Alors que la trêve de Gaza est maintenue, des groupes de protection sociale en Palestine tendent la main aux animaux blessés

Des groupes palestiniens de protection des animaux s’occupent des chiens et des chats des rues blessés pendant le conflit de 11 jours entre les militants du Hamas et Israël, qui a vu Gaza touchée par des centaines de frappes aériennes israéliennes. Au moins 253 personnes ont été tuées à Gaza et plus de 1 900 blessées, ont annoncé les autorités sanitaires palestiniennes. L’armée israélienne a évalué le nombre de morts en Israël à 13, avec des centaines de blessés soignés après que des salves de roquettes du Hamas ont provoqué la panique et envoyé des gens aussi loin que Tel Aviv se précipiter dans des abris. Saeed El-Aer, propriétaire de la Sulala Society for Training and Care for Animals, a sillonné les rues de Gaza à la recherche de chiens et de chats abandonnés et leur a fourni des médicaments, de la nourriture et un abri.

« Nous recevons toujours des appels concernant des chats et des chiens blessés pendant la guerre, et nous essayons toujours de les joindre pour les aider », a-t-il déclaré.

Dès qu’un cessez-le-feu a été conclu vendredi dernier après les pires hostilités depuis des années entre le Hamas et Israël, Aer s’est précipité vers son refuge pour animaux, construit sur un terrain qui lui a été donné par la municipalité de Zeitoun, dans la banlieue est de Gaza.

« J’ai trouvé tous les chiens à l’extérieur. Les chiens étaient tristes, effrayés et terrifiés », a-t-il déclaré à Reuters. Il a déclaré que les bombardements israéliens avaient brisé une partie de la clôture extérieure.

« J’ai été surpris de voir un âne mort et un autre cheval blessé, qui est ensuite décédé. J’ai trouvé des chiens blessés par des éclats d’obus et je les soigne toujours. »

Gaza, qui abrite deux millions d’habitants, est désormais confrontée à la tâche de reconstruire des infrastructures détruites après le quatrième conflit avec Israël depuis que le Hamas a pris le contrôle de l’enclave en 2007, créant un centre de pouvoir rival de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée par Israël. Dans le nord de la bande de Gaza, des éclats d’obus d’une frappe aérienne israélienne qui ont détruit une maison voisine ont également touché l’écurie d’Omar Shahin, blessant trois de ses quatre chevaux.

Shahin n’a pas pu sauver l’un de ses animaux, Amira, un cheval de deux ans décédé neuf jours après avoir été touché par un fragment de missile qui a provoqué une fracture du crâne et une hémorragie interne.

