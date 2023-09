Alors que la trajectoire de Lee n’est pas claire, l’anxiété liée aux ouragans augmente sur la côte Est

HALIFAX –

Même si la trajectoire de l’ouragan Lee reste floue, l’anxiété créée par les puissantes tempêtes s’est accrue sur la côte Est, en particulier dans les communautés qui ont ressenti la colère de Fiona l’année dernière.

Le maire de Port aux Basques, à Terre-Neuve, a déclaré que depuis que l’ouragan de l’année dernière a endommagé plus de 100 maisons et emporté une femme de 72 ans vers la mer, les membres de la communauté s’inquiètent pour Lee, car les prévisionnistes disent qu’il est incertain si l’ouragan se dirigera même vers la région. .

« L’ancienne attitude était : ‘C’est juste une autre tempête. Nous pouvons l’endiguer' », a déclaré le maire Brian Button lors d’une interview dimanche.

« Maintenant, c’est un sentiment de malaise. »

À Amherst, en Nouvelle-Écosse, le maire David Kogon a déclaré qu’il était à craindre qu’une onde de marée puisse inonder l’isthme de Chignecto.

« Un ouragan synchronisé avec une marée haute pourrait inonder l’isthme… ce qui nous couperait totalement du Nouveau-Brunswick et du Canada », a-t-il déclaré.

Kogon, qui est également médecin semi-retraité, a déclaré que lorsqu’il se promène dans sa communauté, il voit davantage de générateurs dans les hangars et les cours, prêts en cas de panne de courant, rappelant à quel point ces crises climatiques créent de l’anxiété.

« La santé mentale est une crise plus grave que certains autres domaines de la médecine. Et donc avec (l’anxiété climatique), vous avez un autre facteur qui va… mettre la pression sur le système de santé », a-t-il déclaré.

Les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont ​​demandé à Ottawa de couvrir la moitié du coût de la protection de la route et du chemin de fer sur l’isthme, mais une étude technique publiée l’année dernière a révélé qu’il faudrait des décennies pour améliorer et renforcer le système de digues.

Dimanche, l’ouragan Lee créait de grandes houles qui frappaient plusieurs îles du nord-est des Caraïbes alors qu’il se déplaçait dans les eaux libres en tant que tempête de catégorie 2.

Bob Robichaud, prévisionniste principal à Environnement Canada, a déclaré samedi que l’agence fédérale surveillerait de près en début de semaine le moment où la tempête devrait faire son virage vers le nord-ouest. Il a déclaré que l’agence s’attend à ce que la tempête ait un impact sur la région d’ici le week-end prochain.

Il a ajouté que plus le tournant se situe à l’est, plus faible est la probabilité d’un impact significatif sur la région. Les prévisionnistes surveilleront également de près un système de haute pression au-dessus des Grands Lacs, dans l’espoir qu’il repousse l’ouragan plus au large.

De plus, il existe des facteurs tels que la température de l’eau que Lee rencontrera lorsqu’il se dirigera vers le nord. Robichaud a déclaré que plusieurs « zones » d’eau fraîche ont été détectées au cours du week-end, que la tempête devrait traverser pour atteindre l’Atlantique, ce qui pourrait diminuer sa puissance.

Cependant, les températures de l’eau sont également plus chaudes que la normale au large de la côte sud de la Nouvelle-Écosse, où Robichaud a déclaré que les températures sont d’environ 3 à 4 °C supérieures aux normes historiques pour cette période de l’année.

« Il y a encore une assez grande diversité dans la modélisation quant aux types d’impacts, le cas échéant, de Lee au Canada. Mais c’est certainement un sujet à surveiller à l’approche des prochains jours », a déclaré Robichaud.

Nancy Blair, thérapeute agréée à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a déclaré que de plus en plus de ses clients sont anxieux pendant cette saison des ouragans.

Elle a déclaré que les inquiétudes liées au changement climatique pourraient aggraver les problèmes de santé mentale et conseille aux gens d’en discuter avec d’autres plutôt que de simplement garder leurs peurs enfouies.

« Il n’y a rien de mal chez vous », a-t-elle déclaré lors d’un entretien depuis son bureau.

« Vous ressentez de l’anxiété parce que quelque chose ne va pas… Plus les gens en parlent, plus ils peuvent se préparer »,

Blair a ajouté que les Néo-Écossais qui ont déjà été traumatisés par la perte ou les dommages causés à leurs propriétés lors des crues soudaines de l’été sont particulièrement vulnérables aux niveaux élevés d’anxiété lors des prévisions d’ouragans.

Elle conseille aux personnes confrontées à ce stress de faire attention à ne pas s’exposer à des informations exagérées sur le danger d’ouragan sur les réseaux sociaux et d’utiliser plutôt des sources médiatiques crédibles pour suivre les tempêtes, si nécessaire.

De plus, elle dit que faire de l’exercice, bien manger et passer du temps dehors sont des pratiques utiles, ainsi que des moments de calme, de méditation et de repos.

Pendant ce temps, parler avec des amis de la préparation aux situations d’urgence est une stratégie éprouvée dans les Maritimes, comme l’échange de conseils sur les fournitures nécessaires – y compris les médicaments, la nourriture et l’eau – nécessaires pendant 72 heures en cas de panne de courant, a déclaré Blair.

Dans ces temps difficiles, « il y a un besoin de connexion avec la communauté », a-t-elle déclaré.

« Nous avons un groupe de cafés climatiques qui se réunit chaque mois dans notre quartier où les gens viennent parler de ce qu’ils ressentent. Cela aide vraiment les gens. Cela réduit le sentiment d’isolement. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 11 septembre 2023.