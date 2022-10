Alors que la Russie trébuche dans la guerre en Ukraine, une question se pose : Poutine pourrait-il tomber ?

Lorsque le président Vladimir Poutine a crié : « Nous allons gagner ! lors d’un concert sur la Place Rouge pour célébrer son annexion illégale des terres ukrainiennes vendredi, il a projeté l’orgueil désespéré d’un homme terrifié par la défaite. Dans l’esprit de Poutine, il ne peut pas perdre. Mais de multiples défaites sur le champ de bataille et la fureur nationale face à une mobilisation militaire bâclée ont brisé un tabou à Moscou sur les discussions sur ce qui se passerait si Poutine perdait – pas seulement la guerre, mais sa tentative apparente d’être le leader à vie, selon quatre membres de l’élite commerciale russe. Les observateurs du Kremlin, à l’intérieur et à l’extérieur de la capitale, se demandent : qui pourrait venir ensuite ?

Les possibilités vont de l’évidence – le Premier ministre Mikhail Mishustin est légalement le premier dans la succession – à l’imprévisible : certains partisans de Poutine craignent que le pays ne se désagrège sans sa main autoritaire à la barre.

Poutine lui-même est arrivé au pouvoir par un processus de succession quasi-légal – nommé vice-Premier ministre puis Premier ministre par intérim par le président Boris Eltsine, qui a démissionné dans les cinq mois, catapultant son successeur trié sur le volet à la présidence.

Il reste à voir si Poutine bénéficiera d’une opportunité similaire pour orchestrer sa propre succession. Et si Mishustin, un ancien directeur du service fiscal fédéral russe, devient un jour président, on s’attend généralement à ce qu’il soit un remplaçant à court terme.

Parmi les noms mentionnés comme successeurs potentiels figurent le secrétaire du Conseil de sécurité, Nikolai Patrushev, l’ancien président Dmitri Medvedev, le maire de longue date de Moscou, Sergei Sobianine, et le fils de Patrushev, Dmitry, aujourd’hui ministre de l’Agriculture.

Poutine fait face aux limites de sa puissance militaire alors que l’Ukraine reprend des terres

Les spéculations sur la chute théorique de Poutine se sont multipliées alors que le président a été évincé de l’étranger, par la condamnation internationale de sa guerre en Ukraine, et chez lui, par la pression croissante des faucons pro-guerre et des propagandistes pro-Kremlin furieux des pertes militaires.

Il y a aussi des querelles croissantes parmi l’élite. Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov et l’oligarque russe Yevgeniy Prigozhin, le fondateur du groupe de mercenaires Wagner, ont amèrement attaqué les commandants militaires russes pour les échecs en Ukraine, déclenchant des spéculations ouvertes selon lesquelles le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, autrefois pressenti comme successeur probable de Poutine, sera remplacé .

Ni Kadryov ni Prigozhin ne sont considérés comme capables de rassembler le soutien des puissants services de sécurité russes ou de l’élite au sens large pour revendiquer le poste le plus élevé. Mais ils rappellent à quel point un futur dirigeant pourrait être bien pire que Poutine si le Kremlin perdait le contrôle, entraînant une lutte de pouvoir chaotique et brutale au lieu d’une succession soigneusement manipulée dans le pays doté du plus grand arsenal nucléaire du monde.

De nombreux analystes russes doutent que Poutine tombe à moins qu’il ne soit confronté à de nouvelles catastrophes telles que des pertes massives ou des difficultés économiques, entraînant des troubles sociaux généralisés.

« Il y a beaucoup de gens qui, je pense, en ont assez de la situation actuelle. Ils pensent que Poutine a dépassé sa date de péremption », a déclaré Mark Galeotti de la School of Slavonic and East European Studies de l’University College London. Mais pour l’instant, l’élite pragmatique et kleptocratique de la Russie voit que “les dangers d’agir contre Poutine l’emportent largement sur les risques de garder la tête baissée et d’espérer que les choses s’arrangent”, a déclaré Galeotti.

“Ce que nous voyons, c’est un régime qui est encore très fort et solide”, a-t-il déclaré. “Poutine a toujours le contrôle de l’appareil de sécurité, et c’est probablement le facteur individuel le plus important, mais c’est fragile.”

Andrei Soldatov, analyste et expert des services de sécurité obscurs de la Russie, a déclaré qu’il était « sceptique quant aux jeux de succession. Les gens sont en colère, bien sûr, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont prêts à agir.

“C’est extrêmement imprévisible”, a déclaré Tatiana Stanovaya du cabinet de conseil R. Politik.

Le régime de Poutine est construit sur le bénéfice mutuel, le favoritisme et la complicité, les oligarques et les dirigeants régionaux étant autorisés à piller l’État en échange de leur loyauté. S’ils sortent de la ligne, ils peuvent être ruinés du jour au lendemain.

Réfutant l’annexion, les forces ukrainiennes poussent de Lyman vers Lougansk

C’est un régime répressif, hautement adaptatif, doté de nombreux outils pour contrôler la population. Poutine s’est entouré de yes men (il y a peu de femmes) et de voyous clownesques, qui ne représentent aucune menace.

“C’est bien mieux pour lui d’être entouré de ces courtisans qui sont tous médiocres et qui se détestent tous plutôt que d’avoir un groupe vraiment formidable de personnes qui sont les meilleures de leur espèce et peuvent agir de manière indépendante”, a déclaré Andrew S. Weiss de la Fondation Carnegie pour la paix internationale. “Plus les gens dépendent de lui, plus il pense qu’il est puissant, mais dans des moments comme celui-ci, cela rend évidemment le système complètement dysfonctionnel.”

Il est donc difficile pour quiconque d’essayer de supprimer Poutine. Cependant, le risque pour lui pourrait augmenter si l’élite opportuniste et intéressée commençait à le considérer comme une menace pour sa richesse et son pouvoir.

“Si suffisamment de personnes allaient voir Poutine et lui disaient qu’il était temps de partir et que, bien sûr, sa propriété serait garantie et son immunité personnelle serait garantie, le but serait bien sûr de préserver le régime”, a déclaré Anatol Lieven du Quincy Institute for Responsible Statecraft, un groupe de réflexion. “Mais que se passe-t-il si Poutine refuse d’y aller et se venge évidemment ?” dit Lieven. “C’est le plus gros obstacle.”

Certains soutiennent qu’un successeur, blâmant probablement Poutine pour la guerre, devrait être un centriste acceptable pour l’élite, qui pourrait mettre fin à la guerre et construire des ponts vers l’Occident. Dans ce cadre, Sobianine, le maire de Moscou, revient souvent. Technocrate connu pour gérer la pandémie de coronavirus et reconstruire la capitale pour la Coupe du monde de football 2018, il a discrètement évité de mener la guerre.

Autre prospect discret, Dmitry Kozak, 63 ans, chef de cabinet adjoint du Kremlin, est un loyaliste qui a travaillé avec Poutine à Saint-Pétersbourg dans les années 1990. En tant qu’envoyé de Poutine en Ukraine, il aurait négocié un accord pour que Kyiv abandonne ses aspirations à l’OTAN au moment de l’invasion du 24 février, mais Poutine l’a rejeté. Le Kremlin a nié l’accord, qui a été rapporté par Reuters le mois dernier.

Patrushev, le ministre de l’Agriculture, qui aura 45 ans la semaine prochaine, représenterait un changement générationnel. “Il pourrait être nommé Premier ministre en un jour et le lendemain, il pourrait être président”, a déclaré une personne qui était autrefois proche du père de Patrushev et a parlé sous couvert d’anonymat pour commenter des questions sensibles. « Il parle plusieurs langues. Il est jeune et il n’a pas participé à la guerre.

Un favori plus probable de Poutine pourrait être son ex-garde du corps Alexei Dyumin, aujourd’hui gouverneur de la région de Toula. Dyumin a dirigé la force d’opérations spéciales russe, a supervisé la prise de la Crimée en 2014 et a été vice-ministre de la Défense.

Les espions russes ont mal interprété l’Ukraine et induit le Kremlin en erreur alors que la guerre approchait

Ensuite, il y a Medvedev, qui a été le président suppléant de Poutine de 2008 à 2012. Autrefois féru de technologie libérale en tournée dans la Silicon Valley, il est maintenant un nationaliste sévère, menaçant souvent une attaque nucléaire.

« Je les déteste », a déclaré Medvedev en août. «Ce sont des bâtards et des dégénérés. Ils veulent que nous, la Russie, mourions, et tant que je vivrai, je ferai tout pour les faire disparaître. Il n’a pas dit si « ils » étaient des Occidentaux, des Ukrainiens ou les deux. Malgré la rhétorique, les critiques se moquent de lui comme étant plus pathétique qu’effrayant.

Les récentes attaques contre les commandants militaires russes par Kadyrov, Prigozhin et d’autres peuvent être révélatrices d’une bousculade pour l’argent et le prestige plutôt que pour le pouvoir. “Tous ces personnages se détestent en quelque sorte et s’affrontent ou essaient de se déjouer les uns des autres pour obtenir plus de butin de l’État”, a déclaré Weiss.

Kadyrov et Prigozhin sont des voyous, ambitieux et rusés, chacun avec des forces de plusieurs milliers d’hommes combattant en Ukraine, et Poutine a besoin d’eux s’il veut gagner la guerre. Mais les analystes minimisent leurs chances. Kadyrov, qui gouverne la Tchétchénie comme un fief, serait inacceptable pour l’élite. “Prigozhin n’a pas de base de pouvoir”, a déclaré Galeotti. Il a également écarté Nikolai Patrushev comme étant trop étroitement lié aux échecs de Poutine.

Un nom qui ne figure jamais sur la liste : Alexei Navalny, 46 ans, le chef de file de l’opposition le plus en vue du pays, qui pourrait gagner des élections libres mais qui est en prison pour de fausses accusations. Navalny est également un ennemi de l’élite, contrairement à Dmitry Patrushev.

« Patrushev fait partie du système », a déclaré l’ancien associé de son père. « S’il dit ‘notre position est la suivante et j’ai la moitié du Conseil de la Fédération et de la Douma derrière moi, annonçons des élections’, il parle d’une position d’Etat. Navalny ne parle qu’en tant que personne de la rue.

La perspective que l’élite russe agisse contre Poutine semble lointaine, mais la Russie a une histoire de changement de régime désordonné, comme en 1917 et 1991. “c’est le moment où la révolution, je veux dire l’agitation populaire de masse, devient vraiment possible.”

Catherine Belton à Londres a contribué à ce rapport.