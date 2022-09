Alors que la Russie agite le spectre nucléaire en Ukraine, la Chine détourne le regard

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin d’information de CNN Pendant ce temps en Chine, une mise à jour trois fois par semaine explorant ce que vous devez savoir sur l’essor du pays et son impact sur le monde. Inscrivez-vous ici.





Lorsque le président russe Vladimir Poutine a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping en Ouzbékistan la semaine dernière, l’ambiance était sensiblement différente de leur rencontre triomphale à Pékin, quelques semaines avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Il n’y avait plus de vantage de leur amitié «sans limites» déclarée le jour de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver. Au lieu de cela, Poutine a concédé que Pékin avait des “questions et des inquiétudes” au sujet de son invasion défaillante, dans un clin d’œil subtil aux limites du soutien de la Chine et à l’asymétrie croissante de leurs relations.

Dans la lecture chinoise de la réunion, Xi n’a même pas fait référence au “partenariat stratégique” tant annoncé entre Pékin et Moscou, a observé Shi Yinhong, professeur de relations internationales à l’Université Renmin de Pékin. C’était “la déclaration la plus prudente ou la plus discrète depuis des années” émise par Xi sur leur relation stratégique, a déclaré Shi.

Le changement de ton n’est pas surprenant compte tenu de la série de défaites humiliantes de la Russie sur le champ de bataille, qui a révélé la faiblesse de Poutine à ses amis et à ses ennemis. Ces revers surviennent également à un mauvais moment pour Xi, qui n’est qu’à quelques semaines de briguer un troisième mandat hors norme lors d’une réunion politique clé.

Sous Xi, la Chine a noué des liens de plus en plus étroits avec la Russie. Déjà confronté aux malheurs intérieurs d’une économie en ralentissement et de sa politique implacable de zéro Covid, Xi avait besoin d’une projection de force, et non de vulnérabilité, dans son alliance stratégique personnellement approuvée.

Six jours plus tard, dans une escalade désespérée de la guerre dévastatrice, Poutine a annoncé une “mobilisation partielle” des citoyens russes dans un discours télévisé, et a même soulevé le spectre de l’utilisation d’armes nucléaires.

On ne sait pas si Poutine a discuté de son escalade planifiée avec Xi lors de leurs derniers entretiens, tout comme la question reste ouverte de savoir si Poutine avait informé Xi de son invasion planifiée la dernière fois qu’ils se sont rencontrés à Pékin.

Pour certains analystes chinois, les revers de Poutine et l’escalade de la guerre ont offert à la Chine une opportunité de s’éloigner de la Russie – un changement subtil qui a commencé avec la rencontre de Xi avec Poutine.

“La Chine n’a pas d’autre choix que (de) rester un peu plus loin de Poutine en raison de son escalade de la guerre, de son agression et de son annexion, et de sa menace renouvelée de guerre nucléaire”, a déclaré Shi de l’Université Renmin.

“La Chine n’a pas voulu que cet ami insouciant (se) batte. Quel peut être son destin sur le champ de bataille n’est pas du tout gérable par la Chine.

Mais d’autres sont plus sceptiques. L’admission ouverte par Poutine des appréhensions de Pékin ne signale pas nécessairement une rupture entre les deux alliés diplomatiques ; au lieu de cela, cela pourrait être un moyen pour la Chine de gagner une marge de manœuvre diplomatique, en particulier compte tenu de la façon dont son soutien tacite à la Russie a nui à l’image de Pékin en Europe, a déclaré Theresa Fallon, directrice du Centre d’études Russie Europe Asie à Bruxelles.

“Mon impression était que Pékin voulait juste un petit éclat de lumière du jour entre la Chine et la Russie, mais je pense que beaucoup ont surinterprété cela”, a-t-elle déclaré. “Je pense que c’était plus pour un public européen.”

“Pour les intérêts à long terme de la Chine, ils doivent garder la Russie à bord”, a ajouté Fallon.

Les deux puissances autoritaires sont stratégiquement alignées dans leur tentative de contrebalancer l’Occident. Les deux dirigeants partagent une profonde suspicion et une hostilité envers les États-Unis, qui, selon eux, sont déterminés à maintenir la Chine et la Russie au sol. Ils partagent également une vision d’un nouvel ordre mondial – un ordre qui réponde mieux aux intérêts de leurs nations et qui ne soit plus dominé par l’Occident.

Quelques jours après la rencontre entre Xi et Poutine, le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrushev et le haut diplomate chinois Yang Jiechi ont tenu des pourparlers sur la sécurité dans la province du Fujian, dans le sud de la Chine, s’engageant à « mettre en œuvre le consensus » atteint par leurs dirigeants, à approfondir leur coordination stratégique et à poursuivre coopération militaire.

Les deux pays cherchent également à approfondir leurs relations économiques, le commerce bilatéral devant atteindre 200 milliards de dollars « dans un avenir proche », selon Poutine.

“Je ne pense pas que nous ayons vu un schisme majeur s’ouvrir entre la Russie et la Chine”, a déclaré Brian Hart, membre du China Power Project au Centre d’études stratégiques et internationales.

“Je vois cela comme une continuation de la Chine essayant de marcher sur sa ligne assez mince sur la Russie et de s’assurer qu’elle continue à soutenir la Russie dans la mesure où elle le peut sans porter atteinte à ses propres intérêts.”

Jusqu’à présent, Pékin a soigneusement évité les actions qui violeraient les sanctions occidentales, telles que la fourniture d’une aide militaire directe à Moscou. Mais il a présenté une bouée de sauvetage pour l’économie russe battue en intensifiant les achats de son carburant et de son énergie – à un prix avantageux. Les importations chinoises de charbon russe en août ont augmenté de 57 % par rapport à la même période l’an dernier, atteignant un sommet en cinq ans ; ses importations de pétrole brut ont également bondi de 28 % par rapport à l’année précédente.

Après que Poutine ait appelé les réservistes de l’armée à rejoindre la guerre en Ukraine, Pékin a continué à marcher sur la ligne fine, réitérant sa position de longue date en faveur du dialogue pour résoudre le conflit.

Interrogé sur l’éventuelle utilisation d’armes nucléaires par la Russie lors d’une conférence de presse mercredi, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a éludé la question.

“La position de la Chine sur la crise ukrainienne a été cohérente et claire”, a déclaré le porte-parole Wang Wenbin. “Nous appelons les parties concernées à parvenir à un cessez-le-feu par le dialogue et la négociation, et à trouver une solution qui réponde aux préoccupations légitimes de sécurité de toutes les parties dès que possible.”

Mercredi également, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Selon la lecture chinoise, Wang a souligné que la Chine continuerait à “maintenir sa position objective et impartiale” et à “faire avancer les négociations de paix” sur la question de l’Ukraine.

Mais cette « position impartiale » a été révélée dans le journal télévisé du soir sur la chaîne de télévision d’État chinoise CCTV, le programme d’information le plus regardé en Chine.

Après un rapport laconique sur la « mobilisation partielle » de Poutine – sans aucune mention des manifestations en Russie ni des condamnations internationales, le programme a cité un observateur international accusant carrément les États-Unis de « continuer à attiser le conflit entre la Russie et l’Ukraine ».

« Le conflit entre la Russie et l’Ukraine doit être résolu par le dialogue. Mais les États-Unis continuent de fournir des armes à l’Ukraine, ce qui rend impossible la fin du conflit et aggrave la situation », a déclaré un ancien conseiller à la défense nationale au Timor-Leste.

« Les sanctions déclenchées par le conflit ont des répercussions dans le monde entier… Les prix du pétrole au Timor-Leste ont également beaucoup augmenté. Nous aussi, nous en subissons les conséquences. »

Les commentaires sont conformes au récit russe que les responsables chinois et les médias d’État ont été occupés à promouvoir au cours des derniers mois – selon lequel les États-Unis ont déclenché la guerre en élargissant l’OTAN jusqu’aux portes de la Russie, forçant Moscou dans un coin.

Le principal facteur à l’origine de l’alignement stratégique entre la Russie et la Chine est la perception des menaces des États-Unis, a déclaré Hart du SCRS.

“Tant que cette variable reste constante, tant que Pékin continue de s’inquiéter pour les États-Unis, je pense qu’il continuera à renforcer les liens avec la Russie”, a-t-il déclaré.