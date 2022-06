Alors que la poussière électorale retombe, ce dont les Ontariens ont besoin maintenant, ce sont des solutions non partisanes à nos problèmes systémiques

Ainsi, les Ontariens ont parlé — ou au moins 18 % d’entre nous l’ont fait.

L’élection provinciale du 2 juin a vu un faible taux de participation électorale record, et le manque d’enthousiasme pour le changement a fait que le résultat était couru d’avance. La vérité est que, par notre apathie et notre complaisance, nous, les électeurs, avons donné notre consentement à avoir un autre gouvernement progressiste-conservateur pour les quatre prochaines années. Leur victoire retentissante a poussé les chefs néo-démocrates et libéraux à démissionner. Cela signifie qu’il n’y a plus personne maintenant qui tient le gouvernement responsable des décisions futures.

Avec cela, la rumeur bat son plein autour du dévoilement du cabinet du premier ministre Doug Ford et de la publication du budget de l’Ontario. Cette fois-ci, la création d’un Ontario inclusif devrait être une priorité pour ce gouvernement. Il doit commencer par créer un cabinet plus diversifié qui a un niveau de transparence plus élevé autour des mandats des ministres et une optique inclusive sur toutes les politiques et tous les programmes proposés.

Lorsque Ford a été élu premier ministre de l’Ontario pour la première fois en 2018, il a été fortement critiqué pour le manque de diversité dans son cabinet : il n’a pas atteint la parité entre les sexes et ne reflétait pas la diversité de la population de l’Ontario. En 2021, son remaniement ministériel a montré une légère amélioration, avec une tentative pré-électorale d’introduire un « plus représentatif géographiquement et ethniquement de la province ».

Il est non négociable que nous ayons besoin de ministres compétents et compétents, mais en plus de cela, nous avons besoin de personnes qui partagent des expériences vécues avec notre population diversifiée. Un cabinet diversifié permettrait des différences d’opinion et d’arrière-plan pouvant indiquer des angles morts dans les discussions et éviterait d’ignorer des informations importantes par une pensée de groupe conformiste. De plus, divers membres de son caucus devraient être placés dans des rôles plus importants.

La transparence autour des portefeuilles des cabinets est également indispensable. Ford a gardé secrètes les lettres de mandat, qui sont les instructions officielles que le ministre reçoit du premier ministre après une nomination au Cabinet. Les lettres de mandat sont importantes non seulement pour le ministre, mais pour ceux d’entre nous qui tentent de comprendre ou d’aider à façonner la politique publique. Sans cette transparence, il est difficile de comprendre la responsabilité de chaque ministre et d’évaluer la performance du gouvernement en conséquence.

Par exemple, le gouvernement Ford a nommé Parm Gill ministre de la Citoyenneté et du Multiculturalisme en juin 2021. Bien que son titre ne l’indique pas, Gill est également le ministre responsable de l’antiracisme, supervisant la Direction antiraciste de la province. Selon le site Web de la direction, de nombreuses initiatives ont eu lieu dans l’optique de la lutte contre le racisme dans tous les ministères, mais il n’est pas clair s’il s’agit d’une stratégie globale ou d’une politique réactionnaire ponctuelle. Par conséquent, une plus grande clarté et transparence autour de l’intention de ces politiques est nécessaire.

Cela m’amène au dernier point : chaque portefeuille et mandat ministériel doit donner la priorité à une optique inclusive sur les politiques et les programmes mis de l’avant. Tout au long de la pandémie, nous avons constaté un manque d’inclusion parmi les groupes en quête d’équité, les populations vulnérables étant parmi les dernières à être prises en compte. Les taux de chômage sont les plus élevés parmi les groupes racialisés. L’Ontario est à la croisée des chemins – nous assistons à une crise d’abordabilité, où le salaire minimum ne couvre même pas le coût moyen de la vie en Ontario, sans parler de notre inflation croissante. Une optique inclusive doit être au premier plan de toutes les politiques et tous les programmes.

Bien que fervent partisan des libéraux, c’est tellement important que je suis prêt à raccrocher mon chapeau partisan pour soutenir les discussions et me concentrer sur les solutions. J’espère que ces questions seront abordées de manière non partisane, avec le soutien des partis d’opposition. Les Ontariens méritent de voir de vrais changements de la part des progressistes-conservateurs au cours de ce mandat.

