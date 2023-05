Alors que la Turquie se dirige vers le second tour de la course présidentielle, les problèmes intérieurs occupent une place importante

ANKARA, Turquie (AP) – Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a transformé l’adhésion de son pays à l’OTAN et son emplacement à cheval sur l’Europe et le Moyen-Orient en influence internationale, est favorisé pour être réélu lors d’un second tour présidentiel dimanche, malgré une multitude de problèmes nationaux.

Erdogan, 69 ans, qui a accumulé de plus grands pouvoirs au cours de ses 20 années au pouvoir, a terminé un premier tour des élections le 14 mai juste avant une victoire et a également conservé la majorité au parlement. Cela s’est produit malgré l’inflation galopante et les conséquences d’un tremblement de terre catastrophique qui a tué plus de 50 000 personnes dans le sud du pays.

Son challenger dans le second tour est Kemal Kilicdaroglu, le chef de 74 ans du principal parti d’opposition, le Parti populaire républicain social-démocrate et le candidat conjoint d’une alliance à six, qui a promis de défaire des années de recul démocratique sous Erdogan, de rapatrier réfugiés syriens et promouvoir les droits des femmes.

Voici un aperçu des principaux problèmes nationaux qui façonnent l’élection et de la position d’Erdogan et de son adversaire :

L’ÉCONOMIE D’ERDOGAN

Contrairement à la théorie économique dominante selon laquelle les hausses de taux d’intérêt aident à contrôler les prix à la consommation, Erdogan soutient que les taux d’emprunt élevés provoquent l’inflation. La Banque centrale de la République de Turquie, sous la pression du président, a réduit à plusieurs reprises les taux d’intérêt pour stimuler la croissance et les exportations.

Au lieu de cela, la valeur de la lire turque a chuté et les baisses de taux ont exacerbé une crise du coût de la vie. L’inflation a culminé à 85 % en octobre. Le chiffre officiel d’avril était de 44%, bien que des groupes indépendants disent qu’ils pensent que le taux réel est beaucoup plus élevé.

Pour compenser les effets de l’inflation et regagner des voix, Erdogan s’est engagé dans une frénésie de dépenses publiques avant les élections, augmentant le salaire minimum et les paiements de retraite.

L’alliance de l’opposition a promis de restaurer l’indépendance de la banque centrale et un retour à des politiques économiques orthodoxes, si Kilicdaroglu devient président.

Erdogan aurait demandé à Mehmet Simsek, son ancien ministre des Finances de renommée internationale, de reprendre ses fonctions, signe qu’un nouveau gouvernement pourrait adopter des politiques plus orthodoxes si le dirigeant turc remportait un troisième mandat présidentiel.

Jeudi, Erdogan a qualifié l’économie, le système bancaire et le système financier de la Turquie de « sains ». Cependant, il a également déclaré que les États du Golfe, qu’il n’a pas nommés, avaient « déposé de l’argent » en Turquie, apportant un « secours » temporaire.

RÉCUPÉRATION D’UNE CATASTROPHE

La Turquie est aux prises avec une reprise difficile après le tremblement de terre de magnitude 7,8 de février, le séisme le plus meurtrier de l’histoire moderne du pays. Il a détruit ou endommagé plus de 300 000 bâtiments. Des centaines de milliers d’habitants s’abritent dans des logements temporaires comme des tentes. Quelque 658 000 personnes se sont retrouvées sans emploi, selon l’Organisation internationale du travail.

La Banque mondiale estime que le tremblement de terre a causé 34,2 milliards de dollars de « dommages directs », soit un montant équivalent à 4 % du produit intérieur brut de la Turquie en 2021. Les coûts de relèvement et de reconstruction pourraient représenter le double, a déclaré l’institution financière internationale.

Le gouvernement d’Erdogan, quant à lui, a été accusé d’avoir préparé le terrain pour la dévastation avec une application laxiste du code du bâtiment. Certaines personnes qui se sont retrouvées sans abri ou qui ont du mal à gagner de l’argent ont également trouvé que la réponse du gouvernement au tremblement de terre était lente.

Malgré les critiques, lors des élections législatives, l’alliance d’Erdogan a remporté 10 des 11 provinces dans les zones touchées par le séisme, signalant que l’accent mis par le président sur la reconstruction pendant la campagne a porté ses fruits. Erdogan s’est engagé à construire 319 000 maisons dans l’année et a assisté à un certain nombre de cérémonies révolutionnaires, essayant de persuader les électeurs que lui seul peut reconstruire des vies et des entreprises.

Kilicdaroglu dit que son gouvernement donnerait gratuitement des maisons aux victimes du tremblement de terre au lieu du plan de remboursement de 20 ans envisagé par le gouvernement d’Erdogan.

LES RÉFUGIÉS NE SONT PLUS LES BIENVENUS

Les réfugiés, en particulier ceux qui fuyaient la guerre civile dans la Syrie voisine, étaient autrefois accueillis à bras ouverts en Turquie, mais le sentiment anti-migration est en hausse au milieu du ralentissement économique. La pénurie de logements et d’abris dans les provinces touchées par le séisme a multiplié les appels aux réfugiés syriens pour qu’ils rentrent chez eux.

Kilicdaroglu, aux manières douces, s’était engagé à rapatrier les Syriens d’ici deux ans, affirmant qu’il chercherait des fonds de l’Union européenne pour construire des maisons, des écoles, des hôpitaux et des routes en Syrie et encouragerait les entrepreneurs turcs à y ouvrir des usines et d’autres entreprises. Dans le but de séduire les électeurs nationalistes avant le second tour, Kilicdaroglu a durci le ton, affirmant qu’il enverrait les réfugiés faire leurs valises dans l’année suivant son élection. Depuis, il a également obtenu le soutien d’un parti anti-migrants.

Sous la pression publique croissante, le gouvernement d’Erdogan a commencé à construire des milliers de maisons en briques dans les zones sous contrôle turc du nord de la Syrie pour encourager les retours volontaires. Jeudi, Erdogan a annoncé dans une interview télévisée que le Qatar finançait un projet de logement distinct qui aiderait à réinstaller jusqu’à un million de Syriens.

Son gouvernement cherche également à se réconcilier avec le président syrien Bashir Assad pour assurer leur retour en toute sécurité.

Erdogan a déclaré jeudi qu’il y avait environ 4 millions de réfugiés en Turquie, dont environ 3,4 millions de Syriens, mais les partis anti-migrants affirment que ce chiffre est plus proche de 13 millions.

UNE TURQUIE PLUS DÉMOCRATIQUE ?

La coalition de six partis a déclaré son engagement à restaurer la Turquie en tant que démocratie parlementaire et à donner aux citoyens plus de droits et de libertés si leur alliance remporte les élections.

Erdogan a réussi à faire approuver de justesse un système de gouvernance présidentiel par référendum en 2017 et introduit en 2018. Le nouveau système a aboli le poste de Premier ministre et concentré une grande quantité de pouvoirs entre les mains du président.

L’alliance a présenté des plans pour une plus grande séparation des pouvoirs, y compris un rôle accru pour le parlement et un système judiciaire indépendant.

Kilicdaroglu a également promis de supprimer une loi qui fait de l’insulte au président un délit passible de prison. Il s’est engagé à respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, qui ont demandé la libération de prison de l’ancien coprésident du parti pro-kurde Selahattin Demirtas et de l’homme d’affaires philanthrope et militant des droits de l’homme Osman Kavala.

Mais faute de majorité parlementaire, Kilicdaroglu serait confronté à une bataille difficile pour mettre en œuvre les réformes démocratiques même s’il est élu.

L’ÉLECTION AFFECTERA-T-ELLE LES DROITS DES FEMMES ET DES LGBTQ+ ?

Cherchant à élargir son soutien auprès des électeurs, Erdogan a élargi sa propre alliance politique avec deux partis nationalistes pour inclure un petit parti islamiste et a également obtenu le soutien d’un parti radical kurde-islamiste.

Les partis nouvellement recrutés dans le camp d’Erdogan ont des agendas islamiques, qui ont suscité des craintes quant à l’avenir des droits des femmes en Turquie. Ils veulent abroger les lois sur la pension alimentaire et la protection contre la violence domestique, arguant qu’ils encouragent les femmes à quitter leur mari et menacent les valeurs familiales traditionnelles.

Erdogan a déjà retiré la Turquie d’une convention européenne qui vise à prévenir la violence domestique – un clin d’œil aux groupes religieux qui affirmaient que le traité encourageait le divorce et les droits LGBTQ+. Se pliant à ses partisans pieux et conservateurs, Erdogan et d’autres membres de son parti au pouvoir ont qualifié les personnes LGBTQ+ de « déviants ».

L’alliance dirigée par Kilicdaroglu s’est engagée à rejoindre le traité européen et à défendre les droits des femmes et des communautés minoritaires. Kilicdaroglu a également tendu la main aux femmes conservatrices, leur assurant qu’elles pourront continuer à porter des foulards de style islamique qui étaient autrefois interdits dans les écoles et les bureaux du gouvernement en vertu des lois laïques de la Turquie.

QU’EN EST-IL DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ?

Sous Erdogan, la Turquie est parfois devenue un allié difficile de l’OTAN, poursuivant souvent son propre programme. Il a cultivé des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine et a bloqué l’expansion de l’alliance. Cependant, il est également devenu un médiateur clé entre la Russie et l’Ukraine, aidant à négocier un accord crucial qui a permis les expéditions de céréales ukrainiennes et à atténuer une crise alimentaire.

L’alliance de l’opposition a indiqué qu’elle poursuivrait une politique étrangère plus orientée vers l’Occident et chercherait à renouer des liens avec les États-Unis, l’Union européenne et les alliés de l’OTAN.

L’opposition dirigée par Kilicdaroglu affirme que cela contribuerait à la réintégration de la Turquie dans le programme d’avions de chasse F-35 dirigé par les États-Unis, dont le pays a été évincé à la suite de l’achat par le gouvernement Erdogan d’un système de défense aérienne de fabrication russe.

Dans le même temps, un gouvernement dirigé par Kilicdaroglu devrait tenter d’équilibrer les liens économiques de la Turquie avec la Russie.

Une victoire de l’opposition pourrait également amener la Turquie à mettre fin à son veto à la demande de la Suède d’adhérer à l’OTAN. Le gouvernement d’Erdogan a bloqué l’adhésion de la Suède à l’alliance, pressant le pays de réprimer les militants kurdes et d’autres groupes que la Turquie considère comme des menaces terroristes.

Suzan Fraser, Associated Press