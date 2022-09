Alors que la Russie étend sa guerre en Ukraine, la paix délicate dans les Balkans sera-t-elle perturbée ?

La veille du jour où le président russe Vladimir Poutine a ordonné la mobilisation de troupes de réserve dans une escalade de la guerre en Ukraine, il a pris le temps de sa journée pour une visite inhabituelle.

Le dirigeant séparatiste Milorad Dodik, membre serbe de la présidence à trois de la Bosnie-Herzégovine, est devenu l’un des rares politiciens européens à briser l’isolement de Poutine en visitant le Kremlin mardi.

Le voyage était d’autant plus inhabituel que Dodik est en pleine campagne électorale pour la direction de l’enclave ethnique serbe de Bosnie, la Republika Srpska, qu’il a menacé à plusieurs reprises de sortir de son syndicat avec les autres groupes ethniques de Bosnie.

Souriant et serrant la main de la presse d’État, Poutine a souhaité le succès de Dodik dans la campagne. “J’espère que les résultats renforceront la position des forces patriotiques dans le pays”, a déclaré un transcription officielle de la conversation se lit.

Il est révélateur que Poutine ait mis du temps en pleine mobilisation historique pour relancer la campagne d’un homme politique élu en 2018 avec moins de 400 000 voix.

Vendredi, des voitures font la queue pour traverser la frontière entre la Russie et la Finlande au point de passage frontalier de Vaalimaa, à Virolahti, en Finlande. (Sasu Makinen/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

Dodik et sa base de pouvoir de nationalistes serbes sont au centre d’un jeu de pouvoir de longue date que la Russie et l’Occident jouent dans les Balkans occidentaux depuis des décennies.

Aujourd’hui, avec la montée des tensions ethniques, certains analystes craignent que la Russie ne cherche à user de son influence auprès de personnalités comme Dodik pour perturber la paix délicate qui règne dans la région depuis les événements dévastateurs. Guerres yougoslaves des années 1990.

“La situation a radicalement changé” depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, a déclaré Lirim Bllaca, ancien capitaine des forces armées du Kosovo et consultant en sécurité pour le gouvernement du Kosovo. “Il y a eu plus de tentatives de la part de la Russie pour déclencher un conflit dans les Balkans.”

“Avoir des liens et une influence plus étroits, cela a toujours été l’objectif de Poutine”, a déclaré Andi Hoxhaj, maître de conférences en droit international à l’University College de Londres et expert des Balkans occidentaux, qui englobent la Bosnie-Herzégovine, l’Albanie, le Kosovo, la Serbie, le Monténégro et le Nord. Macédoine.

Mais “dans les parties où il ne peut pas y parvenir”, a déclaré Hoxhaj, “[Putin will] le déstabiliser.”

Des liens de longue date

L’influence de la Russie dans les Balkans n’est pas nouvelle. Depuis que la Serbie s’est battue pour la première fois pour l’indépendance de l’Empire ottoman au XIXe siècle avec le soutien de la Russie, elle a été un allié clé des Serbes de souche dans la région.

Mais avec Les bombardements de l’OTAN sur la Yougoslavie à la fin des années 1990 et ses reconnaissance de l’indépendance du Kosovo de Serbie en 2008, de nombreux nationalistes serbes ont adopté une attitude hostile envers les puissances occidentales et ont plutôt souligné leur lien historique avec la Russie.

“L’attrait de la Russie, c’est que… [it is] perçu comme quelqu’un qui tient tête à l’Occident », a déclaré Vuk Vuksanovic, analyste des Balkans au Centre de politique de sécurité de Belgrade et associé de LSE IDEAS, un groupe de réflexion sur la politique étrangère à la London School of Economics.

Tout au long des années 2010, il a fait honneur à sa réputation, exerçant son influence sur le Conseil de sécurité des Nations unies pour contrecarrer la candidature du Kosovo à la reconnaissance internationale et plaidant pour l’autonomie serbe en Bosnie.

Bloquer l’influence occidentale

Les experts affirment que la campagne d’influence de la Russie dans les Balkans occidentaux s’est accélérée après son invasion en 2014 et l’annexion ultérieure de la Crimée à l’Ukraine, lorsqu’elle a commencé à agir de manière agressive pour freiner l’avancée de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord à travers l’Europe de l’Est.

Renseignement récemment déclassifié du département d’État américain allègue que la Russie a dépensé près de 300 millions de dollars américains depuis 2014 pour influencer des politiciens étrangers, citant l’Albanie et le Monténégro parmi ses cibles.

En 2017, le gouvernement du Monténégro a même accusé la Russie d’avoir orchestré un complot d’assassiner un ancien Premier ministre et d’organiser un coup d’État pour empêcher le pays de rejoindre l’OTAN. Il est devenu membre en juin de cette année.

Un an plus tard, des diplomates russes étaient impliqué dans des tentatives de corruption de prêtres orthodoxes en Grèce pour s’élever contre un accord avec la Macédoine du Nord qui ouvrirait la voie à l’adhésion de cette dernière à l’OTAN.

Des manifestants brandissent des drapeaux russes et serbes lors d’une marche organisée par des organisations ultra-nationalistes serbes à Belgrade le 15 avril 2022. (Andrej Isakovic/AFP via Getty Images)

En Bosnie, les experts disent La Russie s’est de plus en plus efforcée de bloquer les réformes qui la rapprocheraient de l’adhésion à l’OTAN et à l’Union européenne. Dans le même temps, il a exprimé son ferme soutien aux nationalistes serbes de Dodik, qui ont tensions accrues en paralysant les institutions nationales et en menaçant de faire sécession.

“Avec l’aide russe, le [Republika Srpska] est devenue de facto beaucoup plus indépendante », a déclaré Paul Stronski, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace. « La Russie… traite vraiment [Dodik] comme s’il était un chef d’État indépendant.”

Entre-temps, disent les observateurs La Russie a investi de l’argent dans la formation et l’armement des forces de police de la Republika Srpska et a entretenu des liens entre les ultra-nationalistes serbes et russes. Il a menacé d’opposer son veto une extension de la mission de maintien de la paix mandatée par l’ONU en Bosnie, EUFOR, et diffuser localement un documentaire mettant en scène des dirigeants nationalistes serbes appelant à la “dénazification” du pays.

“Il travaille activement à compliquer le processus de réconciliation entre les Bosniaques, les Croates et les Serbes dans le pays”, a déclaré Stronski. “Et … maintient la Bosnie dans les limbes, où il existe un potentiel constant de tension.”

Équilibre des pouvoirs

L’objectif de cette perturbation, selon les analystes, est de maintenir l’Occident en état d’alerte en cas de reprise du conflit dans les Balkans et d’empêcher les puissances occidentales d’exercer une plus grande influence.

“La Russie a longtemps résisté à l’engagement des États-Unis et de l’Europe avec les pays de l’ancien espace soviétique”, a déclaré Stronski. “La Russie, en s’engageant dans les Balkans, fait en quelque sorte le contraire – elle essaie de s’engager dans ce qu’elle considère comme l’arrière-cour de l’Europe.”

Mais de plus en plus, a déclaré l’analyste des Balkans Vuk Vuksanovic, “les détenteurs du pouvoir local ne veulent pas être sacrifiés pour le bien de la Russie”.

En Serbie, une politique pro-russe est toujours un préalable pour les politiciens nationalistes, comme son président, Aleksandar Vucic. Un mois à peine avant sa réélection en avril, ses partisans sont descendus dans la rue par milliers d’approuver la guerre de la Russie en Ukraine. Des tee-shirts arborant le visage de Poutine étaient aurait été un best-seller .

Le président serbe Aleksandar Vucic lors d’une conférence de presse à Belgrade, en Serbie, le 7 septembre 2022. (Darko Vojinovic/Associated Press)

Les analystes disent qu’un accord de prix préférentiel avec la société russe qui contrôle l’approvisionnement énergétique de la Serbie était essentiel à la victoire de Vucic. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il est devenu l’un des rares dirigeants européens à s’opposer aux sanctions.

Mais Vucic a souvent essayé d’équilibrer son soutien à la Russie avec des supplications aux puissances occidentales. Il a prononcé son deuxième discours inaugural à renouveler l’engagement de son pays à poursuivre son adhésion à l’UE. Autrefois, les tabloïds pro-gouvernementaux ont blâmé Désinformation russe pour de violentes manifestations anti-lockdown et pour saper les accords avec le Kosovo qui apporteraient plus de stabilité aux relations.

“Vucic joue son propre jeu”, a déclaré Vuksanovic, “équilibrant et jouant la Russie et l’Occident l’un contre l’autre”.

Pour Predrag Rajic, un analyste politique serbe qui agit également en tant que conseiller du ministre serbe des Affaires étrangères, c’est simplement du bon sens, puisque la Serbie est profondément dépendante de l’UE sur le plan économique – avec son commerce dominé par l’Allemagne, l’Italie et d’autres États de l’UE.

“Nos liens avec l’Occident sont très profonds”, a-t-il déclaré. “Vous ne trouverez personne en Serbie qui économise son argent en roubles. Et quand les Serbes achètent des voitures ou des appartements, ils vous disent le prix en euros.”

La capacité de la Russie à commettre des méfaits “limitée”

Pourtant, l’UE a mis du temps à capitaliser sur sa propre influence. Les négociations d’adhésion sont au point mort dans de nombreux pays des Balkans depuis des années.

Quand l’UE a obtenu le statut de candidat à l’Ukraine cet été en réponse à l’invasion de la Russie, tout en imposant plus de conditions à la Bosnie, beaucoup dans la région l’ont considérée comme injuste, selon Rajic.

“Si vous me demandez, cette décision de Bruxelles a créé beaucoup plus d’instabilité dans la région que l’influence russe n’en a jamais fait”, a-t-il déclaré.

Lirim Bllaca, le capitaine de l’armée kosovare, a déclaré qu’à mesure que l’influence des politiciens pro-UE diminue, une nouvelle vague de “sentiment de droite” comble le vide.

“Quand la guerre en Ukraine a commencé, on pouvait le sentir”, a-t-il dit, en particulier dans les communautés serbes du Kosovo, où beaucoup sont des vétérans des guerres passées. “Je pense que nous avons tous eu des flashbacks du dernier conflit.”

REGARDER | Que signifie la mobilisation massive des troupes russes pour la guerre en Ukraine ?

Mobilisation massive des troupes de Poutine : qu’est-ce que cela signifie pour la guerre en Ukraine ? Vladimir Poutine presse 300 000 autres citoyens russes de se battre en Ukraine, qui seront probablement stationnés dans l’est de l’Ukraine où la Russie a perdu des dizaines de milliers de soldats. Mais très peu de nouvelles recrues s’entraînaient activement pour la guerre.

Mais Bllaca et d’autres analystes s’accordent à dire que pour l’instant, un conflit ouvert reste peu probable.

Avec ses ressources bloquées en Ukraine, “la capacité de malice de la Russie est, en ce moment, limitée”, a déclaré Vuksanovic.

S’il “ne fait aucun doute que la Russie tentera de marquer quelques points politiques dans tout chaos politique”, a-t-il déclaré, les dirigeants ethniques comme Dodik ont ​​jusqu’à présent été en mesure de maintenir leur emprise sur le pouvoir sans recourir à la violence.

“Il y a certainement plus de problèmes dans les Balkans qu’il y a 10 ans”, a déclaré Vuksanovic. “Mais c’est quand même mieux d’être à Belgrade ou Sarajevo plutôt qu’à Kharkiv ou Odessa.”