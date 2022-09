Alors que la tendance ‘Boycott Brahmastra’ s’amplifie, les internautes demandent à SS Rajamouli de ne pas promouvoir le film : ‘S’il vous plaît, arrêtez de soutenir ces fanatiques’

La tendance « Boycott Bollywood » a pris d’assaut les médias sociaux. Après Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan, Raksha Bandhan d’Akshay Kumar et Dobaaraa de Taapsee Pannu, le grand premier bollywoodien de Vijay Deverakonda, Liger, a été durement touché par la tendance. Alors que la déclaration d’Alia Bhatt, “Si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas”, a amplifié la tendance, les internautes ont maintenant demandé au réalisateur de RRR, SS Rajamouli, de ne pas promouvoir Brahmastra et de soutenir la fraternité du cinéma hindi.

Récemment, Rajamouli, qui présente Brahmastra dans les régions du sud, a publié une vidéo relatant le parcours d’Ayan Mukerji et exhortant les gens à regarder le film. Bientôt, les internautes ont inondé sa section de commentaires demandant au cinéaste as de cesser de soutenir les gens de Bollywood en disant que l’industrie du Sud est une lueur d’espoir pour eux.

“Vous êtes un grand fan du Nord, monsieur. Veuillez accepter mon Pranam ! Nous ne pouvons pas décrire les blessures que #Bollywood a infligées aux hindous. Leur péché est irrécupérable. C’est donc #BoycottbollywoodForever. L’industrie du Sud est une lueur d’espoir. En attendant #Adipursh. Merci !” a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre utilisateur a commenté: “Je ne vais pas regarder .. le film des mangeurs de bœuf ne recevra aucun centime de notre part.” Suivi par un autre utilisateur qui a averti Rajamouli s’il continuait à soutenir Bollywood, ils viendront après lui, “Monsieur, nous avons à peine regardé #RRR, si vous continuez à soutenir Bollywood, le prochain boycott sera le vôtre. Nous pensions que vous êtes le plus humble et le plus modeste de tous , ne tombez pas dans le piège #karanjohar.”

“Êtes-vous sûr de ça @ssrajamouli ? C’est la véritable histoire de #Brahmastra depuis 9 ans ! Vous ne pouvez pas faire revivre #Bollywood mort. De plus, vos propres films finissent comme le #Liger de @purijagan ! Ne faites pas la promotion de quelque chose de mauvais juste pour de l’argent ! #BoycottBrahmastra”, a commenté un autre utilisateur de Twitter.

“Cher monsieur, votre grand fan, mais monsieur, boycottez ce film, c’est pour karan johar et Bollywood”, a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a déclaré: “Monsieur, nous vous respectons. Vous rendez service et faites également votre devoir. C’est bien, mais nous avons des différences raisons de boycotter Bollywood. Et ces raisons sont authentiques comme la justice pour la SSR, le népotisme, le gang Khan diabolisant l’Inde et les hindous, etc. Donc, même votre demande ne fonctionnera pas. Et un autre a tweeté : “Jakkana, svp, arrêtez de soutenir ces fanatiques. Ils essaieront de traîner tout le monde pendant qu’ils se noient.”

Pendant ce temps, après que Rajamouli et Nagarjuna, qui fait ses débuts au cinéma hindi avec le film, aient rejoint son personnage principal, Ranbir Kapoor, pour promouvoir le film à Chennai, c’est Jr NTR, que Karan Johar a décrit comme un “homme des masses”. dans un tweet récent, rejoindra le casting de Brahmastra pour le blitz d’Hyderabad.

Même si les observateurs de l’industrie se demandent quand Bollywood sortira d’une année particulièrement difficile, tous les regards sont actuellement tournés vers ce qui se passe à Ramoji Rao Film City, Hyderabad, le 2 septembre.