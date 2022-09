Alors que la Russie se retire en Ukraine, Poutine est bloqué : incapable de gagner, ne voulant pas perdre

La qualité définitive de Vladimir Poutine en tant que président – son refus de reculer – l’a aidé à projeter la puissance mondiale russe pendant des années. Mais face à des revers répétés dans une guerre catastrophique en Ukraine, son approche inflexible ressemble plus à son grand défaut. Alors que les forces russes fuyaient dans le désarroi samedi dans la région ukrainienne de Kharkiv – s’habillant en civils, volant des vélos, abandonnant des tonnes d’équipements et de munitions militaires – Poutine semblait étonnamment sourd en ouvrant une nouvelle grande roue géante à Moscou. “Il n’y a rien de tel en Europe”, s’est-il vanté par liaison vidéo.

En quelques heures, la grande roue était tombée en panne et les billets devaient être remboursés. Réparer ce qui est cassé dans la stratégie de guerre de Poutine et, par extension, sa présidence et sa réputation, sera beaucoup plus difficile.

La contre-offensive de l’Ukraine dans le nord-est était en cours alors même que Poutine, lors d’une conférence en Extrême-Orient quelques jours plus tôt, avait insisté sur le fait que la Russie n’avait « rien perdu et ne perdrait rien » dans la guerre, une remarque qui semblait inconsciente des revers répétés de la Russie et des pertes choquantes, et ignorant ce qui se passait sur le champ de bataille.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que la guerre “continuera jusqu’à ce que les objectifs qui ont été fixés soient atteints”. Il est cependant difficile de savoir quels sont ces objectifs. L’objectif initial de Poutine, de capturer Kyiv et de dominer le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a échoué.

Aujourd’hui, les analystes occidentaux du renseignement et de l’armée affirment que la Russie n’atteindra probablement pas son objectif de repli présumé de conquérir tout Donetsk et Louhansk dans l’est de l’Ukraine.

En supposant que l’objectif de Poutine implique de pouvoir déclarer la victoire sous une forme ou une autre, la retraite russe désordonnée de Kharkiv – ce que Moscou a appelé un “regroupement” – laisse maintenant au président de 69 ans des choix difficiles et de plus en plus restreints.

Il pourrait intensifier et annoncer une mobilisation militaire obligatoire nationale politiquement risquée – ce que Peskov a nié mardi était même en discussion. Il pouvait continuer, labourant des soldats mal entraînés et de plus en plus démotivés, et menant des attaques d’artillerie brutales sur des villes et des villages pour terroriser la population ukrainienne.

Ou, il pourrait s’intensifier de manière extrême, comme le craignent certains des critiques les plus féroces de Poutine, en se tournant vers des armes chimiques ou même nucléaires.

Jusqu’à présent, Poutine a fait tout ce qu’il pouvait pour éviter une mobilisation obligatoire, qui risque de déclencher une opposition publique plus large à la guerre – même si de nombreux experts militaires russes pensent qu’il n’y a pas d’autre moyen de vaincre militairement l’Ukraine.

Et bien que le déploiement d’une arme de destruction massive ne puisse être exclu, de nombreux experts minimisent les craintes que Poutine le fasse, car cela détruirait son soutien international en baisse avec des partenaires cruciaux comme la Chine et l’Inde, et parce que cela saperait ses efforts pour transmettre un sentiment de la normalité aux Russes.

Si Poutine s’en tient à son habitude de refuser de reculer, disent les analystes, il est plus susceptible de continuer.

“Vladimir Poutine a certainement la volonté de poursuivre cette guerre, mais il a largement agi sous l’illusion que l’armée russe gagnait et finirait par gagner”, a déclaré Michael Kofman, directeur des études russes au Center for Naval Analyses basé à Arlington, ou CNA.

“La question est, est-il prêt à prendre le risque politique d’essayer de sauver l’effort militaire russe dans cette guerre?” Kofman a dit, se référant à la mobilisation obligatoire.

“De nombreux Russes ont été assez tièdes en termes de soutien ou d’indifférence à propos de cette guerre, considérant que leur vie n’est en grande partie pas affectée parce qu’ils pensent que leurs enfants ne seront pas envoyés au combat”, a ajouté Kofman. “L’attitude des gens change vraiment s’ils pensent que leurs enfants seront envoyés au combat.”

Ni l’une ni l’autre des parties n’est prête à discuter de paix. Dmitri Medvedev, vice-président russe du Conseil de sécurité, a déclaré lundi que la guerre ne se terminerait pas sans la « capitulation totale » de Kyiv.

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky parle maintenant avec une audace croissante de la reprise non seulement de toute la région orientale du Donbass, mais aussi de la Crimée, que la Russie a illégalement annexée en 2014.

Mais persévérer présente ses propres risques pour le président, qui subit une pression et un examen de plus en plus minutieux malgré la répression du Kremlin contre les critiques de la guerre.

Après que la Russie a admis la retraite samedi, le dirigeant tchétchène, Ramzan Kadyrov, a suggéré que Poutine pourrait ne pas être au courant des erreurs qui avaient été commises et devrait appeler le président lui-même pour discuter de la situation. Peskov a insisté lundi pour que Poutine soit pleinement informé.

Le ministère russe de la Défense a affirmé samedi que le “regroupement” s’était déroulé sans une seule perte pour la Russie, et avec quelque 4.000 Ukrainiens tués, des affirmations non étayées par les faits.

Cette nuit-là, alors que des feux d’artifice éclataient dans la capitale pour célébrer le jour de la ville de Moscou, la faction pro-guerre dure, consciente de l’ampleur réelle des pertes, était furieuse. Ils ont exigé une action militaire plus dure, le ciblage des infrastructures civiles et une mobilisation militaire obligatoire.

Pendant ce temps, les députés de l’opposition dans 35 municipalités ont signé ces derniers jours des appels à la destitution de Poutine, un rare signe de dissidence publique symbolique. Ils sont maintenant probablement confrontés à des conséquences difficiles.

La plupart des Russes ordinaires, qui ne prêtent plus beaucoup d’attention à la guerre, n’étaient probablement pas au courant de la grande retraite, ont déclaré des analystes. Mais si la Russie fait face à d’autres revers, l’indignation des partisans de la ligne dure pro-guerre pourrait s’intensifier, la sensibilisation du public augmenterait et, avec elle, la pression sur Poutine.

Avec les plaintes concernant les «difficultés» et les «erreurs» exprimées à la télévision d’État et par des personnalités éminentes comme Kadyrov, il devient de plus en plus difficile de maintenir la ligne du Kremlin selon laquelle tout se déroule comme prévu.

Poutine, cependant, semble s’en tenir obstinément à la même stratégie, misant sur sa conviction que le soutien occidental à l’Ukraine s’effondrera, forçant l’Ukraine à capituler à temps. Cela semble déjà se retourner contre eux, les gains récents de l’Ukraine capturant l’imagination, renforçant le soutien à Kyiv.

À certains égards, Poutine est victime de sa propre politique. Le Kremlin a pendant des années favorisé un grand groupe de citoyens politiquement apathiques, ce qui rend difficile maintenant de prendre des mesures plus fermes pour gagner la guerre, comme la mobilisation, qui nécessite une ferveur patriotique pour éviter un contrecoup politique.

Le sociologue Boris Kagarlitsky a déclaré que la masse loyale mais passive des citoyens russes – qu’il évalue à 80% – se considérait comme “en dehors de la politique” et se concentrait sur sa propre vie, considérant la guerre comme n’étant pas son affaire.

“Ces gens ne font pas confiance à la télévision, mais ils ne font pas non plus confiance à Internet”, a déclaré Kagarlitsky. “Donc, la propagande télévisée ne fonctionne pas sur eux, mais tout type de propagande anti-guerre ou de discours d’opposition ne fonctionne pas non plus sur eux, parce qu’ils ne tournent tout simplement pas autour de tout ce qui a à voir avec la politique ou les questions économiques ou les valeurs générales ou quoi que ce soit. cela ne les touche pas directement.

En ligne, ces citoyens recherchent des vidéos sur la chasse, la pêche, la cuisine, les défilés de mode, les animaux, etc., a-t-il déclaré. Sous Poutine, “un bon citoyen est un citoyen passif, qui ne s’implique dans rien”.

L’analyste politique Tatiana Stanovaya, fondatrice du groupe d’analyse R. Politik, a déclaré que même si les échecs et la pression du lobby pro-guerre dur montaient, Poutine était réticent à risquer de bouleverser les masses passives, en particulier compte tenu des sondages d’opinion montrant un déclin de l’intérêt pour la guerre.

Au lieu de cela, le Kremlin maintenait soigneusement le récit qu’il n’y avait pas de guerre, juste une “opération militaire spéciale” où tout se déroule comme prévu et où la vie, pour la plupart, peut continuer normalement.

“Je ne vois pas s’il peut radicalement pivoter pour revoir cette compréhension de la situation”, a déclaré Stanovaya, qui est basé en France, ajoutant qu’une mobilisation était peu probable. « Il parie que l’Occident s’effondrera avec le temps. L’Ukraine abandonnera, un jour. Alors aujourd’hui, nous avons dû battre en retraite pour épargner la main-d’œuvre, mais demain l’Ukraine signera une capitulation et tout cela n’aura pas d’importance, dans la vision de Poutine.

Mais elle a ajouté que cette approche exigeait que l’élite russe suive aveuglément la vision de Poutine d’une victoire russe consolidant sa place en tant que grande puissance dans un monde multipolaire, sans savoir comment cela se produirait.

« C’est son enjeu, mais il ne peut pas l’expliquer aux élites, car c’est un non-sens. Vous ne pouvez tout simplement pas être convaincant à ce sujet. C’est pourquoi il n’en parle pas vraiment. Il n’explique pas comment il va gagner », a-t-elle dit, ajoutant qu’il y avait « un problème croissant » avec le leadership de Poutine.

«Il crée trop d’incertitude. Il ne sait absolument pas où nous allons, quels sont nos objectifs et comment nous allons gagner. Il s’est détaché des élites. Et suivre Poutine, sans savoir où nous allons, ne peut pas durer éternellement.