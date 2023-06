Alors que la Russie revendique Bakhmut, l’Ukraine comptabilise le coût en vies et en membres perdus

Denys Kryvenko, un soldat blessé, à Lviv, en Ukraine, le mois dernier. (Sasha Maslov pour le Washington Post)

LVIV, Ukraine – Un chef bouddhiste a été envoyé à Bakhmut pour cuisiner pour les soldats sur la ligne de front et a fini par rejoindre les hommes dans les tranchées à la place, perdant presque toute son audition lorsqu’un drone s’est écrasé dans sa poitrine. Un ouvrier de fonderie de 24 ans devenu soldat a perdu ses deux jambes et un bras lorsque les bombardements russes ont atterri à ses pieds. Un informaticien de 28 ans a passé moins de deux semaines à défendre la ville avant qu’une roquette ne explose sur la partie inférieure de sa jambe gauche.

Ils font partie des soldats qui ont combattu à Bakhmut – et vivent maintenant avec le prix de la bataille la plus sanglante de la guerre.

Ils sont arrivés dans la ville orientale – certains avec une formation limitée – et ont affronté une armée féroce de mercenaires et de soldats russes. Ils sont repartis avec des blessures qui ont changé leur vie.

Et ces dernières semaines, ils ont vu les forces russes déclarer la victoire et revendiquer le contrôle de la ville en ruine, ne serait-ce que momentanément. Dans une nouvelle contre-offensive, les troupes ukrainiennes poussent déjà pour le reprendre.

L’Ukraine ne publie pas de nombre de victimes en cours. Mais des milliers de personnes ont été tuées et beaucoup d’autres ont subi des blessures permanentes, combattant pour Bakhmut, même si les analystes ont répété à plusieurs reprises que cela n’avait aucune valeur stratégique. Au fil des mois, les responsables américains ont conseillé à l’Ukraine d’abandonner la ville. Mais l’Ukraine a persisté dans sa défense, transformant la ville en cri de ralliement : « Bakhmut tient ! »

Cinq soldats blessés à Bakhmut ont parlé au Washington Post dans des cliniques de réadaptation et des hôpitaux de la ville occidentale de Lviv. Ils ont dit que le sacrifice était nécessaire.

Volodymyr Boyko, 32 ans, soldat d’infanterie supérieur de la 10e brigade

Volodymyr Boyko se trouvait à moins d’un demi-mille des Russes le 10 août, lorsqu’une explosion près de lui a envoyé des éclats d’obus dans ses deux jambes. Un soldat à côté de lui est mort sur le coup lorsqu’un obus l’a touché à la tête. Boyko, dont l’indicatif d’appel est « Baby », ne se souvient pas exactement de la cause de l’explosion. Il se souvient juste que sa cheville pendait au reste de sa jambe.

La partie inférieure de sa jambe a été amputée. Il a passé trois mois au lit à se remettre de blessures causées par des éclats d’obus dans le dos. Il lui faudra plus de neuf mois pour réapprendre à marcher avec une jambe prothétique.

Il regarda de loin la bataille s’intensifier après son départ.

« C’était un hachoir à viande pour les deux parties », a-t-il déclaré. « Franchement, à un moment donné, nous nous sommes battus pour quoi, des ruines ? Il n’y avait plus de ville.

La destruction de la ville représente « une énorme perte pour l’Ukraine ». Mais il dit que la décision de retenir Bakhmut était une décision tactique.

« Je pense qu’il était important de les garder là où nous pouvions les arrêter », a-t-il déclaré.

Ivan Garin, 47 ans, soldat supérieur, 241e brigade

Avant la guerre, Ivan Garin était connu pour avoir aidé à ouvrir certains des premiers restaurants japonais de premier plan en Ukraine. En tant que bouddhiste, il vivait selon la conviction qu’il était mal de faire du mal à une autre personne.

Ensuite, les troupes russes ont envahi son pays et il a été envoyé à Bakhmut en tant que chef, cuisinant du bortsch pour les soldats. Mais comme son unité perd de plus en plus d’hommes, ses commandants lui demandent s’il peut rejoindre les tranchées. Il a accepté.

« Je n’étais pas assez entraîné pour de telles batailles », a déclaré Garin, dont l’indicatif d’appel était « Cook ». « Il y a des soldats qui ont envie de se battre. Je ne suis pas de ceux-là. Mais j’ai compris qu’il fallait que j’y aille, que je devais me battre.

Des cadavres russes jonchaient les tranchées capturées par son unité; l’odeur si nauséabonde qu’il n’a pas pu manger pendant des jours. Puis, le 17 mai, un drone a percuté sa poitrine. Son gilet pare-balles l’a sauvé, mais l’explosion a fait tomber ses écouteurs. Il a perdu connaissance pendant cinq minutes. Quand il s’est réveillé, il ne pouvait pas entendre.

Deux semaines plus tard, seulement 20 % de son audition était revenue – et seulement dans son oreille droite. Pendant la journée, il entend le chant des cigales ; la nuit, tout ce qu’il entend est le bourdonnement du drone qui approche.

Quand il repense à la bataille de Bakhmut, il choisit toujours de croire que cela a servi à quelque chose.

« Notre mission était de tenir la Russie… pour donner une chance à de nouvelles brigades », a-t-il déclaré. « Cela a dû arriver pour une raison quelconque. »

Denys Kryvenko, 24 ans, soldat d’infanterie supérieur de la 57e brigade

Denys Kryvenko, un ancien ouvrier de fonderie de 24 ans aux taches de rousseur, savait ce qui l’attendait lorsqu’il a été transféré à Bakhmut. Un ami avait déjà été sur la ligne de front de la ville. Son principal conseil : « Commencez à creuser des tranchées immédiatement. Votre vie en dépendra.

Le 3 janvier, son unité a reçu l’ordre de se retirer de sa position dans un village voisin. Alors qu’ils se retiraient, un obus tomba juste devant lui. Il baissa les yeux et vit que sa main avait disparu. Il lui manquait une jambe et l’autre était gravement mutilée. Deux soldats ont aidé à chercher sa jambe et son bras, mais Kryvenko leur a crié : « Faites-moi sortir d’ici ! Les hommes l’ont porté sur plus d’un mille sous les bombardements russes.

Les médecins ont dit à sa mère qu’il y avait 50 % de chances qu’il ne survive pas à l’opération. Il a maintenant des prothèses pour ses jambes et son bras.

Il refuse de croire que les Russes contrôlent Bakhmut. Il est toujours en contact avec des soldats ukrainiens près de la ville et pense qu’ils continuent à se battre.

« La seule chose dont je suis vraiment désolé, ce sont tous les hommes que nous avons perdus », a-t-il déclaré.

Dmytro Ustymenko, qui avait travaillé dans l’informatique avant la guerre, savait que la bataille pour Bakhmut serait la plus féroce de la guerre. Les bombardements étaient constants et les soldats n’avaient pas le temps de faire des pauses. « Vous vous battez et fumez en même temps, dit-il.

Moins de 12 heures après que son peloton est arrivé à leur position juste au nord de Bakhmut, deux de ses hommes ont été tués.

À un moment donné, lorsque les Russes ont tenté de s’emparer d’un petit village à l’extérieur de Bakhmut, Ustymenko s’est retrouvé dans des fusillades avec des mercenaires russes pour le contrôle d’une seule maison – se battant depuis une chambre à coucher.

Lorsqu’une nouvelle rotation de soldats est finalement arrivée, Ustymenko – dont l’indicatif d’appel était « Fox » – leur montrait leurs positions et se dirigeait vers un bunker à proximité lorsqu’une roquette russe a explosé à un pied de sa jambe. Après une opération exténuante, il espère se faire appareiller pour une jambe prothétique.

Bien qu’il sache que c’est peu probable, il espère rejoindre son unité – peut-être pour continuer à se battre pour Bakhmut.

Bohdan Yatsyn, 47 ans, commandant de peloton, 114e brigade

En tant que commandant de peloton, Bohdan Yatsyn savait que le moral de son unité dépendait de lui. Pour motiver ses soldats, il leur rappelle leur mission.

« Pendant que nous avons ce combat très intense à Bakhmut », leur disait-il, « nous donnons une chance à d’autres forces de se concentrer dans d’autres directions », de s’entraîner et de se préparer à la contre-offensive.

Le 16 mai, il se trouvait dans le bunker d’un immeuble de neuf étages, s’apprêtant à évacuer la position de son unité dans la ville, lorsqu’une explosion a fait s’effondrer le mur et tomber sur lui un bloc de béton. Il s’est cassé la hanche à six endroits. Les médecins lui ont dit qu’ils ne pouvaient pas opérer; il devrait plutôt rester allongé dans son lit pendant deux mois, en espérant que cela guérirait tout seul.

Yatsyn, un ancien responsable local de sa ville près de Kiev, a déclaré qu’il espère récupérer et retourner dans ses troupes.

« Les Russes veulent nous effacer », a-t-il dit. « Il n’y a donc pas d’autre moyen que de riposter. »

Kamila Hrabchuk a contribué à ce rapport.