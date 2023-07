Alors que la saison des feux de forêt s’aggrave dans le nord de la Colombie-Britannique, les résidents sont invités à se préparer

Les responsables de Cariboo exhortent les résidents et les voyageurs à se préparer et à préparer leurs ménages alors que la situation des incendies de forêt continue de se détériorer dans la région.

« Les prévisions météorologiques saisonnières ne vont pas s’améliorer », a déclaré Gerald Pinchbeck, responsable de l’information publique du district régional de Cariboo (CRD), du centre des opérations d’urgence (COU) et du responsable des communications du CRD, lors d’une mise à jour médiatique mercredi après-midi (12 juillet).

« Nous allons continuer à voir des conditions chaudes et sèches avec peu ou pas de précipitations et d’éclairs à l’avenir. »

Plusieurs ordres d’évacuation et alertes ont été émis au cours des dernières 24 heures en raison de l’augmentation de l’activité des incendies dans la région nord-ouest du Cariboo.

À 14 h 45 mercredi après-midi, le CRD a émis sa dernière alerte d’évacuation pour la région de Rainbow Lake. L’alerte Rainbow Lake touche 52 personnes, 83 propriétés, 31 habitations et 8 200 ha.

Cette zone se trouve au sud de l’ordre d’évacuation de Teepee Lake émis plus tôt dans la journée qui touche 27 personnes et 293 propriétés sur 71 000 ha. Le feu de forêt du lac Teepee est situé au nord-ouest de Quesnel et au nord de la communauté de Nazko.

À l’heure actuelle, 105 personnes sont sous ordre d’évacuation dans tout le district régional. Cela couvre 972 propriétés et 66 maisons connues sur 240 600 ha.

En excluant la dernière alerte, il y a 130 personnes en alerte, impactant 152 propriétés, 76 logements couvrant 43 492 ha.

Pinchbeck a déclaré que le BC Wildfire Service faisait tout ce qu’il pouvait pour combattre les incendies, mais il y a quelque chose que les résidents peuvent faire pour aider – soyez prêt et planifiez maintenant une évacuation.

La documentation critique doit être prête à l’emploi ; assurance habitation, informations médicales, identification. Pinchbeck encourage également les résidents à s’inscrire au système de notification d’urgence du CRD. Les résidents doivent également avoir un sac à emporter prêt.

Lorsqu’on leur a demandé si tous les résidents suivaient les ordres d’évacuation, les responsables n’ont pas pu le dire pour le moment.

« C’est une situation fluide en ce moment. Certains résidents mettent un peu plus de temps à s’organiser pour quitter les zones qui passent rapidement de l’alerte à l’ordre », a déclaré Stephanie Masun, directrice du COU du CRD et gestionnaire des services du programme d’urgence · District régional de Cariboo. « Ces gens organisent peut-être leurs animaux. Il y a beaucoup de producteurs agricoles et d’agriculteurs amateurs dans les régions que nous avons activées par le biais d’ordres et d’alertes. Ces situations prennent un peu plus de temps à s’organiser.

Masun a ajouté que des services de soutien d’urgence ont été activés entre Quesnel et Williams Lake pour aider pendant que la GRC et le SRAS informent les résidents des ordres.

Il n’y a pas de pertes de structure connues à l’heure actuelle en raison des incendies dans la région de Cariboo, bien que des pertes de récoltes de foin aient été signalées, a confirmé Masun, qualifiant cela de considération et de préoccupation importantes pour l’industrie agricole.

Masun a encouragé les résidents et les visiteurs, en particulier ceux des régions éloignées où les communications sont limitées, à « veuillez avoir un plan ».

« Veuillez comprendre que vous avez peut-être interrompu les voies de transport … les situations peuvent changer rapidement. »

Masun a conseillé aux voyageurs de transporter de l’eau et des fournitures supplémentaires en cas de barrage routier inattendu, et de laisser un plan d’itinéraire et une heure s’ils reviennent avec quelqu’un.

« Il est vraiment très important que les gens soient préparés à voyager ainsi que lorsqu’ils sont au travail afin qu’ils ne puissent pas rentrer chez eux comme prévu. »

Une épaisse couche de fumée s’est installée sur le Cariboo Chilcotin cette semaine alors que les Billy Barker Days doivent débuter à Quesnel le jeudi 13 juillet.

Les organisateurs là-bas ont avancé dans leurs projets d’accueillir le festival en ce moment.

Depuis mercredi, il y a maintenant quatre incendies de forêt notables dans la région.

Il s’agit du feu de forêt de Townsend Creek, du feu de forêt du lac Teepee, du feu de forêt du lac Pelican et du feu de forêt du lac Gatcho.

