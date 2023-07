Kyiv – Parties de UkraineLes villes portuaires de la mer Noire d’Odessa et de Mykolaïv ont de nouveau été englouties par les flammes aux premières heures de jeudi après une autre nuit de bombardement russe. Les responsables militaires ukrainiens ont déclaré que les défenses aériennes du pays avaient abattu cinq missiles de croisière et 13 drones d’attaque, mais d’après les dégâts dans les villes portuaires vitales, il était clair qu’ils n’avaient pas arrêté toutes les roquettes russes.

Plus de 20 civils ont été blessés lors de la dernière vague d’attaques, dont cinq enfants, selon les services d’urgence ukrainiens. C’était la troisième nuit consécutive que la Russie visait les ports, juste après le retrait de Moscou d’un accord qui avait permis aux cargos ukrainiens de traverser en toute sécurité le blocus russe de la mer Noire.

Un pompier travaille sur le site d’un bâtiment administratif fortement endommagé par une frappe de missile russe à Odessa, en Ukraine, le 20 juillet 2023, sur une photo fournie par le service national d’urgence ukrainien. Service national d’urgence d’Ukraine/Document/REUTERS

Moscou a maintenant émis un nouvel avertissement brutal : qu’il considérera tout navire naviguant dans ces eaux comme une cible militaire potentielle.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a publié une déclaration indiquant qu’il « condamne fermement toute menace de recourir à la force contre des navires civils, quel que soit leur pavillon ».

L’avertissement russe a également sonné l’alarme à Washington et dans les capitales européennes.

« Je pense qu’il devrait être clair pour tout le monde en ce moment que la Russie utilise la nourriture comme arme de guerre, pas seulement contre le peuple ukrainien, mais contre tous les peuples du monde, en particulier les pays les plus sous-développés qui dépendent des céréales de la région », a déclaré mercredi le porte-parole du département d’État, Matt Miller.

Le chef des affaires étrangères de l’Union européenne, Josep Borrell, a condamné les récentes frappes russes contre les installations de stockage de céréales à Odessa et Mykolaïv, qui, selon lui, avaient brûlé « plus de 60 000 tonnes de céréales ».



« Le fait que le président russe ait annulé l’accord sur les céréales et bombarde maintenant le port d’Odessa n’est pas seulement une autre attaque contre l’Ukraine, mais une attaque contre le peuple, contre les personnes les plus pauvres du monde », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. « Des centaines de milliers de personnes, pour ne pas dire des millions, ont un besoin urgent de céréales en provenance d’Ukraine. »

Entre-temps, une autre menace semble avoir refait surface à l’horizon dans le nord de l’Ukraine. Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux semblaient montrer Groupe Wagner chef Evgueni Prigojine s’adressant à ses combattants en Biélorussie voisine – réprimandant les commandants de première ligne de la Russie en Ukraine comme une « honte » pour leur nation.

C’est la première fois que Prigozhin a été vu depuis qu’il a lancé une apparente mutinerie et a envoyé ses forces vers Moscou le mois dernier, jurant de renverser les commandants militaires russes dans ce qui était considéré comme un défi majeur à l’autorité du président Vladmir Poutine.



Dans les dernières vidéos, Prigozhin a laissé entendre que ses forces se « prépareraient » à un éventuel retour aux combats en Ukraine, ou selon ses propres termes : « En attendant le moment où nous pourrons faire pleinement nos preuves ».

En Pologne, qui partage des parties de sa frontière orientale avec l’Ukraine et la Biélorussie, le ministère de la Défense a publié une déclaration indiquant qu’il surveillait la situation et était prêt à toute éventualité après que la Biélorussie a confirmé que les mercenaires de Wagner participeraient à des exercices militaires et aideraient à former ses troupes près de la frontière.

« Les frontières de la Pologne sont sécurisées, nous surveillons en permanence la situation à notre frontière orientale et nous sommes préparés à divers scénarios à mesure que la situation évolue », a déclaré l’agence de presse Reuters citant le communiqué du ministère.