Alors que la Russie se cache sur le flanc sud de l’OTAN, l’Italie travaille sur de nouveaux transporteurs pour garder un œil sur les choses

L’armée italienne se concentre sur les capacités expéditionnaires dans un contexte de tension croissante en Méditerranée.

L’objectif est une force qui peut se déployer rapidement, opérer dans tous les domaines et interagir avec des alliés.

Dans le cadre de cet effort, l’armée recherche de nouveaux matériels, notamment des F-35 et des navires amphibies.

Fin août, deux F-35B de l’armée de l’air et de la marine italiennes menée un exercice de piste austère dans un aéroport de la côte nord-ouest de la Sardaigne.

L’exercice visait à tester la capacité des avions de combat à voilure fixe italiens à atterrir et à opérer à partir de pistes plus courtes dans des environnements hostiles ou semi-permissifs. Il a également eu lieu quelques mois avant que la marine italienne devrait de mettre en service son nouveau navire d’assaut amphibie, ITS Trieste.

Les exercices et le nouveau navire sont les derniers signes de la concentration croissante de l’armée italienne sur le développement des capacités expéditionnaires – un intérêt qui s’est accru au milieu des tensions croissantes dans la région méditerranéenne.

Protéger le flanc sud de l’OTAN

Bien que souvent éclipsée par les autres grandes puissances militaires européennes, l’Italie est un élément important de la posture de défense de l’OTAN.

Ses forces sont vitales pour protéger le flanc sud de l’OTAN en Méditerranée, que l’Italie définit comme s’étendant du golfe Persique à travers le Sahel jusqu’au golfe de Guinée en Afrique de l’Ouest.

Environ 40 % du commerce maritime mondial transite par la Méditerranée, également sillonnée par des dizaines de câbles sous-marins indispensables à la circulation de l’information et des communications.

L’Italie et ses voisins devraient également augmenter considérablement leurs importations de pétrole et de gaz en provenance d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui traversent la Méditerranée par bateau et par pipeline, alors que l’Europe tente de mettre fin à sa dépendance à l’énergie russe.

La Méditerranée est également au cœur de la sécurité italienne. Les terroristes et les acteurs non étatiques opérant depuis le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord constituent toujours des menaces, et la Russie présence navaleappuyée par sa base de Tartous en Syrie, oblige l’Italie à être en alerte permanente.

L’Italie est également une partie importante de la base industrielle militaire de l’OTAN. Le pays abrite des entreprises de défense de renommée mondiale – dont Beretta, Fincantieri et Leonardo – et produit certains des navires, avions et armes légères les plus performants en service.

Avec 161 550 soldats, l’Italie a la cinquième plus grande armée permanente de l’OTAN, et Rome est le quatrième plus grand dépensier de défense en Europe, selon l’Institut international d’études stratégiques. (Les classements IISS pour l’Europe n’incluent pas la Russie, qui est placée dans une région distincte.)

ITS Trieste

ITS Trieste est le plus grand navire de guerre construit par l’Italie depuis la Seconde Guerre mondiale. Il mesure 803 pieds de long et déplace plus de 30 000 tonnes. Il dispose de deux îlots de commandement, d’une rampe de saut à ski, d’un pont avec un revêtement spécial pour résister aux gaz d’échappement des moteurs à réaction et d’une vitesse de pointe de 25 nœuds.

Conçu comme un navire d’assaut amphibie, Trieste pourra transporter quelque 600 soldats, une douzaine de véhicules blindés et plusieurs péniches de débarquement pouvant entrer et sortir du navire par un pont de puits inondable. La capacité de charge du navire est d’environ 30 tonnes, selon son constructeur, Fincantieri.

L’aile aérienne de Trieste devrait être composée de 12 hélicoptères – probablement une combinaison de AW101s, SH90As et AW129Ds — ou une combinaison d’hélicoptères et de F-35B.

L’armée de l’air et la marine italiennes exploitent toutes deux le F-35B, la version à décollage court et atterrissage vertical du F-35. La marine a actuellement trois F-35B en service et l’Air Force deux. (L’armée de l’air italienne a également 14 F-35A en service). Chaque branche va avoir finalement 15 F-35B qui s’entraîneront et opéreront ensemble.

Trieste sera le troisième porte-avions de la marine italienne. La première, ITS Giuseppe Garibaldi, a été mis en service en 1985 et a participé à des opérations au Kosovo, en Afghanistan et en Libye. La deuxième, ITS Cavoura été mis en service en 2008 et est le navire amiral actuel de la marine.

La marine italienne peut prendre sa retraite ou reconfigurer Giuseppe Garibaldi après la mise en service de Trieste, ce qui est attendu être au début de l’année prochaine. Des F-35 de la marine et de l’armée de l’air italiennes ont déjà opéré ensemble à bord de Cavour.

Modernisation

L’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie a incité de nombreux membres de l’OTAN, dont l’Italie, à augmenter leurs budgets de défense. Alors que les yeux restent tournés vers l’Ukraine, l’Italie tient à souligner que la Méditerranée reste digne de l’attention de l’OTAN.

“L’augmentation marquée de l’activité navale hostile en Méditerranée indique que nous ne devons pas perdre de vue cette zone géopolitique”, a déclaré l’amiral Giuseppe Cavo Dragone, chef de la défense italienne. a dit lors d’un événement organisé par le Centre d’études stratégiques et internationales en mai.

Dragone a déclaré que la Méditerranée “reste aussi dangereuse aujourd’hui qu’elle l’a toujours été et un foyer de conflit et d’instabilité régionale qui nous affecte tous”.

L’Italie prévoit d’atteindre l’objectif de l’OTAN de consacrer 2% de son PIB à la défense d’ici 2028, selon Dragone, les dépenses pour son armée étant la priorité.

La marine italienne a également d’importants projets de modernisation.

Elle a l’intention d’acquérir au moins sept Classe Thaon di Revel patrouilleurs hauturiers et a commencé à travailler sur son deuxième Navire de soutien logistique de classe Vulcano, dont le premier a été mis en service l’an dernier. Il a également des plans pour nouveaux destroyers et un remplacement pour ses trois quais de transport amphibie de classe San Giorgio.

Les Italiens visent à créer une armée capable de se déployer rapidement, d’opérer dans plusieurs domaines et d’être interopérable dans ses propres branches et avec ses alliés.

“La Méditerranée est très peuplée”, avec des acteurs étatiques et non étatiques “qui arrivent”, a déclaré Dragone. “En Méditerranée, nous dépendons à 92% des données et du pétrole par câbles et conduits sous-marins, et nous devons les défendre.”