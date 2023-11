Alors que la Terre se réchauffe, la technologie numérique détient la clé d’une transition durable

[Shenzhen, China, November 7, 2023] Cette année a été la le plus chaud jamais enregistré depuis que les scientifiques ont commencé à suivre les températures mondiales en 1880. Mais la technologie numérique joue un rôle clé en aidant la société à gérer sa transition vers un avenir plus durable – le sujet exploré dans le numéro #SustainableTransition de Transform, le magazine de leadership éclairé de Huawei.

“Nous sommes comme la grenouille qui entre dans la marmite d’eau, le feu s’allume et l’eau devient progressivement plus chaude”, a déclaré Ana Maria Hernández Salgar, qui présidait jusqu’à récemment la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. (IPBES)un organisme des Nations Unies créé pour renforcer le lien entre la science et l’élaboration des politiques.

« La grenouille ne veut pas sortir parce que l’eau est confortable – alors elle meurt. L’humanité est comme ça.

Hernandez note que la société est généralement plus consciente de la nécessité de lutter contre le changement climatique et la biodiversité. « Néanmoins, il existe encore des individus, des organisations et même des mouvements politiques qui continuent d’éviter de répondre sérieusement au besoin de durabilité et à celui d’un changement transformateur. »

Salgar partage la couverture de Transform avec Jehiel Oliver, ancien banquier d’affaires de Cleveland, Ohio et PDG de Hello Tractor, une entreprise qui utilise la technologie numérique pour augmenter la productivité des agriculteurs africains.

Ceci est crucial pour l’approvisionnement alimentaire de l’Afrique, puisque l’agriculture représente entre 30% et 40% du PIB de l’Afrique.

« La technologie peut surveiller et protéger l’équipement tout en s’assurant qu’il est utilisé en permanence », explique Oliver. « Nous intégrons aux tracteurs des GPS et des capteurs pour capturer divers points de données. Nous traitons ces données dans le cloud et nous avons créé des algorithmes pour aider les propriétaires de tracteurs à comprendre ces données.

Les données constituent également l’épine dorsale d’une technologie développée par une entreprise suisse qui aide l’agriculture à devenir plus durable en décodant le langage secret des plantes.

« La plupart des gens ne savent pas que les usines utilisent des réseaux sophistiqués basés sur des signaux électriques pour collecter et partager des informations, explique Carrol Plummer, cofondatrice et PDG de Vivent SA.

« Vivent a développé du matériel et des logiciels pour enregistrer et transmettre ces signaux en continu, surveillant les cultures 24 heures sur 24 afin que les agriculteurs puissent réagir rapidement aux facteurs de stress environnementaux.

« En exploitant la puissance des technologies avancées telles que l’IoT, l’analyse des données et les systèmes intelligents, Vivent aide les agriculteurs à mieux comprendre leurs cultures. Entre autres avantages, nos solutions permettent une gestion efficace de l’eau d’irrigation, une réduction des impacts environnementaux dus à une mauvaise utilisation de pesticides ou d’engrais, et une surveillance 24h/24 et 7j/7 de la santé des cultures.

Les dernières interviews du magazine et d’autres contenus de leadership éclairé sont disponibles sur le site Web de Transform.