Alors que la Russie bombarde les infrastructures de l’Ukraine, ses propres services s’effondrent chez lui

Alors que la Russie a lancé des frappes incessantes sur les infrastructures critiques de l’Ukraine, laissant des millions de personnes sans électricité, eau et chauffage, des villes à travers la Russie ont été assaillies par leurs propres catastrophes liées aux services publics. Une énorme explosion d’un gazoduc à l’extérieur de Saint-Pétersbourg le mois dernier, des incendies majeurs dans deux centres commerciaux distincts de Moscou qui auraient été causés par des soudures douteuses et des réseaux électriques défectueux qui ont laissé des dizaines de milliers de personnes sans chauffage ni électricité ne sont que quelques-uns des incidents signalés depuis les efforts de la Russie. pour anéantir l’infrastructure de l’Ukraine qui a commencé en octobre.

Fin octobre, deux conduites d’égout ont éclaté dans la ville méridionale de Volgograd, inondant plusieurs rues d’excréments et d’eaux usées, et laissant 200 000 des 1 million d’habitants sans eau ni chauffage pendant plusieurs jours.

Ilya Kravchenko, un législateur local qui a recueilli les témoignages de plus de 1 000 victimes de l’incident et a intenté une action en justice contre la société propriétaire du système d’égouts, a déclaré que la vue n’était “pas jolie”.

“C’est la pire année jamais enregistrée. La ville n’a jamais eu autant de problèmes », a déclaré Kravchenko.

Quelques semaines plus tard, un problème d’égouts similaire, bien que moins grave, dans la ville de Pervouralsk, une petite ville à l’ouest d’Ekaterinbourg, a poussé les habitants à traîner des seaux d’eau fécale jusqu’aux bureaux du conseil local de l’eau en signe de protestation, affirmant que les autorités avaient négligé le problème depuis des années.

Alors que les catastrophes suscitent désormais des soupçons de sabotage liés à la guerre en Ukraine, les infrastructures mal entretenues sont un problème de longue date et persistant en Russie – le résultat d’anciens systèmes de l’ère soviétique nécessitant des réparations et un entretien coûteux, des décennies de corruption endémique et la priorisation par le gouvernement des budgets de défense et de sécurité, ainsi que le développement des grandes villes par rapport aux villes régionales.

« Il ne se passe pas un jour sans que nous entendions parler d’une région ou d’une autre de Russie d’un accident dans le secteur du logement et des services publics », a déclaré un article récent dans un journal local de la ville de Perm.

“Au cours de la dernière saison de chauffage, plus de 7 300 accidents se sont produits dans le secteur du logement et des services publics du pays, et, à en juger par la façon dont l’hiver a commencé en 2022, il ne faut pas s’attendre à ce que les statistiques baissent”, indique l’article.

Pendant ce temps, un sénateur russe, Andrei Shevchenko, a déclaré l’année dernière que l’infrastructure des services publics en Russie s’était dépréciée de 60% et que le coût des réparations nécessaires dépassait 4 000 milliards de roubles, soit environ 58 milliards de dollars. Shevchenko a noté que dans certaines régions, l’état des services publics était « très préoccupant » et que, dans certains cas, l’usure globale avait dépassé 70 %.

Les analystes disent que les perturbations liées aux infrastructures pourraient bientôt se multiplier à mesure que les sanctions occidentales commencent à mordre, et que des problèmes préexistants en cours s’ajoutent au mécontentement populaire croissant face aux conséquences de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Les frustrations exprimées par certains habitants face à la détérioration des infrastructures dans de nombreuses villes russes ont été résumées dans un récent post Instagram d’Omsk Ogo, un groupe de la société civile de la ville sibérienne d’Omsk, où les températures hivernales chutent à moins 4 degrés Fahrenheit.

« À la télévision, ils disent que l’Europe gèle, mais personne ne mentionne qu’à Omsk, 40 000 maisons ne reçoivent pas de gaz », indique le message, faisant référence à un rapport de 2017 qui a révélé que des milliers de foyers de la ville utilisent encore du charbon ou du bois de chauffage pour le chauffage. . “Le reste des maisons doit régulièrement éteindre le chauffage, car l’infrastructure des services publics est totalement épuisée.”

Daniil Chebykin, qui a fondé le groupe, a déclaré que bien que la Russie soit considérée comme un acteur majeur du pétrole et du gaz, de nombreux Russes en dehors de Moscou vivent encore avec un chauffage rudimentaire et subissent régulièrement des accidents de services publics, tels que des explosions de chaudières.

Chebykin a déclaré que peu de choses avaient changé au cours des 23 années du mandat de Vladimir Poutine en tant que dirigeant politique du pays et que la disparité entre la capitale russe et les régions s’était creusée. “Omsk peut être un endroit très difficile à vivre”, a-t-il déclaré. “Pendant ce temps, à Moscou, il y a une bonne infrastructure, d’excellents transports en commun, et tout le monde y investit beaucoup d’argent.”

Juste avant d’être empoisonné par l’agent neurotoxique Novichok en 2020, le chef de l’opposition russe Alexei Navalny avait filmé des interviews en Sibérie qui mettaient en lumière les problèmes de construction et les conditions de vie dangereuses de certains quartiers. Dans l’une de ces interviews, Daniil Markelov, un militant local de Novossibirsk, a fait visiter sa maison à Navalny.

“Bienvenue dans mon quartier : d’interminables immeubles de grande hauteur à panneaux identiques, sans aucune trace d’aménagements et de constructions qui durent depuis des années”, a-t-il déclaré. « Le plus gros problème, c’est que ces nouveaux logements sont littéralement délabrés. Il est extrêmement dangereux d’y vivre. Les gens reçoivent les clés des appartements qui n’ont pas d’ascenseur, de garde-corps ou d’électricité.

Dans un entretien téléphonique, Markelov, qui a depuis immigré aux États-Unis, a déclaré que même si la vie à Novossibirsk s’était légèrement améliorée ces dernières années, le centre de la ville était “un décor qui cache partout des bâtiments pauvres et dangereux”.

« L’argent afflue vers la capitale. En conséquence, les petites villes disparaissent », a-t-il déclaré.

Les analystes ont déclaré que les sanctions radicales imposées après l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont perturbé les chaînes d’approvisionnement dans le pays et pourraient réduire considérablement la capacité de la Russie à résoudre ses propres problèmes d’infrastructure.

Un obstacle particulier est l’impossibilité d’importer des pièces de rechange et des produits en raison des sanctions. La Russie s’est longtemps appuyée sur des équipements et des technologies importés et n’a pas encore la capacité de fabrication nationale pour combler cette lacune. Depuis le déclenchement de la guerre, les importations ont chuté jusqu’à 25 %, selon les partenaires commerciaux de la Russie.

Les Ukrainiens ont été choqués au cours des premiers mois de la guerre lorsque les soldats russes ont pillé à grande échelle des appareils ménagers de base dans les villes et villages occupés – une indication de la disparité de la qualité de vie et de l’accès à des biens abordables entre les deux pays.

Nikolai Petrov, politologue au groupe de réflexion britannique Chatham House, a déclaré que la question des pièces limitées pourrait affecter “tout”, y compris l’aviation et les feux de circulation. “Sans ces pièces, l’ensemble du système, qui semble actuellement plus ou moins fiable et efficace, peut s’effondrer très rapidement”, a déclaré Petrov.

Il est peu probable que les problèmes d’infrastructure de la Russie à eux seuls conduisent à des troubles populaires. L’ampleur des problèmes varie d’un endroit à l’autre et les grandes villes ont tendance à être mieux entretenues.

Plusieurs habitants de Perm ont déclaré lors d’entretiens qu’ils n’avaient rencontré aucun problème récent de chauffage ou d’électricité.

Kravchenko a déclaré que la situation à Volgograd n’était pas aussi mauvaise qu’ailleurs. “Vous pouvez vivre une vie normale à Volgograd, mais la vie pourrait être tellement meilleure”, a-t-il déclaré. « C’est la réticence de l’administration à l’améliorer qui tue Volgograd. Le potentiel de la ville est tout simplement énorme.

Cependant, la patience du public s’épuise potentiellement, en particulier lorsque les pannes se déroulent dans le contexte d’une campagne de mobilisation militaire impopulaire et d’un nombre croissant de morts sur le front.

“La coupe de patience de la Russie est absolument pleine, et chaque goutte peut conduire à des protestations et des troubles”, a déclaré Petrov, ajoutant que depuis que les modifications des retraites ont déclenché des manifestations de colère en 2018, le mécontentement régional et la volonté de manifester ont augmenté. “Il est important de comprendre que même si nous n’avons pas de manifestations intensives en Russie, la situation est maintenant très différente de ce qu’elle était avant 2018.”

Chebykin a déclaré que seules quelques personnes à Omsk ont ​​lié la situation locale à la guerre, mais que le nombre augmentait. “Quand une énorme somme d’argent est dépensée pour bombarder les infrastructures de l’Ukraine, et avec cet argent, il est possible de gazéifier tous les logements de la ville, bien sûr le mécontentement grandit”, a déclaré Chebykin.

Vladimir Milov, ancien vice-ministre de l’énergie devenu politicien de l’opposition, a déclaré que les défaillances des infrastructures ne déclencheraient pas de manifestations mais contribueraient à un éventuel soulèvement contre le Kremlin.

“Il y aura un point de basculement”, a déclaré Milov. « Il y a une vague d’impacts négatifs croissants sur différents fronts : l’isolement économique de la Russie, les sanctions et les problèmes d’infrastructure. Cela ne déclenchera pas de protestations en soi, mais cela ajoute à un sentiment général de mécontentement.

Le Kremlin ne semble cependant pas inquiet.

Le 13 décembre, Poutine a présidé par liaison vidéo l’ouverture d’une nouvelle autoroute reliant Moscou aux principales villes de l’Est. Et la semaine dernière, un verre à la main, Poutine n’a montré aucun remords en admettant que la Russie attaquait les infrastructures civiles de l’Ukraine. “Il y a beaucoup de bruit autour de nos attaques contre l’infrastructure énergétique d’un pays voisin”, a-t-il déclaré. « Oui, nous le faisons. Mais qui a commencé ?

Milov a déclaré que Poutine avait “une mentalité de mille roubles”, ce qui signifie que chaque fois que le mécontentement gronde, le Kremlin annonce de petites aides en espèces (1 000 roubles équivaut à environ 15 dollars) aux citoyens pour étouffer les troubles. Une stratégie similaire consistant à offrir des avantages financiers a été déployée pour apaiser les familles des soldats tués en Ukraine.

“Poutine et son gouvernement ont l’habitude de penser que la population russe est constituée de gens qui continueront à souffrir et à tolérer toute cette négativité”, a déclaré Milov, “tant qu’ils gouverneront”.

