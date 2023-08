Alors que la Syrie brûle et que l’économie s’effondre, les pompiers lancent un appel à l’aide

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Plus tôt ce mois-ci, alors que les incendies faisaient rage sur la côte méditerranéenne de la Syrie, le président Bachar al-Assad a rendu visite aux pompiers dans la campagne nord de Lattaquié, un bastion du gouvernement. « Vous avez fait de grands efforts dans des circonstances très difficiles qui peuvent être comparées aux batailles qui se déroulaient », leur a dit Assad, faisant référence à la guerre civile dévastatrice qui a duré une décennie dans le pays. « Il y a des terroristes et de vraies batailles, et il y a le temps et le vent lui-même qui manœuvre les forces d’un côté à l’autre. »

Les incendies qui ont balayé le nord-ouest de la Syrie cet été ont aggravé une situation humanitaire désastreuse. La région, encore sous le choc de deux tremblements de terre massifs en février et d’une grave crise économique, reste divisée entre des factions rivales et isolée du monde. Les pompiers des deux côtés du conflit tentent désormais d’affronter un ennemi commun, mais sont entravés par le manque de soutien du gouvernement et de la communauté internationale.

Les incendies ont commencé fin juillet, le dernier d’une série d’incendies à travers la Méditerranée, de la Grèce à l’Algérie. Une explosion de transformateur a déclenché les incendies, selon un expert forestier local à Lattaquié, qui a parlé au Washington Post sous couvert d’anonymat par crainte de représailles du gouvernement. Des vagues de chaleur, une faible humidité et des vents violents ont permis aux flammes de se propager rapidement à travers les montagnes couvertes de pins et ont déclenché d’autres incendies dans les provinces voisines d’Idlib et de Hama.

Husam Zelito, 47 ans, lutte contre les incendies depuis plus de 20 ans à Idlib et dans les environs. Pompier du gouvernement avant la guerre, il est maintenant membre de la Défense civile syrienne, mieux connue sous le nom de «Casques blancs», un groupe de travailleurs humanitaires et de premiers intervenants qui opère dans les zones tenues par les rebelles.

« Les incendies de forêt sont les plus difficiles, et où nous luttons beaucoup », a-t-il déclaré au Post. « Les ressources humaines sont là, mais nous avons besoin de véhicules spéciaux capables de couvrir les pentes raides et les routes. Nos camions ne peuvent pas atteindre certaines zones, ce qui ralentit le temps de réponse. »

Au moins 17 personnes sont mortes dans des incendies cette année, selon les Casques blancs, dont 13 enfants. Près de 80 personnes ont été blessées.

Même à Lattaquié, tenue par le gouvernement, la guerre et les sanctions occidentales ont épuisé les ressources locales, a déclaré l’expert forestier : En 2011, « nous avions environ 550 camions de pompiers. Maintenant, il y en a moins de 140, et ils manquent d’entretien.

La mainmise du gouvernement sur l’information a rendu difficile la détermination de l’étendue des dégâts causés par le feu. Les premiers rapports indiquaient qu’au moins 370 acres avaient été brûlés; semaines plus tard, aucun chiffre mis à jour n’a été publié. Le gouverneur de Lattaquié, Amer Hilal, a formé un comité pour évaluer le plein impact. Aucun décès n’a été signalé dans les zones gouvernementales.

« Nous devons attendre un peu avant d’obtenir une estimation précise », a déclaré l’expert de Lattaquié, mais il y a « des destructions massives – les forêts sont entrelacées avec de nombreuses terres agricoles et fermes. Les gens ont dû quitter leurs maisons.

Le directeur du département de l’agriculture de Lattaquié, Bassem Doba, a déclaré aux médias officiels que l’extinction des incendies a été particulièrement difficile car la zone touchée est toujours jonchée de mines terrestres.

Mais les médias gouvernementaux ont souligné que la situation était sous contrôle et ont publié quelques photos des incendies. Des images de la visite d’Assad à Lattaquié le montrent entouré de pompiers. Des arbres calcinés sont visibles en arrière-plan.

Sur sa page Facebook, les pompiers de Lattaquié ont remercié Assad pour sa visite mais lui ont demandé de rehausser le profil « du travail des pompiers en Syrie… qui est considéré comme l’un des plus bas du gouvernement ».

Dans une rare critique, Thaer al-Hassan, chef des pompiers de Hama, à l’est de Lattaquié, a déclaré au journal Al Watan aligné sur le gouvernement que les pompiers devraient recevoir des salaires plus élevés, notant que les travailleurs de l’assainissement sont mieux payés.

Le roulement élevé a réduit la brigade de Hama à 97 pompiers, a déclaré Hassan précédemment, notant qu’au moins 60 hommes supplémentaires étaient nécessaires. En plus des incendies de forêt, a-t-il dit, les équipages doivent régulièrement éteindre les incendies de pétroliers et sont souvent attaqués par des combattants rebelles.

La frustration monte depuis des années à mesure que les saisons des incendies s’allongent et s’intensifient. Muhammad Debsawy, un autre capitaine des pompiers à Hama, l’a dit sans ambages l’année dernière : « Il est déraisonnable qu’un pompier soit exposé au feu et à des gaz toxiques tout en éteignant un incendie, et ne reçoive qu’une indemnité mensuelle de 290 livres syriennes, ce qui n’est pas raisonnable. assez pour acheter des falafels.

Les responsables nationaux ont doublé les salaires des employés du gouvernement cette semaine, mais la décision s’est accompagnée d’une augmentation des prix du carburant.

Bien que la Syrie ait été réadmise dans la Ligue arabe en mai et ait récemment normalisé ses relations avec un certain nombre de ses anciens voisins antagonistes, ces mesures n’ont guère contribué à ralentir l’effondrement de son économie. Au début de l’année, un dollar américain équivalait à 6 650 livres syriennes ; le chiffre est maintenant de 14 300.

Quatre-vingt-dix pour cent des Syriens vivent dans la pauvreté. L’année dernière, 14,6 millions de personnes ont eu besoin d’aide humanitaire, selon les Nations Unies, plus qu’à n’importe quel moment au cours de la guerre.

À Idlib, qui abrite près de 2,9 millions de personnes déplacées par le conflit, la lutte contre les incendies incombe aux Casques blancs, qui sont également chargés de répondre aux frappes aériennes du gouvernement et à d’autres urgences. Cette année seulement, disent-ils, ils ont été appelés à près de 2 000 incendies.

« Parfois, en une journée, vous avez cinq à sept incendies », a déclaré Zelito. « Dans certains autres pays, ils auraient peut-être demandé un soutien international. Le couvert végétal se raréfie d’année en année et les espaces verts diminuent.

George Mitri, professeur à l’Université libanaise de Balamand, a fait écho à Zelito, affirmant que les conditions sont réunies pour une plus grande propagation. Comme le changement climatique alimente les incendies récurrents dans la région, a-t-il dit, ils seront de plus en plus difficiles à contrôler.