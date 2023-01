Alors que la tempête frappe, la Californie ordonne des évacuations dans la zone côtière

SAN FRANCISCO (AP) – Alors qu’une énorme tempête approchait de la Californie, les autorités ont commencé à ordonner des évacuations, y compris dans une zone côtière à haut risque où 23 personnes sont mortes en 2018 dans une série de coulées de boue.

Le shérif du comté de Santa Barbara, Bill Brown, a déclaré que les commandes concernaient les personnes touchées par l’incendie d’Alisal l’année dernière, l’incendie de Cave en 2019 et l’incendie dévastateur de Thomas en 2017, l’un des plus importants de l’histoire de la Californie.

En 2018, des torrents massifs transportant d’énormes rochers, de la boue et des débris ont dévalé les montagnes côtières et traversé la ville de Montecito jusqu’au rivage, tuant 23 personnes et détruisant plus de 100 maisons. Parmi les personnes tuées se trouvaient deux enfants dont les corps n’ont jamais été retrouvés.

Le chef du service d’incendie de Montecito, Kevin Taylor, a déclaré mercredi que les maisons situées à proximité des voies navigables étaient les plus à risque.

“Ce dont nous parlons ici, c’est que beaucoup d’eau s’écoule du sommet des collines, descend dans les ruisseaux et les ruisseaux et à mesure qu’elle descend, elle prend de l’ampleur et c’est ce qu’est le danger initial”, a-t-il déclaré.

The Associated Press