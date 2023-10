Alors que la saison décisive du QB Mac Jones devient compliquée, que font les Patriots maintenant ?

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Les efforts des New England Patriots pour relancer la carrière de Mac Jones ne se passent pas bien.

Peut-être avez-vous assisté à une partie du match de dimanche lorsque les Cowboys ont infligé une blessure de 38-3 aux Patriots. La déroute a présenté l’une des pires performances de quart-arrière de la saison – et rappelle ce que les Cowboys ont fait à Zach Wilson. Jones n’a pas connu de pire match dans sa carrière, selon le système de notation de Pro Football Focus.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? Eh bien, tout.

Commençons par Jones, qui a lancé une poignée de passes démontrant un manque de conscience stupéfiant. Il termine la rencontre avec deux interceptions et un échappé. La défense a renvoyé deux de ces trois revirements pour des touchés. Jones a également réalisé cinq jeux dignes d’un chiffre d’affaires, un autre sommet en carrière en un seul match pour sa carrière, selon PFF.

C’était censé être la saison où le QB de troisième année serait meilleur que jamais. Ou, à tout le moins, c’était censé être l’année où Jones a trouvé la version 2021 de lui-même, lorsqu’il a aidé les Patriots à se qualifier pour les séries éliminatoires en s’appuyant fortement sur une prise de décision judicieuse et une précision pointue. Mais il y avait de l’optimisme, avec le coordinateur offensif Bill O’Brien rejoignant la Nouvelle-Angleterre, que Jones pourrait même faire un pas en avant.

Et pour être juste envers lui, c’est exactement ce qu’il semblait faire avant la semaine 4. Au cours des semaines 1 et 2, Jones a maintenu son équipe compétitive contre deux des cinq meilleures équipes de la NFL : les Eagles et les Dolphins. Il a réussi un match et a remporté une victoire contre les Jets lors de la troisième semaine. Mais les Patriots ont eu l’occasion de passer à .500 dimanche dernier, et Jones a eu la chance de battre un adversaire en séries éliminatoires. Et tout le monde a hésité, surtout Jones.

Et maintenant?

Jones n’a pas encore rompu sa saison décisive. Mais ça ne s’annonce pas bien. La question difficile pour les Patriots est de savoir si quelqu’un d’autre ferait mieux dans cette attaque. Je ne le pense vraiment pas. Certes, Bailey Zappe et Will Grier, les remplaçants de l’équipe, ne semblent pas être des options légitimes pour améliorer l’offensive. Même le quart-arrière des Vikings Kirk Cousins, qui pourrait – en théorie – devenir disponible à la date limite des échanges, pourrait ne pas être en mesure de donner vie à cette attaque.

Les problèmes commencent sur la ligne offensive. Les Patriots sont entrés dans l’intersaison sans plaquage droit. Et même en sachant qu’ils avaient un problème, ils sont sortis de l’intersaison sans titulaire clair à ce poste. Ils ont placé Calvin Anderson dans le rôle – avec Vederian Lowe, Anderson étant aux prises avec des blessures. Avec Anderson au poste lors des semaines 1 et 2 et Lowe commençant pour les semaines 3 et 4, les plaqués droits de départ des Patriots ont permis 26 pressions, quatre coups sûrs du QB et deux sacs. Cela signifie qu’ils ont représenté 38 % des pressions de l’équipe, 36 % des coups sûrs du QB et 29 % des sacs de l’équipe.

Nous avons trouvé la fuite !

Les Cowboys infligent à Bill Belichick la pire défaite de sa carrière

Cette place ne poserait pas autant de problèmes si l’arrière droit Michael Onwenu, de retour d’une blessure à la cheville, jouait à un niveau plus élevé. La saison dernière, il était le meilleur ou le deuxième meilleur joueur de ligne offensive de l’équipe (derrière David Andrews). Cette année, Onwenu n’a pas été à la hauteur. Le garde droit Cole Strange, un choix de première ronde en 2022, n’a pas été excellent lorsqu’il est sur le terrain et lorsqu’il a été blessé, les gardes Atonio Mafi et Sidy Sow n’ont pas résisté. La bonne nouvelle, cependant, est que Trent Brown joue extrêmement bien, n’accordant que quatre pressions et un sack en trois matchs. Lui et Andrews ont été bons. Mais deux sur cinq ne suffiront pas.

Les équipes peuvent compenser un mauvais jeu en ligne offensive si elles ont un bon jeu de passes rapides en attaque. Mais aucun des receveurs des Patriots ne se sépare assez rapidement – ​​ni avec cohérence. Les Patriots ont laissé Jakobi Meyers partir en agence libre en 2023, faisant plutôt confiance à leurs prouesses en matière de dépistage des receveurs pour signer JuJu Smith-Schuster. Et cette transaction est encore une autre erreur de calcul de la part du récepteur de la Nouvelle-Angleterre. Smith-Schuster a glissé dans le tableau des profondeurs et, franchement, il fait tomber l’offensive lorsqu’il est sur le terrain. Mais ce n’est pas comme si les Patriots disposaient d’une multitude d’options : DeVante Parker, Kendrick Bourne, Demario Douglas et Kayshon Boutte ont tous déçu à leur manière.

L’autre partie du plan offensif de l’équipe est et était d’utiliser ses extrémités rapprochées à grande vitesse. La Nouvelle-Angleterre est…

Troisième en pourcentage de jeux en 12 personnel (30,8%)

Deuxième en pourcentage de jeux en 13 personnel (12,8%)

À égalité au deuxième rang des snaps offensifs de toute équipe avec deux TE ou plus sur le terrain (124, 45,4 %)

Avec autant de temps passé sur le terrain, les ailiers rapprochés des Patriots doivent faire des ravages, n’est-ce pas ? Eh bien, vous connaissez la réponse. L’ailier rapproché Hunter Henry réalise une saison solide avec 17 attrapés pour 176 verges et deux touchés. Mais Mike Gesicki n’a que neuf attrapés pour 99 verges. Pharaoh Brown, qui est principalement un ailier serré bloquant, a réussi deux attrapés pour 71 verges.

Ce n’est pas ce que la Nouvelle-Angleterre espérait, en partie parce que Henry et Gesicki sont bien meilleurs dans le jeu de passes que comme bloqueurs. La beauté de Rob Gronkowski résidait dans sa capacité à tout faire. Il n’y avait rien de prévisible dans son jeu.

L’héritage de Bill Belichick a-t-il été touché par les luttes actuelles des Patriots ?

Et ainsi, vous pouvez voir l’image. Une infraction incomplète. Une attaque brisée.

Mais il est difficile d’imaginer cette unité changer d’uniforme et se lancer dans les séries éliminatoires. Donc, encore une fois, cela soulève la question de savoir ce que les Patriots font avec Jones, dont la dernière année de son contrat de recrue expire après la saison prochaine. Si c’est une situation désespérée et qu’ils veulent voir s’ils doivent rester avec Jones en 2024, alors il serait probablement intelligent de lui donner une autre arme de capture de passes et peut-être même un autre joueur de ligne offensive, pour voir s’il vaut vraiment la peine de le garder la saison prochaine.

Cela signifierait acquérir un gars comme la star des Raiders Davante Adams (les Patriots ont des relations avec Josh McDaniels et Dave Zeigler) ou la star des Bengals Tee Higgins (son contrat est sur le point d’expirer et Cincinnati risque de rater les séries éliminatoires). Si les Patriots ajoutaient un WR1, ils donneraient à cette attaque une meilleure chance de réaliser une bonne saison. Ils donneraient à Jones une chance de réaliser une bonne saison.

Bill Belichick n’est pas du genre à rester les bras croisés et à regarder ses actions prendre de la valeur. Peut-être qu’il fait réellement un pas, surtout avec plus de 80 millions de dollars de plafond la saison prochaine. Il pourrait verrouiller un WR1 dans le cadre d’un contrat à long terme et faire ce que pratiquement chaque équipe fait pour ses QB dans le cadre de son contrat de recrue – Belichick peut arrêter de magasiner dans la poubelle des bonnes affaires et aller chercher Gucci ou Louis Vuitton ou toute autre marque de luxe qu’il veut. .

Ce que font actuellement les Patriots ne fonctionne pas. Et s’ils continuent de boiter tout au long de la saison pour atteindre une fiche de 7-10, ils n’obtiendront peut-être même pas une évaluation suffisamment bonne quant à la nécessité de remplacer Jones. Il ne sera pas facile pour Belichick de couper l’appât sur un choix de première ronde au poste de quart-arrière. Il déteste réduire ses pertes et admettre qu’il a respiré des choix de haut niveau. Il suffit de voir combien de temps N’Keal Harry est resté en Nouvelle-Angleterre.

Donc, si les Patriots restent avec Jones jusqu’en 2024, il pourrait y avoir de l’espoir pour lui. Mais en 2023 ? On a l’impression que Belichick a accidentellement jeté son quart-arrière aux loups, entre le personnel terne et le calendrier extrêmement difficile de l’équipe.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC Est, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .