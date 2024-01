Alors que la tension entre Israël et le Hamas s’étend, CBS News rencontre des troupes sur un navire de guerre américain se préparant à toute escalade

Méditerranée orientale — Le Yémen Les rebelles Houthis soutenus par l’Iran ont continué à attaquer des navires commerciaux dans les voies de navigation vitales de la mer Rouge et du golfe d’Aden malgré les contre-attaques contre le groupe par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les Houthis affirment que les attaques visent des navires liés à Israël et à ses alliés – en soutien, disent-ils, aux Palestiniens. guerre entre Israël et le Hamas déchire la bande de Gaza.

L’armée américaine a déclaré que deux missiles avaient été lancés sur un navire américain jeudi soir lors de la dernière attaque, mais que le navire et son équipage étaient sains et saufs.

Alors que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN se préparent à organiser la semaine prochaine leurs plus grands exercices de guerre depuis des années – des exercices qui impliqueront quelque 90 000 soldats – Charlie D’Agata a rejoint l’équipage à bord du navire d’assaut amphibie américain USS Bataan alors qu’il sillonne les eaux de l’Est. Méditerranéen.

Une carte du Moyen-Orient et des régions environnantes. Getty



L’imposant navire de guerre américain et les Marines américains à son bord patrouillent dans les eaux au large des côtes occidentales communes d’Israël, de la bande de Gaza et de Libanpour faire face à toute crise qui pourrait survenir alors que la guerre entre Israël et le groupe militant palestinien menace de s’étendre à toute la région.

Pour les troupes de la 26e Marine Expeditionary Unit, basées à Camp Lejeune, en Caroline du Nord, le Bataan est leur domicile depuis plus de six mois. C’était dans la mer Rouge, où les Houthis ont mené bon nombre de leurs attaques contre des navires commerciaux depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par le groupe. Attaque terroriste du 7 octobre.

Il a été déplacé vers la Méditerranée en raison des circonstances dans la région, et maintenant il est déployé indéfiniment, donc les Marines ne s’attendent pas à rentrer chez eux de si tôt.

Le navire d’assaut amphibie de la marine américaine USS Bataan arrive à la base navale de Mayport en Floride, dans une photo d’archives du 2 novembre 2012. Stocktrek Images/Getty



Un navire d’assaut amphibie est un cheval de bataille de l’US Navy. Dotés d’un pont d’envol court capable de lancer des avions de combat Harrier, le Bataan et ses navires jumeaux ont été surnommés le couteau suisse de l’US Navy et du Marine Corps, grâce à leur polyvalence.

CBS News a regardé les avions décoller dans l’obscurité totale pendant la nuit – en partie une démonstration de force, en partie un exercice de préparation pour garder les pilotes et l’équipage alertes.

Tout l’équipement, tous les avions et tout le personnel à bord du Bataan sont spécifiquement chargés de répondre aux événements en évolution rapide au Moyen-Orient, qu’il s’agisse d’amener les Marines là où ils sont nécessaires, ou les citoyens américains d’en sortir.

Parmi ceux qui sont prêts à agir à tout moment figurent les équipes d’assaut terrestre et maritime navire-terre. Le navire de tête est prêt à diriger une force de réaction rapide qui comprendrait un contingent complet d’environ 4 000 Marines et marins américains.



Mettre fin aux conflits croissants au Moyen-Orient

Mais pour l’instant, la mission est de continuer à s’entraîner, d’être prêt et d’attendre.

“Je ne vais pas mentir”, a déclaré à CBS News après six mois à bord du Bataan, l’aviateur américain Mark Balila, “J’ai réfléchi aux choses que je veux faire quand je rentrerai chez moi – sortir avec des amis et passer du temps avec eux”. “

L’équipage sait qu’il est là pour le long terme, même si personne ne sait exactement combien de temps cela durera.

Un marine américain se prépare à débarquer d’un hélicoptère atterrissant sur le pont d’envol du navire d’assaut amphibie USS Bataan dans l’est de la Méditerranée, à la mi-janvier 2024, alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait monter les tensions à travers le Moyen-Orient. Actualités CBS



Des responsables américains ont déclaré à CBS News que les frappes en cours contre les Houthis au Yémen ont détruit la plupart des systèmes de défense aérienne du groupe, permettant ainsi l’utilisation de drones pour une surveillance accrue des activités terrestres des militants. Cette surveillance élargie a probablement aidé les États-Unis et leurs alliés à mener des frappes ces derniers jours qui, selon les commandants, ont détruit les missiles Houthis qui se trouvaient sur leurs lanceurs, prêts à être tirés.

Mais les missiles continuent de voler depuis la vaste partie du Yémen contrôlée par les Houthis, obligeant de nombreuses entreprises internationales à abandonner la mer Rouge en tant que route commerciale vitale entre l’Europe et la mer d’Oman, et au-delà de l’océan Indien.

Jeudi soir, les dirigeants Houthis ont de nouveau averti que leurs représailles contre les frappes américaines et britanniques au Yémen étaient inévitables et qu’elles se poursuivraient.