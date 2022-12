Alors que la Russie enferme un politicien anti-guerre, ses partisans disent que le régime a peur

L’emprisonnement d’un homme qui a dénoncé les atrocités en Ukraine est un signe que le gouvernement russe a peur, selon un dissident vivant aux États-Unis

Un tribunal russe a reconnu vendredi le politicien de l’opposition Ilya Yashin coupable de diffusion de “fausses informations” et l’a condamné à 8 ans et demi derrière les barreaux.

“Avec cette condamnation hystérique, les autorités veulent tous nous faire peur, mais cela montre effectivement leur faiblesse”, a déclaré Yashin dans un communiqué par l’intermédiaire de ses avocats après que le juge a prononcé la peine. “Seuls les faibles veulent fermer la bouche de tout le monde et éradiquer toute dissidence.”

C’est un sentiment qu’Evgenia Kara-Murza partage de tout cœur. C’est une citoyenne russe qui vit maintenant aux États-Unis tandis que son mari, le politicien de l’opposition Vladimir Kara-Murza, est enfermé dans une prison russe en attendant son procès pour plusieurs chefs d’accusation, dont la haute trahison.

“Le régime se comporte d’une manière qui montre qu’il a définitivement peur de quiconque proteste contre lui, de toute dissidence au sein de la société”, a déclaré Kara-Murza. Comme ça arrive hôte invité Helen Mann de Washington, DC

“Si le soutien de la population russe était effectivement universel, ils n’auraient pas besoin de [resort] à ces mesures draconiennes.”

Emprisonné pour avoir « dit la vérité »

Yashin a été jugé pour une vidéo YouTube publiée en avril dans laquelle il discutait de preuves, découvertes par des journalistes occidentaux, d’atrocités russes dans la ville ukrainienne de Bucha.

Les forces russes, qui ont envahi l’Ukraine en février, ont capturé Bucha au début de la guerre et l’ont occupée pendant plus d’un mois.

Lorsque l’Ukraine a repris Bucha à la fin du mois de mars, elle a trouvé une ville en ruine et des centaines de corps – dont beaucoup de civils, certains d’enfants.

Une enquête de l’ONU trouvé des preuves d’exécutions extrajudiciaires et de torture généralisées. Certains corps ont été retrouvés dans des camps de détention de fortune avec des blessures par balle et les mains liées.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié de “génocide” ce qui s’est passé à Bucha et dans d’autres villes occupées. Le ministre des Affaires étrangères du Canada a déclaré que cela équivalait à des “crimes de guerre”.

Vladimir Kara-Murza, à droite, et son épouse Evgenia touchent le cercueil du sénateur John McCain alors qu’il repose dans la rotonde du Capitole américain le 31 août 2018. (Andrew Harnik/Reuters)

La Russie, quant à elle, a toujours nié toutes les allégations de crimes de guerre en Ukraine, insistant sur le fait que toutes les images ou photographies de corps sont de “fausses nouvelles”.

Et les soi-disant “fausses nouvelles” sont exactement ce qui a fait atterrir Yashin derrière les barreaux.

Après l’invasion de l’Ukraine en février, la Russie a adopté une nouvelle législation établissant des peines de prison pouvant aller jusqu’à 15 ans pour la diffusion de fausses informations sur l’armée.

Mais Kara-Murza dit que Yashin n’a rien fait de tel.

“Il ne mentait pas. Il ne diffusait définitivement aucune fausse nouvelle. Il disait la vérité à la population russe”, a-t-elle déclaré. “Mais la vérité n’est pas très populaire dans [President Vladimir] régime de Poutine.”

Des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, ont dénoncé la condamnation de Yashin.

Rachel Denber, directrice adjointe pour l’Europe et l’Asie centrale à Human Rights Watch, l’a qualifié de “parodie de justice et d’acte de lâcheté, dirigé par un Kremlin qui se sent menacé par des critiques virulents et visibles comme lui”.

Yashin : “Nous avons gagné ce procès”

Dans sa déclaration finale au tribunal plus tôt cette semaine, Yashin a fait appel directement à Poutine, le décrivant comme “la personne responsable de ce massacre” en Ukraine et lui demandant “d’arrêter cette folie”.

“Notre armée n’est pas accueillie avec des fleurs. Ils nous traitent de punisseurs et d’occupants. Les mots ‘mort’ et ‘destruction’ sont désormais fermement associés à votre nom”, a-t-il déclaré. “Vous avez apporté un terrible malheur au peuple ukrainien, qui ne nous le pardonnera probablement jamais.”

Après le prononcé de la peine, il a partagé un dernier message avec ses partisans sur la plateforme de messagerie Telegram, les exhortant à continuer de s’opposer à la guerre en Ukraine.

“Nous n’avons pas non plus de raison d’être tristes, car nous avons gagné ce procès, mes amis”, a-t-il écrit. “Nous avons dit la vérité sur les crimes de guerre et appelé à la fin de l’effusion de sang.”

Un Yashin menotté sourit et fait des signes de paix depuis la boîte de son prisonnier lors de sa condamnation. Dans une déclaration au tribunal et un message Telegram à ses partisans, il a écrit: “Nous n’avons également aucune raison d’être tristes, car nous avons gagné ce procès, mes amis.” (Yuri Kochetkov/Reuters)

Kara-Murza a félicité Yashin d’avoir dit la vérité et de ne pas avoir reculé – un peu comme son mari, qu’elle a qualifié de “combattant… un guerrier et un vrai patriote russe”.

“Je ne pourrais pas être plus fière de mon mari. Je ne pourrais pas avoir plus d’admiration pour lui”, a-t-elle déclaré. “Je suis sûr qu’il montre un bel exemple à nos enfants de toujours affronter les intimidateurs avec courage et de défendre leurs valeurs, leurs principes, quoi qu’il arrive, quels que soient les risques.”

En tant que journaliste, militant et cinéaste, Vladimir Kara-Murza était connu pour ses prises de position contre le régime. La dernière fois qu’Evgenia l’a vu, c’était en avril, avant qu’il ne soit arrêté pour avoir désobéi à la police.

Depuis lors, il est resté en détention provisoire alors que les autorités ajoutent d’autres chefs d’accusation à sa liste, notamment la diffusion de fausses informations sur l’armée et la haute trahison. Ce dernier est lié aux discours qu’il a prononcés devant des politiciens américains dénonçant l’invasion de l’Ukraine.

“Il n’a pas dit un seul mot faux”, a déclaré Kara-Murza à propos de son mari.

En attendant, elle continue de dénoncer le régime et la guerre, et encourage les autres Russes à faire de même.

“En tant que mère, en tant qu’épouse d’un prisonnier politique, en tant que citoyenne russe, je suis dévastée par ce que fait l’armée russe en Ukraine… et je crois donc qu’il est de mon devoir de faire tout mon possible pour provoquer la chute de ce régime », a-t-elle dit.

“Je crois qu’il est de mon devoir de continuer le travail de Vladimir, de continuer le travail de mon âme sœur, et je le ferai aussi longtemps qu’il me faudra.”