Alors que la presse catalane associe Xavi au poste de Barcelone, le remplacer par Koeman est-il la bonne décision pour les géants en difficulté?

Lundi, SPORT a affirmé que le principal objectif de négociation du joueur de 41 ans n’était pas seulement de voir ce que le Barça avait à offrir sur le plan économique, mais aussi quelle était sa vision de l’avenir sur le plan philosophique.

S’alignant auparavant sur le candidat à la présidentielle Victor Font, le milieu de terrain emblématique avait l’intention de révolutionner complètement la structure de la première équipe et de l’académie de La Masia qu’il a traversée si Font remportait les élections en mars.

Bien sûr, il ne l’a pas fait, avec l’échec de Xavi à se manifester et à approuver publiquement le magnat des télécommunications cité comme l’un des principaux facteurs de l’échec de Font aux urnes.

Socios a opté pour le charisme de Joan Laporta, aspirant à un retour aux jours de gloire du sextuple en 2009 sur sa montre dont Xavi était un élément central.

D’abord lié au poste de manager sous le règne condamné de Josep Bartomeu pour remplacer Ernesto Valverde, Xavi a décliné et le rôle est allé à Quique Setien.

D’une durée de huit mois à peine, Setien a ensuite été licencié à la suite de l’humiliation 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions, et la légende de la Dream Team Ronald Koeman a laissé un rôle pépère aux Pays-Bas pour prendre les rênes de son club chéri malgré la noyade dans un crise footballistique, économique et institutionnelle.

Avec chaque résultat médiocre, alors que le titre de la Liga glisse plus loin et qu’il est maintenant mathématiquement impossible de gagner, il semble de plus en plus probable que « Tintin » soit le troisième tacticien licencié du Barça en moins d’un an et demi.

Répondant au scoop de SPORT alors que la rumeur des médias catalans passe à l’overdrive, RAC allègue qu’il y a « 99% de chances » que Koeman ne soit pas maintenu.

Il y a 99% de chances que Ronald Koeman ne soit pas maintenu en tant qu’entraîneur-chef de Barcelone la saison prochaine. (Paquet source: RAC1) pic.twitter.com/9jVRy0oQ8M – Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 17 mai 2021

Toujours soucieux de faire caca les conclusions de leur principal rival de l’imprimé, Mundo Deportivo admet que Barcelone n’exclut pas un changement de manager, mais des sources en coulisses du Camp Nou insistent sur le fait qu’une décision d’éjecter le héros de leur première victoire à l’UCL à Wembley en 1992 sous Johan Cruyff n’a pas encore été fait.

En supposant que le caoutchouc mort de samedi contre Eibar est son dernier match, la décision d’échanger Koeman contre Xavi est-elle sage?

Fonctionnant avec un budget restreint avec une seule signature remarquable faite à l’arrière droit Sergino Dest, Koeman a fait du bon travail tout compte fait.

Comme l’affirme le journaliste respecté de MD Francesc Aguilar, il «mérite donc une sortie digne».

Johan Cruyff aurait eu 74 ans aujourd’hui. Merci pour tous les souvenirs, Johan! #CruyffLegacy-Hoy Johan Cruyff hubiera cumplido 74 ans. Gracias por todos los recuerdos Johan! #CruyffLegacypic.twitter.com/YjAyieMNqV – Ronald Koeman (@RonaldKoeman) 25 avril 2021

Pour que Lionel Messi profite à nouveau de son football, il a fait la promotion de produits pour jeunes tels que Ilaix Moriba, Ronald Araujo et Oscar Mingueza, ainsi que le whizzkid Pedri, 18 ans, de Las Palmas, déjà international senior espagnol.

Certes, il a échoué dans les grands matchs de la Liga et sur le continent, mais Koeman a quand même livré la Copa del Rey qui était la première pièce d’argenterie des Blaugrana en deux ans.

Sur le chemin de la finale, un retour courageux en demi-finale contre Séville a démontré l’esprit d’équipe et l’union qu’il a réussi à favoriser.

SPORT écrit que son départ laisserait un « sentiment amer » chez certaines stars, comme d’autres suggèrent que ces réalisations à elles seules montrent que Koeman mérite un autre terme.

Cette équipe de Barcelone a dépassé ses objectifs en remportant la Copa del Rey. La seule raison pour laquelle Barcelone et même Madrid sont toujours en lice est que l’Atletico a décidé de perdre et de faire match nul après avoir pris une avance de 12 points. C’est une équipe qui était brisée, Messi voulait partir, nouvel entraîneur, pas de président. – Roy Nemer (@RoyNemer) 11 mai 2021

Enlisé dans plus d’un milliard de dollars de dettes tout en essayant de convaincre Lionel Messi de signer sur la ligne pointillée et de ne pas partir gratuitement à la fin du mois de juillet, le Barça a-t-il besoin de plus d’instabilité?

Sans tenir compte de cela, Cules agité, gâté par les succès de la dernière décennie et demie, considère la capitulation molle de la dernière quinzaine dans la course au titre comme une raison suffisante pour apporter des changements.

Après tout, l’histoire de Laporta de prendre des risques de cette nature, sur des personnages peu expérimentés dans le football européen d’élite, se mêle à certains des plus appréciés des fans.

Laporta était auparavant président de Barcelone de 2003 à 2010. C’est l’une des périodes les plus réussies du club au cours de laquelle ils ont remporté 12 trophées majeurs, dont leur premier triplé sous Pep Guardiola en 2009. Il a déclaré qu’il avait les meilleures chances de garder Lionel Messi. pic.twitter.com/1rlqufHzjO – Mises à jour sur le football (@birdiefootball) 8 mars 2021

Le premier sur lequel il a pris un coup de pied a été Frank Riijkard, qui a aidé Ronaldinho à devenir le meilleur joueur du monde et a livré une deuxième UCL à Paris en 2006 en plus des couronnes consécutives de la Liga.

Le dernier? Un certain Pep Guardiola, qui a été promu de l’équipe de réserve B pour présenter une tenue qui a séduit la planète avec Tiki-taka alors que l’argenterie coulait saison après saison.

En apprenant et en jouant sur les instructions de tous ces individus, avec lui-même un cerveau footballeur renommé, Xavi pourrait convaincre Messi de rester, se tourner vers La Masia sans avoir besoin de faire des transferts somptueux et inabordables, et peut-être conduire le Barça à gouverner l’Espagne. et l’Europe une fois de plus.