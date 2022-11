Alors que la sécheresse fait baisser le niveau de l’eau dans le Mississippi, les épaves font surface et les inquiétudes augmentent

La vue inquiétante de la voie navigable desséchée a évoqué des comparaisons avec le fleuve Colorado, qui a été encore plus menacé par la sécheresse. Ses eaux se sont retirées pour révéler l’épave de navires et d’avions, ainsi que des restes humains. Les experts ont déclaré que si le Mississippi était dans une situation moins désespérée, ses faibles niveaux, ainsi que les crues soudaines dans le Missouri et le Kentucky cet été, offrent des signaux troublants sur la façon dont le système fluvial pourrait faire face à plus de turbulences en tant qu’événements météorologiques extrêmes, y compris les vagues de chaleur et les grandes tempêtes, devraient devenir plus fréquentes en raison du changement climatique. Les conditions ont conduit à des appels renouvelés pour rendre la rivière plus durable et adopter de nouvelles politiques de sécheresse, y compris l’ouverture des fonds fédéraux de secours en cas de catastrophe à la réponse à la sécheresse.

La fascination pour tout ce que les bas niveaux d’eau ont révélé n’est pas entièrement bienvenue. Rita Stanley, propriétaire d’une marina sur le lac McKellar, qui bifurque du Mississippi près de Memphis, a menacé d’appeler la police alors que des curieux se sont introduits sur sa propriété la semaine dernière et ont même grimpé avec des enfants sur un vieux bateau-casino coulé, maintenant libéré de l’eau. saisir.