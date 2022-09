Jeannie Wheeler Myers de Channahon était enseignante il y a 20 ans lorsque le travail de ses rêves s’est ouvert – un professeur de mathématiques à l’école de ses enfants.

ExxonMobil Joliet Refinery a également offert un poste à Myers. Myers y avait travaillé comme entrepreneur, a-t-elle déclaré.

Parce que Myers ne pouvait pas décider, elle est allée à l’hôpital pour demander conseil à son père, Dominic Boetto, un patient atteint d’un cancer.

Myers a déclaré que Boetto avait aveuglé Myers en disant: «Prenez ExxonMobil. Vous devez penser à votre famille et à la sécurité de vos enfants. Ce sont les derniers mots qu’il lui a dit, dit-elle.

Elle a dit que ces mots “m’ont sauvé la vie à plus d’un titre”. Plusieurs années plus tard, Myers est devenue mère célibataire de cinq enfants et ExxonMobil lui a donné son indépendance financière, a-t-elle déclaré.

“Je n’avais jamais gagné autant d’argent de ma vie”, a déclaré Myers.

L’État de l’Illinois a reconnu le 27 août comme la journée de la raffinerie ExxonMobil Joliet à l’occasion du 50e anniversaire de la raffinerie de Joliet. Myers a déclaré que lorsqu’elle a commencé à la raffinerie dans son département des ressources humaines lors de son 30e anniversaire, 300 de ses 600 employés d’origine étaient toujours là, peut-être à cause de «l’esprit de famille» de la raffinerie, a-t-elle déclaré.

Craig Skubic est vu à l’usine ExxonMobil de Joliet le jeudi 8 septembre 2022 à Joliet. Le père de Skubic a également travaillé à l’usine avant de prendre sa retraite. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

«Ils ont organisé de nombreux événements qui incluaient la famille: des pique-niques, des sorties et des dîners», a déclaré Myers. «Alors les femmes ont appris à se connaître, les enfants ont appris à se connaître. … la famille à la maison voit dans quel endroit formidable papa ou maman travaille et ils le voient eux-mêmes comme une carrière viable – et, en fait, c’est le cas.

Brianne “Bri” Smith de Plainfield, superviseur de la fiabilité à la raffinerie de Joliet et employée depuis 20 ans, a déclaré avoir rencontré son mari, Mike Smith, chef des pompiers de la raffinerie et employé depuis 25 ans, à la raffinerie.

Le père de Mike était l’un des premiers employés et a travaillé à la raffinerie jusqu’en « 2000 ou 2001 », dit-elle.

Bri a déclaré que son père travaillait à la raffinerie de Joliet dans les années 1970 à 1990 ; sa mère y a travaillé dans les années 1970 jusqu’à la naissance de Bri; et le beau-père de Bri “est passé par ici” au début des années 1980.

Brianne “Bri” Smith, superviseur de la fiabilité chez ExxonMobil, travaille à l’usine avec son mari Mike Smith. Son père, Dennis Witt, était ingénieur de projet pour le projet de cogénération de la raffinerie de Joliet, qui est représenté dans un modèle exposé à l’usine comme on le voit, le jeudi 8 septembre 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Le père et le beau-père de Bris étaient ingénieurs en mécanique et elle a étudié l’ingénierie à l’université parce qu’elle aimait les mathématiques, a-t-elle déclaré.

La raffinerie de Joliet offre « un excellent salaire, de grandes opportunités », il est donc « sensé » que l’entreprise attire plusieurs membres de la famille, y compris les conjoints, a déclaré Bri.

“Nous gardons un horaire similaire, alors nous nous rendons au travail ensemble et déjeunons ensemble quand ça marche”, a déclaré Bri à propos d’elle et de Mike. « Et lorsque vous travaillez au même endroit, vous comprenez ce que l’autre vit au cours de la journée et vous partagez vraiment des histoires sur les mêmes personnes. Alors c’est bon. Nous l’aimons tous les deux.

Brianne “Bri” Smith, superviseur de la fiabilité à la raffinerie ExxonMobil Joliet, et son mari, Michael Smith, chef des pompiers de l’usine, se tiennent près d’un camion de pompiers à la caserne de pompiers de l’usine le jeudi 8 septembre 2022. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Spencer Crist de Coal City, superviseur des machines, a commencé à travailler à la raffinerie de Joliet en 2008. Son arrière-grand-père Raymond, connu sous le nom de Max, a été embauché par Socony Vacuum Oil et a passé toute sa carrière au Kansas à travailler pour la société pipelinière, a déclaré Crist. .

Le grand-père de Crist, Larry, a travaillé partout dans le monde, y compris en Arabie saoudite, pendant les 23 années qu’il a passées au sein de l’entreprise. Crist a déclaré que Larry vivait en face du terminal lorsqu’il était en poste à Patoka.

“Mon grand-père a ouvert la vanne pour envoyer le premier pétrole brut à la raffinerie de Joliet”, a déclaré Crist.

Le père de Crist, Kevin, a travaillé à la raffinerie de Wilmington pendant 32 ans, a déclaré Crist.

Crist a déclaré que les personnes sans éducation formelle peuvent réussir chez ExxonMobil en raison de ses nombreuses opportunités.

“Le ciel est la limite avec eux”, a déclaré Crist. “Plus je travaille dur, plus j’obtiens d’avantages.”

“J’appellerai maman” est devenu un mot à la mode que d’autres employés de la salle de contrôle ont repris quand Enrique Arias de Joliet a commencé à travailler à la raffinerie de Joliet il y a près de 13 ans, où son frère Art Arias Sr., maintenant âgé de 53 ans, de Diamond travaillait déjà .

Enrique, ancien menuisier et installateur de sols, a déclaré que lui et Art Sr. avaient travaillé ensemble dans le même département pendant un an. Et quand Art Sr. a un peu trop chevauché Enrique – et Enrique a manqué de retours – il a eu recours à “J’appellerai maman”.

Art Arias Jr. (à gauche) se tient avec son père Art Arias Sr. et son oncle Enrique Arias à l’usine ExxonMobil de Joliet, le 8 septembre 2022, où les trois hommes travaillent. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Pourtant, Enrique avait postulé à la raffinerie de Joliet parce qu’il voulait la stabilité et la sécurité – tout comme Art Sr. l’avait fait.

« J’ai pensé que j’allais tenter ma chance et ça a marché », a déclaré Enrique, maintenant représentant du processus des projets régionaux.

Art Sr., qui a commencé à la raffinerie de Joliet en janvier 1992 et qui est maintenant surintendant du processus, a déclaré que la raffinerie offrait un revenu stable et de bons avantages à sa famille (Art Sr. a cinq enfants) ainsi que des souvenirs partagés grâce à tous les activités familiales que la raffinerie a accueillies au fil des ans.

“Je m’y sens bien”, Art. dit Sr. « Ils ont toujours pris soin de ma famille et c’est un bon endroit où travailler. Ils offrent d’excellents avantages sociaux, de la stabilité et un environnement de travail convivial.

Art Arias Jr., 23 ans, de Diamond a commencé à la raffinerie de Joliet il y a trois ans après y avoir travaillé comme entrepreneur. Art. Jr., un technicien de processus, a déclaré que l’un des avantages de travailler avec sa famille est qu’il « en retire parfois un repas gratuit. « Et c’était facile de se faire des amis, dit-il.

“Une fois que je suis arrivé ici, je me sentais bien”, a déclaré Art Jr. “C’était un bon ajustement.”

La raffinerie de Joliet convenait également bien à Pete Wheeler de Channahon, le fils de Myers. Wheeler a déclaré qu’il avait besoin d’un emploi en 2008, mais parce que “l’économie n’allait pas bien” et que Myers a suggéré un travail contractuel juste “pour mettre le pied dans la porte”.

Wheeler a également suivi un cours sur les opérations de traitement au Joliet Junior College, puis a travaillé dans une petite usine « maman et pop » jusqu’à ce qu’il soit licencié. Il a ensuite suivi plus de cours universitaires et acquis de l’expérience dans d’autres usines avant d’atterrir chez ExxonMobil en 2018.

“C’était donc mon chemin”, a déclaré Wheeler. “C’était long, mais je le referais s’il le fallait.”

Wheeler a déclaré que sa “motivation” pour entrer dans ExxonMobil était ses fantastiques prestations de retraite. Donc, Wheeler ne se souciait pas du quart de travail, des vacances, des week-ends et du travail à l’extérieur dans diverses conditions météorologiques, a-t-il déclaré.

“À mon avis, le voyage pour y arriver en valait la peine”, a déclaré Wheeler. “C’était vraiment le cas.”

Bob Hammack de Plainfield, l’oncle de Wheeler, a travaillé chez ExxonMobil pendant 37 ans, s’est porté volontaire pour l’un de ses services d’incendie et est revenu trois fois pour des travaux de consignation, a déclaré Hammock.

Hammock a déclaré que son père avait travaillé pour l’entreprise pendant 39 ans et que son grand-père avait travaillé pour l’entreprise pendant 40 ans, alors “je suppose que c’est dans notre sang”, a déclaré Hammack.

Hammack a déclaré que son père avait été transféré du Michigan à Joliet « lorsque la nouvelle raffinerie a été construite » et lui a dit de « venir chercher un emploi ». Alors Hammock l’a fait et a dit qu’à 25 ans, il faisait partie du premier groupe à faire fonctionner les chaudières, la tour de refroidissement et l’alimentation en air pour que le groupe opérationnel démarre, ce qui était excitant et effrayant.

“C’est un travail dangereux”, a déclaré Hammack. “Mais c’est une très bonne vie et vous vous en sortez plutôt bien si vous participez à leurs plans d’actionnariat.”