Alors que la tempête hivernale se déplace dans le nord-est, les Texans sont maintenant aux prises avec le manque d’eau potable

La crise n’était pas terminée au Texas en raison du manque d’eau potable dans de nombreuses régions.

Les conditions météorologiques extrêmes ont été responsables de la mort d’au moins 57 personnes.

Une autre tempête de neige affectera des parties du Midwest, des Grands Lacs et de l’intérieur du nord-est dimanche et lundi.

La tempête hivernale qui a apporté plus de misère dans le sud jeudi a continué de déverser de la neige et de la glace dans le centre de l’Atlantique et le nord-est vendredi, tout comme des millions de Texans aux prises avec les conséquences de l’explosion hivernale meurtrière.

Bien que les pannes d’électricité se soient chiffrées à environ 183 000 au Texas vendredi matin – bien en baisse par rapport aux 4 millions plus tôt dans la semaine – la crise n’était pas terminée en raison du manque d’eau potable dans de nombreuses régions.

Les tempêtes et le temps glacial ont également laissé plus de 150 000 personnes sans électricité au Kentucky, en Virginie et en Virginie occidentale. Plus de 111000 personnes étaient sans électricité dans le Mississippi tôt vendredi, selon poweroutage.us. Et dans l’Oregon, 72 000 personnes subissaient encore une panne d’une semaine à la suite d’une énorme tempête de glace et de neige.

Les conditions météorologiques extrêmes ont été responsables de la mort d’au moins 57 personnes, avec un nombre croissant de personnes qui ont péri en essayant de se réchauffer.

Dans le nord-est des États-Unis, les avis météorologiques hivernaux se sont étendus de l’est du Kentucky au Massachusetts vendredi matin avec une poignée d’avertissements de tempête hivernale éclaboussés à travers la Caroline du Nord dans le Maryland, a déclaré AccuWeather. Plus de 50 millions de personnes vivent là où les avis ou avertissements étaient en vigueur.

La tempête devrait apporter 1 à 3 pouces de neige supplémentaire dans le nord-est vendredi, a déclaré le Service météorologique national, tandis que les endroits sous le vent des Grands Lacs inférieurs pourraient voir entre 4 et 8 pouces de neige.

Une autre tempête de neige affectera des parties du Midwest, des Grands Lacs et de l’intérieur du nord-est dimanche et lundi, a déclaré AccuWeather.

« Par rapport aux précipitations hivernales de la semaine dernière, les quantités de neige devraient être inférieures et il y a peu de menace de glace », a déclaré le météorologue d’AccuWeather Ryan Adamson. « De plus, les régions du Sud qui ont fait face à la colère de l’hiver ces derniers jours seront cette fois épargnées. »

La misère continue dans le sud

Les services publics du Minnesota au Texas ont utilisé des pannes de courant continu pour soulager les réseaux électriques tendus. Mais les pannes restantes au Texas étaient principalement liées aux conditions météorologiques, selon le gestionnaire du réseau de l’État, l’Electric Reliability Council of Texas.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a averti que les résidents de l’État «ne sont pas sortis du bois», avec des températures toujours bien en dessous de zéro dans tout l’État et des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire.

Ajoutant à la misère de l’État, les conditions météorologiques ont mis en péril les réseaux d’eau potable. Les autorités ont ordonné à 7 millions de personnes – un quart de la population du deuxième plus grand État du pays – de faire bouillir l’eau du robinet avant de la boire, à la suite des températures record qui ont endommagé les infrastructures et les tuyaux.

La pression de l’eau a chuté après le gel des conduites et parce que de nombreuses personnes ont laissé les robinets s’égoutter pour empêcher les tuyaux de givrer, a déclaré Toby Baker, directeur exécutif de la Texas Commission on Environmental Quality. Abbott a exhorté les résidents à couper l’eau pour éviter davantage de tuyaux cassés et préserver la pression du système municipal.

Le président Joe Biden a déclaré avoir appelé Abbott jeudi soir et offert un soutien supplémentaire du gouvernement fédéral aux agences étatiques et locales.

Les pompiers aux prises avec un incendie massif dans un complexe d’appartements de la région de San Antonio jeudi soir ont été gênés par des bornes d’incendie gelées.

Selon le San Antonio Express-News, le bâtiment a été évacué et aucun blessé n’a été signalé, ont indiqué les pompiers. Dans la soirée, l’incendie a englouti le bâtiment alors que les pompiers devaient continuellement récupérer de l’eau au JW Marriott San Antonio Hill Country Resort and Spa.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, a déclaré que les résidents devront probablement faire bouillir l’eau du robinet dans la quatrième plus grande ville des États-Unis jusqu’à dimanche ou lundi.

Les responsables fédéraux des urgences ont envoyé des générateurs pour soutenir les usines de traitement de l’eau, les hôpitaux et les maisons de retraite au Texas, ainsi que des milliers de couvertures et de plats préparés, ont déclaré des responsables.

Jeudi après-midi, plus de 1000 réseaux d’eau publics du Texas et 177 des 254 comtés de l’État avaient signalé des perturbations opérationnelles liées aux conditions météorologiques, affectant plus de 14 millions de personnes, selon la Texas Commission on Environmental Quality.

Environ 260 000 foyers et entreprises du plus grand comté du Tennessee, qui comprend Memphis, ont été invités à faire bouillir l’eau après que des températures froides aient entraîné des ruptures de conduites d’eau et des problèmes aux stations de pompage. L’aéroport international de Memphis a été contraint d’annuler tous les vols passagers entrants et sortants vendredi en raison de problèmes de pression de l’eau.

Dans tout le pays, la situation des annulations de vols s’est améliorée, passant de 2900 jeudi après-midi à un peu plus de 1100 à 7 h 45 HNE vendredi. FlightAware a également signalé plus de 200 retards.

L’aéroport international de Dallas Fort Worth continue de dominer la liste mondiale des aéroports avec le plus grand nombre de vols annulés, comme il l’a fait pendant la majeure partie de la semaine. Sa compagnie aérienne dominante, américaine, a toujours le plus de vols annulés.

Et à Jackson, dans le Mississippi, le maire Chokwe Antar Lumumba a déclaré que la majeure partie de la ville d’environ 150 000 habitants était sans eau jeudi soir. Les équipes pompaient de l’eau pour remplir les réservoirs de la ville mais faisaient face à une pénurie de produits chimiques pour traiter l’eau, a-t-elle déclaré.

«Nous sommes confrontés à un défi extrême consistant à obtenir plus d’eau par notre réseau de distribution», a déclaré Lumumba.

Avant que le temps hivernal ne quitte le Texas, la ville de Del Rio, le long de la frontière américano-mexicaine, a reçu près de 10 pouces de neige jeudi, dépassant le record d’une journée de chutes de neige de la ville.

Contribuant: The Associated Press; Jayme Deerwester, USA AUJOURD’HUI