Alors que la saison des bénéfices touche à sa fin, les investisseurs attendent le respect de la limite d’endettement

Alors qu’il ne reste plus qu’une petite fraction du S&P 500 à déclarer ses bénéfices trimestriels, les investisseurs se tournent désormais vers un autre obstacle majeur pour les marchés et l’économie : la crise du plafond de la dette. L’attention accrue de Wall Street sur le plafond de la dette survient après que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti lundi que les États-Unis pourraient épuiser leur capacité à honorer leurs obligations d’emprunt dès le 1er juin – au moins un mois avant les prévisions de nombreux économistes de Wall Street. Mardi, Jim Cramer a déclaré que « ce gant est trop difficile à franchir sans véritables bosses ». Quel est le retard sur l’augmentation de la limite? Les républicains de la Chambre soutiennent que toute augmentation du plafond de la dette devrait être liée à des réductions de dépenses, tandis que le président Joe Biden et les démocrates soutiennent que le paiement des factures du pays ne devrait pas être dicté par un accord visant à réduire le déficit du pays. Espérons que les deux parties se réuniront et concluront un accord – ou progresseront vers une résolution – ce mardi lorsque le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, rencontreront Biden à la Maison Blanche pour discuter de la question. Un échec à relever le plafond de la dette avant le 1er juin pourrait entraîner une dégradation de la dette américaine par les agences de notation, une hausse des coûts d’emprunt, une baisse du moral des consommateurs et des investisseurs et un effondrement brutal de la récession. Bien que l’on s’attende à ce que le plafond soit effectivement relevé, car le défaut du gouvernement américain sur sa dette est presque impensable, le jeu du poulet à gros enjeux qui se joue à Washington inquiète tous les investisseurs. Plus tôt cette semaine, nous nous sommes penchés sur la crise de la limite d’endettement de 2011 pour tirer des leçons potentielles. La lutte prolongée s’est finalement terminée par un accord au début du mois d’août de cette année-là, mais ce fut une course estivale agitée pour les investisseurs. Le S&P 500 a baissé d’environ 17 % sur une période allant de la fin juillet à la mi-août, au cours de laquelle Standard & Poor’s a pris la décision sans précédent de dégrader la note de crédit AAA des États-Unis. En plus du plafond de la dette, nous devons également faire face à la crise bancaire régionale en cours, alors que les craintes ont de nouveau augmenté cette semaine alors que PacWest a annoncé qu’il explorait des options stratégiques, y compris la possibilité d’une vente. En dehors de toute cette incertitude, deux données clés sur l’inflation sont attendues la semaine prochaine : l’indice des prix à la consommation mercredi et l’indice des prix à la production jeudi. Et bien sûr, plus de revenus. Environ 85% du S & P 500 a maintenant publié des résultats trimestriels et parmi ceux qui l’ont fait, 75% ont déclaré des résultats de revenus meilleurs que prévu tandis que 79% ont déclaré des résultats meilleurs que prévu pour le bénéfice par action, selon Ensemble de faits. Dans le portefeuille, Wynn Resorts fera rapport mardi, après la cloche de clôture, et Disney fera rapport mercredi, après la cloche de clôture. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller dans la semaine à venir : Lundi 8 mai Avant la cloche : Tyson Foods (TSN), BioNTech SE (BNTX), Delek US Holdings (DK), DISH Network Corporation (DISH), Viatris (VTRS), TreeHouse Foods (THS), Alpha Metallurgical Resources, (AMR), KKR & Co. LP (KKR), Energizer Holdings, (ENR), GoHealth, (GOCO), Delek Logistics Partners LP (LPDKL), Six Drapeaux (SIX) Après la cloche : McKesson Corp. (MCK), Suncor Energy, (SU), PayPal Holdings, (PYPL), Western Digital Corp. (WDC), Devon Energy Corp. (DVN), International Flavors & Fragrances, (IFF), AECOM (ACM), DaVita (DVA), Brighthouse Financial, (BHF), ARKO Corp. (ARKO), Pactiv Evergreen (PTVE), Kemper Corporation (KMPR), Skyworks Solutions, (SWKS), JELD-WEN Holding, (JELD), Crossamerica Partners LP (CAPL), Cabot Corporation (CBT), Ventas, (VTR), Hillenbrand, (HI), MRC Global (MRC), Palantir (PLTR) Mardi 9 mai Avant la cloche : Duc Energy Corp. (DUK), Aramark Holdings Corp. (ARMK), Jacobs (J), Fox Corporation (FOXA), Henry Schein, (HSIC), Vistra Energy (VST), Air Products & Chemicals, (APD), GlobalFoundries ( GFS), Veritiv Corporation (VRTV), Bright Health Group (BHG), LCI Industries (LCII), Warner Music Group Corp. (WMG), TransDigm Group (TDG), Under Armour, (UAA), Catalent, (CTLT), Southwest Gas Corp. (SWX), Tempur Sealy International, (TPX), Elanco Animal Health orporated (ELAN), Nexstar Media Group, (NXST), Coty (COTY), Perrigo Co. (PRGO), International Game Technology (IGT) , Atkore International Group (ATKR), Sylvamo Corp (SLVM), Apollo Global Management, LLC (APO), ScanSource, (SCSC), Hawaiian Electric Industries, (HE), WeWork (WE), AdaptHealth Corp. (AHCO), Novavax , (NVAX), Waters Corp. (WAT), Clarivate Plc (CLVT), Kosmos Energy (KOS), Stagwell (STGW), Repros Therapeutics (RPRX), Steven Madden, (SHOO), Edgewell Personal Care Company (EPC), Toast (TOST) Après la cloche : Occidental Petroleum Corp. (OXY), Coupang, (CPNG), L oln National Corp. (LNC), Jackson Financial (JXN), Celanese Corp. (CE), A-Mark Precious Metals ( AMRK), GXO Logistics, (GXO), H & R Block (HRB), Liberty Global (LBTYA), Electronic Arts (EA), Airbnb, (ABNB), Endeavour Group Holdings, (EDR), Compass, (COMP), Darling Ingredients (DAR), IAC/InterActiveCorp (IAC), Oscar Health, (OSCR), Vroom, (VRM), Akamai Technologies, (AKAM), Twilio, (TWLO), Clover Health Investments Corp. (CLOV), Grocery Outlet , (GO), Primoris Services Corporation (PRIM), Rackspace Technology, (RXT) Mercredi 10 mai Avant la cloche : Brookfield Asset Management (BAM), Performance Food Group Company (PFGC), Teva Pharmaceutical Industries, (TEVA), ODP Corporation (ODP), First Citizens BancShares (FCNCA), Li Auto (LIBMO), Syneos Health, (SYNH), Brink’s Company (BCO), Middleby Corp (MIDD), Advantage Solutions, (ADVB), Valvoline (VVV), Vishay Intertechnology, (VSH), Nomad Foods Limited (NOMD), UWM Holdings Corporation (UWMC), Reynolds Consumer Products (REYN), Wolverine World Wide (WWW), New York Times Co (NYT), Roblox Corporation (RBLX), Wendy’s International , (WEN), RumbleOn, (RMBL), Coherent (COHR), Taboola (TBLA) Après la cloche : Nutrien (NTR), Flex (FLEX), Manulife Financial Corp (MFC), STERIS Corp (STE), Amdocs, ( DOX), Franchise Group, (FRG), Genpact Limited (G), Tetra Tech (TTEK), Jazz Pharmaceuticals (JAZZ), Crane Co. (CR), Cheesecake Factory (CAKE), AppLovin Corporation (APP), Crescent Energy ( CRGY), Copa Holdings SA (CPA), Robinhood Markets, (HOOD), Pan American Silver Corp. (PAAS), Sonos, (SONO), Ritchie Bros. Auctioneers (RBAAMC), Corsair Gaming, (CRSR), Fluence Energy, (FLNC), Alta Equipment Group (ALTG), Intercorp Financial Services (IFSAMC), Unity (U), Trade Desk, (TTDAMC), Owl Rock Capital Corporation (ORCC), SunOpta (STKL), Traeger, (COOK) 8 : 30 h HE : Indice des prix à la consommation Jeudi 11 mai Avant la cloche : JD.com, (JD), US Foods Holding Corp. (USFD), Tapestry, (TPR), Kelly Services (KELYA), PerkinElmer (PKI), Charles River Laboratories International, (CRL), Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN), Entegris (ENTG), National Vision Holdings (EYE), NICE (NICE), Aveanna Healthcare Holdings, (AVAHBMO), Himax Technologies (HIMX), Carrols Restaurant Group (TAST), Krispy Kreme, (DNUT), PGT Innovations, (PGTI), Utz Brands, (UTZ), YETI Holdings, (YETI) Après la cloche : Sanmina (SANM), Financière Sun Life (SLF) 8 : 30 h HE : Réclamations hebdomadaires initiales au chômage 8 h 30 HE : Indice des prix à la production Vendredi 12 mai Avant la cloche : Spectrum Brands (SPB), AirSculpt Tech (AIRS) Rétrospective Ce fut une autre grande semaine de revenus pour le Club, plus plusieurs rapports macroéconomiques clés et une réunion du Federal Open Market Committee. La réaction du marché au rapport sur l’emploi d’avril de vendredi a été la plus surprenante. La croissance de l’emploi a été meilleure que prévu, a rapporté le département du Travail, avec une augmentation de la masse salariale non agricole de 235 000 pour le mois, dépassant les estimations de Wall Street pour une croissance de 180 000. Le taux de chômage était de 3,4% contre une estimation de 3,6% et à égalité au niveau le plus bas depuis 1969, tandis que la croissance des salaires – un baromètre clé de l’inflation – a augmenté de 4,4% par rapport au gain attendu de 4,2%. Il y a quelques semaines, une masse salariale non agricole aussi élevée serait une cause majeure de préoccupation, car elle soutiendrait une Réserve fédérale plus belliciste et des hausses supplémentaires des taux d’intérêt. Jusqu’à récemment, les bonnes nouvelles (marché du travail solide, augmentation des salaires) étaient synonymes de mauvaises nouvelles (baisse des actions en prévision de nouvelles hausses de taux). Cependant, vendredi, les actions se sont redressées, le Dow Jones gagnant 1,65 %, le S&P 500 grimpant de 1,85 % et le Nasdaq Composite augmentant de 2,25 %. Pourquoi le passage aux bonnes nouvelles est-il réellement bon pour les actions ? Il se pourrait que les craintes de récession augmentent si fort que les investisseurs soient satisfaits de tout ce qui réduit le potentiel d’un atterrissage économique brutal – même au prix d’une nouvelle hausse des taux et de la compréhension que la Fed a eu raison d’augmenter les taux de 25 points de base mercredi. D’un autre côté, il se peut que le rapport d’avril n’ait pas été aussi solide qu’il y paraissait au premier abord. Bien que le chiffre global ait dépassé les attentes de 73 000 emplois, les révisions combinées de février et mars ont montré que les emplois ajoutés étaient inférieurs à ce que l’on pensait auparavant, de 149 000 emplois. En résolvant cela, on pourrait dire qu’avec la publication d’avril, l’économie est en fait de 76 000 emplois en deçà des attentes. Ajoutez à cela les chiffres plus élevés de l’inflation des salaires et du chômage et la publication de vendredi peut simplement être considérée comme un chiffre Boucle d’or pour un marché qui attend déjà mercredi le rapport sur l’indice des prix à la consommation de la semaine prochaine. Le rapport ISM manufacturier d’avril de lundi s’est établi à 47,1%, devant les 46,7% attendus. Cependant, il indique toujours une contraction dans l’industrie manufacturière. Les commandes d’usine, signalées mardi, ont augmenté de 0,9 % par mois en mars, soit moins que le gain estimé de 1,2 %. De plus, le résultat de février a été révisé à la baisse pour indiquer une baisse mensuelle de 1,1 %, par rapport à une baisse de 0,7 % signalée précédemment. Mardi également: résultats des bénéfices d’Advanced Micro Devices (AMD), Ford (F) et Starbucks (SBUX), après la clôture. Mercredi, le rapport ADP sur l’emploi d’avril est arrivé bien en avance sur les attentes. Estee Lauder (EL) et Emerson Electric (EMR) ont annoncé leurs bénéfices avant la cloche d’ouverture. Plus tard mercredi, le rapport ISM des services d’avril était de 51,9 %, un tick de mieux que les 51,8 % attendus. La Réserve fédérale a annoncé une augmentation attendue de 25 points de base du taux des fonds fédéraux. Bausch Health, Apple et Coterra Energy ont tous publié des résultats trimestriels, tandis que les inscriptions initiales au chômage pour la semaine se terminant le 29 avril ont augmenté de 13 000 par rapport à la semaine précédente pour atteindre 242 000, légèrement en avance sur les 240 000 attendus. Depuis le règlement de vendredi, l’indice du dollar américain se négocie un peu au-dessus de 101. L’or se négocie à environ 2 000 $ l’once. Les prix du brut WTI oscillent autour des 70 $ le baril. Le rendement du Trésor à 10 ans reste autour de 3,45 %. Le président américain Joe Biden s’entretient avec des membres de son « Investing in America Cabinet » dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche à Washington, le 5 mai 2023. Léa Millis | Reuter