Alors que la recherche se poursuit, les Floridiens attendent OK pour sonder la colère de Ian

FORT MYERS BEACH, Floride (AP) – William Wellema vit sous un pont depuis quatre jours, attendant de se rendre à Fort Myers Beach sur l’île d’Estero en Floride pour voir si sa maison de vacances a survécu à l’ouragan Ian. Vendredi, il était plus que frustré alors qu’il continuait d’attendre l’autorisation de traverser.

“Ils disent que c’est à cause des efforts de sauvetage et de récupération”, a déclaré Wellema à propos de la fermeture. Il est descendu de Little Falls, dans le New Jersey, avec un laissez-passer qu’il a obtenu au début de la saison des ouragans et qui était censé lui permettre d’accéder à l’île après une tempête.

Wellema a dit qu’il envisageait de traverser en kayak la nuit. Il est en contact avec des amis dans d’autres parties du pays qui attendent sa parole pour faire leurs propres voyages vers le sud. Leur attente rappelle que le nombre de morts, déjà à 101, pourrait encore s’alourdir.

Le maire de Fort Myers Beach, Ray Murphy, a déclaré que personne ne serait autorisé à revenir tant que les équipes des services d’urgence n’auraient pas fini de “rechercher des personnes blessées ou susceptibles d’avoir besoin d’aide parmi les décombres, et des personnes décédées” dans la ville d’un peu plus de 7 000 habitants. Les premiers intervenants ont besoin d’espace et de temps pour faire leur travail et “tout trafic supplémentaire de véhicules et de piétons entrave et prolonge leurs efforts”, indique le communiqué. Ils n’ont pas fixé de date pour le retour des résidents.

La Florida Medical Examiners Commission a signalé jusqu’à présent 92 décès liés à la tempête en Floride. La plupart d’entre eux se trouvaient dans le comté de Lee le plus touché, qui comprend la grande région de Fort Myers et les îles voisines de la côte du golfe. Au moins la moitié des victimes confirmées dans l’État avaient 65 ans et plus et plus des deux tiers avaient 50 ans et plus. Cinq personnes ont également été tuées en Caroline du Nord, trois à Cuba et une en Virginie.

Ian, une tempête de catégorie 4 avec des vents soutenus de 150 miles par heure (240 kilomètres par heure), a déclenché des torrents de pluie et causé d’importantes inondations et dégâts. Le déluge a transformé les rues en rivières jaillissantes. Les voies navigables d’arrière-cour ont débordé dans les quartiers, parfois de plus de 3,5 mètres (12 pieds), jetant des bateaux sur les cours et les routes. Les plages ont disparu, car les vagues de l’océan ont poussé les rivages loin à l’intérieur des terres. Les autorités estiment que la tempête a causé des milliards de dollars de dégâts.

Les résidents de Fort Myers Beach, James Berry et Jeff Silcock, comme Wellema, ont des laissez-passer pour l’île et attendaient également sous le pont pour rentrer chez eux, mais aucun n’était aussi contrarié que Wellema.

“Ils sont toujours à la recherche de corps là-bas et il y a un processus d’enquête”, a déclaré Silcock. “Je comprends tout à fait pourquoi ils ne laissent personne entrer.”

Jay Reeves, l’Associated Press