

►L’administration Biden a également identifié des étapes pour aider les personnes anciennement incarcérées à entrer sur le marché du travail. Cela comprend une subvention de 85,5 millions de dollars du ministère du Travail pour améliorer l’accès aux emplois dans 28 communautés et évaluer les obstacles potentiels empêchant les anciens incarcérés d’être embauchés par le gouvernement fédéral.

Les décès par arme à feu en hausse de 21% par rapport à l’année dernière

Au cours des 172 premiers jours de 2021, la violence armée a tué 9 420 Américains, soit une moyenne de 55 personnes par jour, selon les données collectées par le Gun Violence Archive, un organisme de recherche à but non lucratif. Les chiffres comprennent les homicides et les décès accidentels par arme à feu, mais pas les suicides.

C’est environ 21% de décès par arme à feu de plus que les 7 795 décès par arme à feu à cette époque en 2020 – qui est devenue l’année la plus meurtrière depuis au moins deux décennies. Les homicides ont augmenté de 30 % dans les plus grandes villes du pays en 2020. Il y a eu ici 296 fusillades de masse en 2021, contre 218 à cette époque en 2020.

« Cela échappe à tout contrôle en ce moment », a déclaré Mark Bryant, directeur exécutif de Gun Violence Archive. « Nous avons bien plus d’un mois d’avance et je ne vois rien qui suggère que nous ralentissons. En fait, il semble que ce soit le contraire. »

Biden a qualifié la violence armée aux États-Unis d' »épidémie de santé publique » et d' »embarras national ».

Ses derniers efforts en matière d’armes à feu s’appuient sur ses actions initiales d’avril pour renforcer la réglementation sur les « armes fantômes » et les appareils orthodontiques stabilisateurs qui rendent les armes à feu plus meurtrières. Biden a appelé le Congrès à rétablir l’interdiction des armes d’assaut et à adopter une législation pour combler les lacunes dans les vérifications des antécédents des armes à feu, mais les efforts législatifs se heurtent à la résistance des républicains au Sénat également divisé.

Suite:« Nous devons agir »: Biden appelle le Congrès à agir rapidement sur les vérifications des antécédents, l’interdiction des armes d’assaut après la fusillade de Boulder

Biden prononcera son allocution après avoir rencontré le procureur général Merrick Garland et des responsables locaux sur la montée de la criminalité. Ils comprennent le procureur général du New Jersey, Gurbir Grewal et Rapid City, le maire du Dakota du Sud, Steve Allender, le maire de Baltimore, Brandon Scott, et la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

À Saint-Louis, 96% de tous les homicides jusqu’à présent en 2021 sont dus à des armes à feu, selon Psaki. Et à New York, les incidents de tir ont augmenté de 77% de mars 2020 à mars 2021, a-t-elle déclaré.

Daniel Webster, directeur du Johns Hopkins Center for Gun Violence Prevention and Policy, a déclaré que l’augmentation de la violence armée s’étendait à la fois aux villes, aux banlieues et à toutes les régions. Il prévoit que cela augmentera davantage en été, lorsque plus de gens sortiront, feront la fête et consommeront de l’alcool.

« Je ne sais pas si ce sera pire que l’année dernière. L’année dernière a été assez horrible », a-t-il déclaré à propos des mois d’été. « Même si c’est aussi mauvais que l’année dernière, c’est vraiment, vraiment mauvais. »

Webster a déclaré que le pic de violence armée était antérieur à la pandémie, mais qu’il s’était accéléré lorsque la propagation du virus au printemps dernier avait entraîné une augmentation du chômage, des écoles fermées et des vies bouleversées. Il a déclaré que cela s’était encore accéléré au milieu des troubles nationaux après la mort de George Floyd, un homme noir à Minneapolis tué par un policier blanc, déclenchant des manifestations à l’échelle nationale.

Outre ces deux événements majeurs, il a déclaré qu’un autre facteur de la montée de la violence armée est plus fondamental : plus d’Américains portent des armes à feu. Les arrestations pour possession illégale d’armes à feu sont également en hausse par rapport à l’année dernière.

« Assez perversement, les actions que les gens prennent pour se protéger en tant qu’individus font collectivement le contraire », a déclaré Webster. « Et je pense que c’est une partie importante de la situation actuelle. »

Pour Biden, la montée de la criminalité a également des implications politiques.

Les républicains ont longtemps attaqué les démocrates comme étant indulgents envers le crime. Et lors des élections de 2020, les candidats républicains ont travaillé de manière agressive pour lier les démocrates au slogan « defund the police » des militants progressistes – même si Biden et de nombreux démocrates ont déclaré qu’ils ne soutenaient pas le mouvement.

Suite:Le financement de la police est-il « Obamacare 2.0 » ? Les démocrates sont confrontés à un défi avec les électeurs à l’approche de 2022

Les républicains prévoient de doubler cette ligne d’attaque à mi-parcours de 2022.

Steven Law, président et chef de la direction du Fonds du leadership du Sénat, un super PAC aligné avec le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., a déclaré à USA TODAY que les républicains soutiendront que « financer la police » est passé d’un slogan rhétorique à une poursuite politique active par certains démocrates. Les candidats républicains au Sénat ajouteront à cela une inquiétude face à la hausse des crimes violents.

« Vous avez un problème qui est complètement silencieux depuis des décennies, et tout d’un coup, les gens le remarquent dans leurs communautés et se sentent très personnellement menacés par cela », a déclaré Law. « Vous verrez les problèmes politiques que les démocrates ont subis en 2020 et les verrez considérablement amplifiés, car c’est maintenant un problème plus important que jamais. »

Les rédacteurs en chef Phillip Bailey et Nick Penzenstadler ont contribué à ce rapport. Contactez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.