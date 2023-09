Alors que la santé mentale des femmes afghanes se détériore, l’ONU est invitée à déclarer « l’apartheid de genre »

En droit international, l’apartheid est défini comme un système de ségrégation raciale légalisée originaire d’Afrique du Sud. Mais un consensus croissant parmi les experts, responsables et militants internationaux affirme que l’apartheid peut également s’appliquer au genre dans des cas comme celui de l’Afghanistan, où les femmes et les filles sont confrontées à une discrimination systématique.

« Nous vous demandons d’apporter votre plein soutien à un processus intergouvernemental visant à codifier explicitement l’apartheid de genre dans le droit international », a exhorté Bahous aux 15 membres du conseil, dont cinq membres permanents : les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France.

Il n’existe aucune loi internationale pour répondre à « l’oppression de genre massive et parrainée par l’État », a déclaré Bahous. Mais elle a déclaré que « l’attaque systémique et planifiée des talibans contre les droits des femmes… doit être nommée, définie et proscrite dans nos normes mondiales afin que nous puissions y répondre de manière appropriée ».

Les talibans ont pris le pouvoir en août 2021, au cours des dernières semaines du retrait des forces américaines et de l’OTAN d’Afghanistan après 20 ans de guerre. Comme ils l’avaient fait lors de leur précédent règne en Afghanistan de 1996 à 2001, les talibans ont progressivement réimposé leur interprétation dure de la loi islamique, ou charia, interdisant aux filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année et aux femmes de presque tous les emplois, espaces publics, gymnases et fermant récemment les écoles. salons de beauté.

La réunion du Conseil de sécurité sur le dernier rapport du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, sur l’Afghanistan a eu lieu le dernier jour de la réunion annuelle des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale de l’ONU, qui compte 193 membres.

Aucun pays n’a reconnu les talibans, et la commission de vérification des pouvoirs de l’Assemblée ne l’a pas non plus, principalement en raison de ses efforts visant à reléguer les femmes chez elles et de son incapacité à former un gouvernement inclusif. Cela a laissé la reconnaissance de l’ONU au gouvernement précédent, aujourd’hui déchu, dirigé par Ashraf Ghani. Pour la troisième année, son représentant n’a pas pris la parole lors de la réunion de haut niveau.

Bahous a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, ONU Femmes a collaboré avec l’ONU. mission politique en Afghanistan connue sous le nom de MANUA et l’Office international des migrations des Nations Unies pour interroger plus de 500 femmes afghanes.

Les bancs d’une école sont vides à Kaboul, en Afghanistan, le 22 décembre 2022. Les talibans ont interdit aux filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année. | AP Photo/Ebrahim Noroozi

Parmi leurs principales conclusions, elle a déclaré :

— 46% pensent que les talibans ne devraient en aucun cas être reconnus ;

— 50 % pensent que les talibans ne devraient être reconnus qu’après avoir rétabli les droits des femmes et des filles à l’éducation, à l’emploi et à la participation au gouvernement.

Les femmes interrogées ont déclaré que le rétrécissement spectaculaire de leur influence sur la prise de décision, non seulement au niveau national ou provincial, mais aussi au sein de leurs communautés et de leurs foyers, est dû à l’augmentation de la pauvreté, à la diminution de la contribution financière et à « l’imposition par les talibans d’une politique de genre hyper-patriarcale ». normes », a déclaré Bahous.

Signe sombre de l’isolement croissant des femmes, a-t-elle déclaré, seules 22 % des femmes interrogées ont déclaré rencontrer des femmes extérieures à leur famille immédiate au moins une fois par semaine, et la majorité ont signalé une détérioration des relations avec d’autres membres de leur famille et de leur communauté.

Bahous a déclaré que les restrictions imposées aux femmes ont conduit à une augmentation du mariage et du travail des enfants, ainsi qu’à une augmentation des problèmes de santé mentale.

« Alors que le pourcentage de femmes employées continue de baisser, 90 % des jeunes femmes interrogées déclarent avoir une santé mentale mauvaise ou très mauvaise, et le suicide et les idées suicidaires sont omniprésents », a-t-elle déclaré.

Roza Otunbayeva, envoyée spéciale des Nations Unies pour l’Afghanistan et chef de la MANUA, a salué la récente visite d’un groupe d’érudits islamiques des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique en Afghanistan pour se concentrer sur l’éducation des filles, les droits des femmes et la nécessité d’une gouvernance inclusive.

Les universitaires ont souligné que ces exigences font « partie intégrante de la gouvernance islamique dans le monde », a-t-elle déclaré. « Nous insistons pour que ces visites se poursuivent. Ils font partie d’une conversation vitale entre les autorités de facto et la communauté internationale, utilement médiatisée par le monde islamique.

Otunbayeva a ensuite déclaré aux journalistes que, par rapport à la dernière visite des érudits islamiques, cette fois-ci, ils avaient quitté l’Afghanistan « plutôt satisfaits ».

« Nous verrons ce qui sera résolu » lors de la prochaine Conférence internationale sur les femmes dans l’Islam, a-t-elle déclaré. Cette conférence, co-parrainée par l’OCI et l’Arabie saoudite, aura lieu à Djeddah en novembre.

Il a été demandé à l’envoyé de l’ONU si un changement dans la politique dure des talibans concernant les femmes et le fonctionnement du gouvernement était possible aussi longtemps que son chef, le mollah Hibatullah Akhundzada, prendrait les décisions finales.

« C’est lui qui prend les décisions », a répondu Otounbayeva. Elle a déclaré avoir entendu un membre du Cabinet lui dire que plus de 90 % des membres du gouvernement étaient favorables au fait de permettre aux filles d’étudier, mais que dès que de telles opinions parviennent à la ville méridionale de Kandahar, où est basée Akhundzada, elles sont bloquées.

« Jusqu’à présent, il est inaccessible », a déclaré Otounbayeva. Elle a déclaré qu’elle avait tenté d’amener l’ensemble du corps des ambassadeurs à Kandahar pour des réunions avec le gouverneur provincial et d’autres, mais la réunion avait été annulée.

L’envoyé de l’ONU a déclaré que la mission était en contact permanent avec les responsables talibans dans la capitale, Kaboul, « même si nous continuons à être profondément en désaccord et à exprimer ces désaccords ».

Récemment, a déclaré Otunbayeva, des conseils provinciaux composés de religieux et d’anciens tribaux ont été créés dans chacune des 34 provinces afghanes, dans le but de garantir la responsabilité et d’écouter les doléances locales, mais ils rendent également compte au chef taliban.

Il est trop tôt pour juger de leurs performances, mais Otunbayeva a noté que les conseils des provinces à majorité chiite de Bamiyan et Daikundi ne comptent aucun membre chiite.

Elle a appelé les donateurs à soutenir l’appel humanitaire de 3,2 milliards de dollars pour le pays, qui n’a reçu que 872 millions de dollars, soit environ 28 % du financement nécessaire.

De nombreux programmes ont été contraints de fermer à l’approche de l’hiver et alors que les gens en ont le plus besoin, a déclaré Otunbayeva. « Cela signifie que 15,2 millions d’Afghans actuellement confrontés à une insécurité alimentaire aiguë pourraient être poussés vers la famine dans les mois à venir. »