Alors que la Russie manque de drones, l’Iran prévoit d’intervenir, selon des responsables américains

La Russie a épuisé la plupart de ses armes à guidage de précision ainsi que de nombreux drones qu’elle a utilisés pour aider l’artillerie à longue portée à frapper des cibles lors de son bombardement de plusieurs mois sur l’Ukraine. Entre-temps, les premiers lots de lance-roquettes multiples montés sur camion américains ont détruit plus de deux douzaines de dépôts de munitions, de sites de défense aérienne et de postes de commandement russes, selon deux responsables américains, ce qui rend plus nécessaire pour Moscou de contrer les nouvelles armes occidentales avancées. urgent.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président Biden, a donné peu de détails sur l’évaluation du renseignement qu’il a révélée aux journalistes lundi dernier, y compris si les expéditions avaient commencé. Mais d’autres responsables américains ont déclaré que l’Iran se préparait à fournir jusqu’à 300 avions télépilotés et commencerait à former les troupes russes à leur utilisation dès ce mois-ci.

WASHINGTON – La révélation de la Maison Blanche la semaine dernière selon laquelle la Russie recherche des centaines de drones de surveillance armés et non armés de l’Iran à utiliser dans la guerre en Ukraine reflète le besoin de Moscou à la fois de combler une lacune critique sur le champ de bataille et de trouver un fournisseur à long terme d’une technologie de combat cruciale , disent les renseignements américains, les militaires et les analystes indépendants.

L’Iran a fourni la technologie des drones au Hezbollah au Liban ; aux rebelles houthis au Yémen attaquant l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ; et aux milices chiites en Irak, qui ont mené des frappes contre les troupes irakiennes et américaines.

“La Russie se tourne vers un allié qui a piloté des drones dans des environnements complexes en grand nombre”, a déclaré Samuel Bendett, spécialiste des drones russes et d’autres armes au CNA, une organisation de recherche et d’analyse à Arlington, en Virginie. “Alors que les Russes ont encore drones, ils n’ont pas tous les types dont ils ont besoin.

L’accord de la Russie avec l’Iran souligne l’importance toujours croissante des drones dans la guerre moderne, non seulement dans les insurrections ou les opérations de contre-terrorisme, mais aussi dans les conflits classiques de type conventionnel. Dans un champ de bataille contesté comme l’Ukraine où les barrages d’artillerie en duel sont les facteurs décisifs si une offensive échoue ou réussit, les drones jouent un rôle central.

Une délégation russe s’est rendue sur un aérodrome du centre de l’Iran au moins deux fois au cours des cinq dernières semaines – le 8 juin et le 5 juillet – pour examiner les drones pouvant être armés, a déclaré M. Sullivan dans un communiqué publié par la Maison Blanche et rapporté plus tôt par CNN. Les Russes ont examiné les drones Shahed-191 et Shahed-129, selon les images satellite fournies par la Maison Blanche avec la déclaration au New York Times.