Alors que la Russie menace l’énergie de l’Europe, l’Ukraine se prépare à un hiver rigoureux

Alors que les coupures de gaz de Moscou ont poussé l’Europe à s’assurer de nouvelles sources d’énergie, la douleur revient à l’Ukraine, qui importe du gaz d’Europe après avoir interrompu les importations directes de Russie après l’annexion de la Crimée en 2014. La compression de la Russie a poussé les prix à terme du gaz européen à des niveaux records, rendant les importations plus chères à un moment où le gouvernement de Kyiv est confronté à une crise budgétaire.

Tout cela a mobilisé le pays à la hâte.

Swiatoslaw et Zoriana Bielinski ont récemment rempli de bois la cave de leur modeste maison de Lviv. Le couple a acheté des dizaines de piles et plusieurs lampes à piles au cas où les lumières s’éteindraient, et ils se préparaient à acheter des bouteilles de gaz pour cuisiner.

“Nous devons commencer à réfléchir à cela”, a déclaré Alicja Bielinska, la sœur de M. Bielinski, qui avait aidé le couple à s’approvisionner. “En fin de compte, nous pouvons survivre sans lumière ni gaz, mais nous ne pourrons pas survivre si les envahisseurs prennent le relais.”

Les responsables de l’urbanisme ont stocké à une échelle beaucoup plus grande, collectant des milliers de tonnes de bois et une grande réserve de charbon au cours de la seule semaine dernière. M. Sadovyi, le maire de Lviv, a déclaré que davantage de fournitures étaient en route et a ordonné que les thermostats soient abaissés à 15 degrés Celsius (59 degrés Fahrenheit) lorsque l’hiver s’installera.

Récemment, M. Sadovyi a bourdonné dans la cour de l’hôtel de ville, saluant les habitants qui s’étaient rassemblés pour des manifestations désormais régulières sur la façon de se préparer aux coupures de chauffage et d’électricité – ou pire. Deux secouristes ont montré aux habitants comment enfiler une combinaison chimique en cas d’attaque : masque à gaz bien en place, combinaison bien scellée sur la tête.