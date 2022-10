Alors que la Première ministre britannique Liz Truss démissionne, l’ancienne vidéo de Trevor Noah suggérant que l’Inde colonise la Grande-Bretagne devient virale

Au milieu des troubles politiques au Royaume-Uni – aggravés par la démission de Liz Truss en tant que Premier ministre – une vidéo du comédien Trevor Noah se moquant de l’instabilité politique du Royaume-Uni est devenue extrêmement virale. Truss, qui n’a duré que 45 jours au bureau de Downing Street, a servi le mandat le plus court de tous les temps pour un Premier ministre britannique. Sa sortie a déclenché un entourage de blagues et de mèmes sur Internet qui pointent vers l’instabilité de l’économie et du cabinet britanniques.

Dans la vidéo, diffusée à l’origine en 2019, Noah parlait du Brexit et des nombreuses tentatives du pays de quitter l’Union européenne. Il a dit sarcastiquement que la condition de la Grande-Bretagne était si mauvaise qu’un de leurs vieux pays “devrait simplement les coloniser”. Noah a également déclaré que quelqu’un devrait simplement intervenir et donner au pays une certaine stabilité.

Regardez cet ancien clip qui a maintenant été partagé à nouveau sur Twitter.

Ha ha pic.twitter.com/CcOHRbqEks — L’aviateur Anil Chopra (@Chopsyturvey) 19 octobre 2022

Il a dit que l’Inde devrait venir en Angleterre et aider le Royaume-Uni à nettoyer ses dégâts. Il a dit dans la vidéo : « ‘Écoutez, écoutez, écoutez, nous détestons faire ça, mais vous ne savez pas comment vous gouverner. Nous devons réparer tout cela.

Il a ajouté de façon hilarante : “Regardez ces sauvages, ils ne savent pas ce qu’ils font.”

La vidéo du comédien sud-africain a trouvé sa pertinence au milieu de la démission du Premier ministre Russ alors qu’elle intervenait après Boris Johnson, dont le mandat était également très instable. La section des commentaires du clip viral a montré que plusieurs personnes à travers le monde pensaient que la “prophétie” de Trevor s’était réalisée. Un utilisateur de Twitter a déclaré : « Mais que faire ? Les Indiens n’ont pas de processus de pensée ni de mentalité coloniale. Oui, s’ils nous demandaient, nous les aiderions.

Un autre a déclaré: “Un parfait dans une gifle dans la voix pro de la colonie britannique”, avec un emoji riant.

Je voudrais être gouverneur général ou vice-roi….. pic.twitter.com/B3mPHTjL4q – Vamshi Krishna Reddy Bekkari (@BekkariVamshi) 20 octobre 2022

Il y a quelques jours, la Première ministre Truss a insisté sur le fait qu’elle “ne démissionnerait pas” après avoir été huée par des députés lors de sa première session à l’heure des questions – depuis qu’elle s’est retirée de ses politiques économiques de réduction des impôts qui ont échoué. Au milieu des nouvelles de sa démission du Cabinet (elle restera PM jusqu’à ce qu’un successeur ait été choisi).

