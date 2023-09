Alors que la Russie est isolée sur la scène mondiale, Poutine se tourne vers son vieil ami la Corée du Nord pour obtenir de l’aide.

Après les poignées de main, les platitudes et le déjeuner de raviolis au crabe du Kamtchatka, l’issue des discussions entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est restée cachée.

Mais le lieu du sommet – le port spatial russe d’Extrême-Orient – ​​a fourni un indice important.

En choisissant le cosmodrome de Vostochny, Poutine a signalé sa volonté de partager la technologie spatiale et de fusée russe avec Pyongyang en échange d’un accès aux gigantesques stocks d’armes de la Corée du Nord pour la guerre en Ukraine.

Cette décision souligne l’éloignement de la Russie sur la scène mondiale et le rétrécissement du cercle d’amis sur lequel Moscou peut compter, grâce à l’invasion qui dure depuis 18 mois. Dans le même temps, cela laisse présager de nouvelles menaces pour la stabilité en Asie du Nord-Est et au-delà.

Les discussions de près de cinq heures mercredi entre Poutine et Kim ont marqué un nouveau point culminant dans les liens entre les anciens alliés – une relation qui remonte à près de huit décennies du dirigeant soviétique Joseph Staline et du grand-père de Kim, le fondateur nord-coréen Kim Il Sung.

La Corée du Nord s’appuie sur des armes de conception soviétique depuis la guerre de Corée (1950-1953) et possède certains des plus grands stocks de munitions au monde, estimés à des dizaines de millions d’obus d’artillerie et de roquettes.

La Russie est impatiente d’exploiter ce trésor après avoir dépensé une part importante de son arsenal dans la lutte contre le plus grand conflit terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des milliers d’obus tirés quotidiennement par chaque camp.

Les responsables occidentaux ont vu le sommet avec la Corée du Nord comme un effort de Poutine pour obtenir une manne potentielle d’armes pour son armée.

« Il semble qu’ils soient très concentrés sur les obus d’artillerie (et) les lance-roquettes multiples destinés au champ de bataille », a déclaré John Park, directeur du projet Corée au Belfer Center de la Harvard Kennedy School. « Ce sont des choses qui peuvent être immédiatement appliquées dans le cadre de cette guerre d’usure qui se déroule en Ukraine. »

Les responsables américains ont présenté cela comme un signe de désespoir de la part de Poutine. La Russie « gratte le fond du baril en cherchant de l’aide parce qu’elle a du mal à maintenir son armée », a déclaré James O’Brien, chef du Bureau de coordination des sanctions au Département d’État américain.

Poutine, cependant, ne semblait pas se soucier de l’optique d’une rencontre avec Kim, l’Occident considérant désormais les deux dirigeants comme des parias.

« Pour la Russie, c’est simplement que la fin justifie les moyens », a déclaré James Nixey, directeur du programme Russie et Eurasie à Chatham House, un groupe de réflexion basé à Londres. « Il est parfaitement à l’aise avec les alliances de toutes formes sur la nature, à condition qu’elles servent les intérêts nationaux russes perçus. »

Le besoin de munitions dans la guerre en Ukraine n’est pas unilatéral. En plus des livraisons occidentales de nouveaux chars, missiles et autres systèmes d’armes, les États-Unis et leurs alliés ont vidé les stocks d’armes et de munitions de l’ère soviétique en Europe centrale et orientale et au-delà pour aider le président Volodymyr Zelensky.

Alors que la Russie et l’Ukraine s’engagent dans ce qui pourrait être une longue guerre, les munitions nord-coréennes pourraient offrir à Moscou une bouée de sauvetage essentielle alors qu’elle tente d’augmenter sa production nationale d’armes. La Corée du Nord pourrait également augmenter sa production de munitions à la demande de la Russie.

« C’est l’avantage immédiat des stocks existants et aussi la possibilité d’augmenter la production s’ils veulent également aller dans cette direction », a déclaré Park.

Yang Uk, expert en sécurité à l’Institut Asan d’études politiques de Corée du Sud, a noté qu’en plus des armements de conception soviétique, la Corée du Nord pourrait également partager certains de ses derniers équipements militaires.

Au milieu des tensions avec le Sud, Pyongyang s’est fortement appuyé sur l’artillerie et a développé des systèmes à longue portée qui pourraient ajouter des capacités qui manquent à Moscou.

« Au-delà du simple transfert de munitions, il existe également une forte possibilité que la Corée du Nord soit disposée à fournir à la Russie certains des systèmes d’armes avancés qu’elle a développés et qu’elle s’est publiquement vantée d’être utilisés pour la guerre en Ukraine », a déclaré Yang.

À Vostochny, Poutine et Kim ont échangé des éloges mutuels et des assurances d’amitié, faisant allusion à leur alliance historique.

Poutine a évoqué le soutien soviétique à Pyongyang dans la guerre de Corée, tandis que Kim a évoqué la campagne russe en Ukraine comme un « combat juste contre les forces hégémoniques pour défendre ses droits souverains, sa sécurité et ses intérêts ».

Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul, a noté que le sommet servait également les agendas de politique intérieure et étrangère des deux dirigeants.

« La démonstration diplomatique de Poutine et de Kim vise à revendiquer leur réussite dans la remise en question de l’ordre international dirigé par les États-Unis, en évitant une dépendance excessive à l’égard de la Chine et en augmentant la pression sur leurs rivaux en Ukraine et en Corée du Sud », a-t-il déclaré. « Le sommet a établi un lien de défiance avec le comportement des États parias en Europe et en Asie. »

Interrogé par des journalistes au port spatial pour savoir si la Russie et la Corée du Nord pourraient coopérer dans l’espace, Poutine a répondu : « C’est pourquoi nous sommes venus ici. » Il a ajouté que Kim avait montré un « grand intérêt pour les technologies des fusées ».

Alors que la Russie évitait auparavant de partager son savoir-faire sensible avec Pyongyang, les analystes soulignent que Moscou pourrait désormais faciliter de tels transferts afin de nuire aux États-Unis et à leurs alliés.

« La Russie profite de la déstabilisation du système international », a déclaré Nixey. « Si la Russie donne aux puissances occidentales un problème de plus, autre que lui-même, alors elle aide en fait la cause russe dans son ensemble. »

Il a déclaré que la « priorité principale » du Kremlin était le succès en Ukraine, ajoutant qu’« il ferait à peu près n’importe quoi pour y parvenir ».

Bien entendu, tout accord d’armement entre Moscou et Pyongyang violerait les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord en raison de ses programmes nucléaire et balistique, pour lesquels la Russie a voté.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a souligné la nécessité de respecter ces sanctions, et Washington a averti qu’il était prêt à imposer de nouvelles restrictions à la Russie et à la Corée du Nord si elles violaient les résolutions du Conseil de sécurité.

Les observateurs ont toutefois averti que l’Occident dispose d’options limitées pour aborder un rapprochement entre Moscou et Pyongyang.

« Il ne reste plus grand-chose dans la boîte à outils politique pour répondre aux défis spécifiques de la Russie et de la Corée du Nord », a observé Park.

Les commentaires de Poutine et de ses responsables après le sommet ont indiqué que Moscou n’allait pas ouvertement piétiner les sanctions et pourrait plutôt essayer de garder secret un accord d’armement avec Pyongyang.

Interrogé sur une éventuelle coopération militaire avec Pyongyang, Poutine a répondu qu’« il existe certaines restrictions et que la Russie les respecte toutes ». Mais il a ajouté qu' »il y a des choses dont nous pouvons parler, nous en discutons et y réfléchissons ».

Park a noté que la frontière commune entre la Russie et la Corée du Nord pourrait faciliter les échanges entre les pays.

« Quand vous regardez le type de coopération qu’ils entretiennent, il s’agit d’un vaste territoire et il est directement connecté », a-t-il déclaré. «Il ne s’agit pas nécessairement d’une levée des sanctions par la Russie. Il s’agit tout simplement de ne pas appliquer de sanctions.»

Un facteur majeur dont la Russie doit tenir compte lorsqu’elle cherche à élargir ses liens avec la Corée du Nord est la Chine, l’allié numéro un de Pyongyang qui a jalousement observé ce rapprochement. Le soutien de Pékin est également crucial pour Poutine, et on peut s’attendre à ce que le Kremlin fasse preuve de prudence pour apaiser les inquiétudes chinoises.

« Une rencontre directe entre Poutine et Kim se ferait au détriment des intérêts chinois », a déclaré Park. « Donc, d’après ce calcul, un pays qui surveille la situation de très, très près est la Chine. »

Les rédactrices d’Associated Press Danica Kirka et Emma Burrows à Londres et Kim Tong-hyung et Kim Hyung-jin à Séoul ont contribué.

