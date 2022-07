Alors que la Russie se profile, les loyautés d’une ville ukrainienne se divisent

Sloviansk a connu sa part de tumulte depuis sa fondation au XVIIe siècle en tant qu’avant-poste de l’empire russe. Elle est devenue la première ville d’Ukraine où des séparatistes pro-russes ont pris le pouvoir en 2014, peu après l’annexion de la Crimée par la Russie. L’armée ukrainienne a repris le contrôle de la ville deux mois et demi plus tard et elle est restée aux mains des Ukrainiens depuis.

Pourtant, cette histoire et son affinité et sa proximité continues avec la Russie ont coloré la façon dont la ville et ses habitants perçoivent les événements et sont perçus par les autres.

Alors que le maire a exhorté les habitants à évacuer la ville avant qu’il ne devienne trop dangereux de se déplacer, une partie de la population refuse d’écouter, a-t-il dit, fortement influencée par la propagande anti-ukrainienne diffusée par les chaînes de télévision russes et les médias d’information dans les zones séparatistes.

“Apparemment, ils regardent les chaînes et parlent avec leurs proches, qui les convainquent que tout cela n’est pas vrai”, a déclaré M. Lyakh. « Il est très difficile de dire pourquoi cela se produit. Et ce qu’il faut expliquer aux gens dans ce sens, je le fais déjà. Mais ils entendent les tirs d’artillerie, il leur semble que cela vient de l’armée ukrainienne. Vous ne les convaincrez pas.