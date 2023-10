Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

La République turque, fondée sur les ruines de l’Empire ottoman par le héros de l’indépendance nationale Mustafa Kemal Atatürk, fêtera ses 100 ans dimanche 29 octobre.

Atatürk a établi une république laïque tournée vers l’Occident, sur le modèle des grandes puissances de l’époque, ouvrant la voie à des réformes radicales qui ont aboli le califat, remplacé l’écriture arabe par l’alphabet romain, donné le droit de vote aux femmes et adopté des lois et des codes européens.

La Turquie a cependant adopté un caractère plus conservateur sous le régime du président Recep Tayyip Erdogan, vieux de vingt ans, dont le parti a des racines dans le mouvement islamique du pays et qui est devenu le dirigeant le plus influent de Turquie depuis Atatürk.

Le centenaire offre à Erdogan, réélu pour un troisième mandat en mai, une chance de redéfinir le pays et de le propulser dans une nouvelle ère qu’il a surnommée « le siècle de la Turquie ».

Voici un aperçu de certaines des plus grandes réalisations de la république et des réalignements controversés alors qu’elle entame son deuxième siècle.

Identité religieuse

Le débat entre laïcs et conservateurs reste l’un des clivages culturels les plus controversés en Turquie.

Atatürk, le père fondateur de la nation, envisageait un pays laïc comme une condition préalable à la modernité. Au fil des décennies, la séparation de la religion et de l’État est devenue une idéologie profondément enracinée.

Le pays a ensuite interdit le port du foulard dans les écoles et les institutions publiques, introduit des restrictions sur l’enseignement religieux, adopté une politique libérale en matière d’alcool et a même transformé la principale mosquée impériale ottomane, Hagia Sofia, en musée.

Toutes ces politiques ont été renversées sous Erdogan, qui a fait basculer le pays vers le conservatisme.

Les fonctions officielles s’ouvrent désormais aux prières, la Direction des Affaires religieuses s’est vu attribuer un budget qui éclipse la plupart des ministères, le nombre d’écoles religieuses a augmenté et même la politique économique peu orthodoxe d’Erdogan consistant à réduire les taux d’intérêt – abandonnée récemment – ​​a été justifiée par des raisons religieuses.

« Atatürk était un homme politique hiérarchique qui croyait à l’ingénierie sociale et qui voulait remodeler la Turquie pour en faire une société européenne laïque, tournée vers l’Occident », a déclaré Soner Cagaptay, expert de la Turquie au Washington Institute et auteur de plusieurs livres sur ce sujet. Erdogan.

« Erdogan croit lui aussi à l’ingénierie sociale descendante. Même si sa méthode est similaire à celle d’Atatürk, ses valeurs sont presque exactement opposées.»

Diplomatie

Ce pays orienté vers l’Occident a rejoint l’OTAN en 1952 et est officiellement candidat à l’adhésion à l’Union européenne – même si les négociations d’adhésion sont aujourd’hui au point mort. Les intérêts de la Turquie se sont généralement alignés sur ceux des pays occidentaux pendant une grande partie du XXe siècle.

Ces dernières années, cependant, la Turquie a adopté une politique étrangère beaucoup plus affirmée, visant à étendre la portée d’Ankara tant au niveau régional que mondial. Cette nouvelle diplomatie indépendante est tout aussi susceptible d’opposer la Turquie aux intérêts occidentaux que de s’aligner sur eux.

Un point de tension récent entre la Turquie et l’Occident a été la Syrie, où la Turquie lance fréquemment des attaques contre les forces kurdes locales que l’Europe et les États-Unis considèrent comme leurs alliées et que la Turquie considère comme une émanation du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, interdit. La Turquie contrôle désormais de vastes étendues de territoire en Syrie et envisage de créer une zone tampon le long de ses frontières avec la Syrie et l’Irak contre les combattants kurdes.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Suède et la Finlande ont décidé d’abandonner leur neutralité de longue date et de rejoindre l’OTAN. Pourtant, la Turquie est devenue le principal obstacle à l’adhésion de la Suède, accusant la Suède d’être trop indulgente envers le PKK et d’autres groupes interdits par la Turquie.

La nouvelle politique étrangère pragmatique de la Turquie s’étend également à ses relations avec la Russie, un partenaire commercial majeur. Alors que la plupart des pays de l’OTAN ont adopté une position ferme contre Moscou suite à son invasion de l’Ukraine, Ankara a maintenu des liens étroits même si elle s’oppose à la guerre. Tout en entravant la cohésion de l’OTAN, le non-alignement de la Turquie la place dans une position unique lui permettant de jouer le rôle de médiateur dans les conflits mondiaux, notamment la guerre en Ukraine.

Cagaptay voit des similitudes dans les objectifs d’Atatürk et d’Erdogan, qui souhaitent faire de la Turquie une grande puissance. Mais alors qu’Atatürk a décidé d’adopter et de copier les politiques des puissances européennes de l’époque, Erdogan « n’a aucun intérêt à plier la Turquie à l’Europe et croit qu’il peut y parvenir par ses propres moyens », a déclaré Cagaptay.

Industrie de la défense

La Turquie a été confrontée à un embargo sur les armes après son invasion de Chypre en 1974, à la suite d’un coup d’État perpétré par les partisans de l’union avec la Grèce, et à cause de son offensive militaire contre les groupes kurdes. Plus récemment, le pays a été exclu d’un programme d’avions de combat dirigé par les États-Unis en raison de son achat d’un système de défense antimissile russe, ce qui a provoqué la colère des alliés de l’OTAN.

Les restrictions sur les ventes d’armes deviennent toutefois de moins en moins contraignantes, en raison de l’essor de l’industrie de l’armement nationale en Turquie. Les responsables turcs affirment que l’industrie de défense turque est passée de 20 pour cent de la production nationale à 80 pour cent.

Cette production « locale et indigène » va des fusils et chars aux navires d’assaut en passant par un nouvel avion de combat, Kaan, dont le vol est prévu en 2028.

La Turquie est également devenue un exportateur majeur d’armes, notamment de drones de combat fabriqués dans le pays. Les drones de fabrication turque sont désormais présents dans les arsenaux de nombreux pays, dont l’Ukraine, les Émirats arabes unis, la Pologne et l’Azerbaïdjan.

Les drones Bayraktar, détenus et conçus par la famille du gendre d’Erdogan, Selcuk Bayraktar, se sont révélés particulièrement efficaces dans la guerre en Ukraine.

Modernisation

Les réformes et la volonté de modernisation d’Atatürk ont ​​contribué à sortir la Turquie de la profonde pauvreté dont elle souffrait lors de l’effondrement de l’Empire ottoman. Aujourd’hui, le pays est membre du Groupe des 20 pays les plus développés.

L’ère Erdogan est devenue synonyme d’un vaste boom de la construction. Des autoroutes, des ponts, des tunnels, des pipelines, des aéroports, des hôpitaux et d’innombrables résidences ont tous vu le jour à travers le pays. Cette nouvelle infrastructure est une telle source de fierté et de légitimité pour le gouvernement d’Erdogan qu’elle est fréquemment évoquée lors de la campagne électorale.

Alors que la Turquie encourage activement le boom de la construction, les critiques affirment que le gouvernement a adopté une attitude négligente à l’égard de sa réglementation. Après un tremblement de terre dévastateur en février, l’application laxiste des codes de construction a été imputée aux destructions généralisées.

Certains des projets les plus ambitieux d’Erdogan ont également été des points de discorde politique, du palais géant construit pour le président à Ankara aux petits palais de luxe construits dans tout le pays. Sa proposition la plus ambitieuse à ce jour, un grand canal traversant Istanbul, a fait craindre des dommages à l’environnement et à l’écosystème local.

Défis

Les cent dernières années de la Turquie ont été marquées par des coups d’État militaires, des crises économiques et une succession de gouvernements souvent instables. Aujourd’hui, le pays est confronté à une multitude de problèmes non résolus, notamment la lutte contre les rebelles kurdes, qui dure depuis quatre décennies et qui ne semble pas plus proche d’une résolution malgré les opérations militaires quotidiennes en Turquie, en Syrie et en Irak.

La politique étrangère affirmée de la Turquie signifie que ses relations avec ses voisins oscillent violemment entre amis et ennemis.

Le récent passage d’un système parlementaire à un système présidentiel a encore érodé les freins et contrepoids, consolidant l’autorité entre les mains du président.

Son recul démocratique, en particulier depuis l’échec du coup d’État de 2016, attire fréquemment l’attention internationale et met sérieusement en danger sa tentative d’adhésion à l’UE.

Transparency International classe la Turquie au 101e rang sur 180 pays en matière de corruption. Reporters sans frontières classe la Turquie au 165e rang sur 180 pays en matière de liberté de la presse, contre 149e l’année précédente. L’année dernière, l’Economist Intelligence Unit a classé la Turquie au 103e rang sur 167 dans son indice de démocratie, la qualifiant de régime hybride entre un État autoritaire et une démocratie imparfaite.

En plus de tout cela, son économie a été confrontée à un grave ralentissement ces dernières années, avec une inflation à deux chiffres. La plupart des experts prévoient que l’inflation sera encore exacerbée par les coûts élevés de la reconstruction suite au tremblement de terre qui a tué 50 000 personnes.