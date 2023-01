Alors que la population chinoise diminue, l’Inde devrait devenir la plus peuplée en 2023

La population chinoise a commencé à diminuer en 2022 pour la première fois en six décennies, une étape importante pour la deuxième économie mondiale, qui fait face à une crise démographique de plus en plus grave.

La Chine comptait 1,41 milliard d’habitants à la fin de l’année dernière, soit 850 000 de moins qu’à la fin de 2021, selon les données publiées mardi par le Bureau national des statistiques. Cela marque la première baisse depuis 1961, la dernière année de la Grande Famine sous l’ancien dirigeant Mao Zedong.

Quelque 9,56 millions de bébés sont nés en 2022, contre 10,62 millions un an plus tôt, le niveau le plus bas depuis au moins 1950, malgré les efforts du gouvernement pour encourager les familles à avoir plus d’enfants.

Au total, 10,41 millions de personnes sont mortes, une légère augmentation par rapport aux quelque 10 millions enregistrées ces dernières années. La Chine a subi une augmentation des décès liés à Covid à partir du mois dernier après avoir brusquement abandonné son approche de tolérance zéro au virus début décembre. D’autres décès liés à Covid surviendront probablement cette année, car les décès accusent généralement un retard de plusieurs semaines sur les infections et les infections continuent de se propager à travers le pays. Cette épidémie pourrait encore faire grimper le nombre de décès cette année.

La baisse de la population est survenue beaucoup plus rapidement que prévu et pourrait freiner la croissance économique en ralentissant la demande de biens tels que les maisons neuves. En raison du déclin, l’économie chinoise pourrait avoir du mal à dépasser la taille des États-Unis et la nation pourrait perdre son statut de pays le plus peuplé du monde au profit de l’Inde cette année.

Pas plus tard qu’en 2019, les Nations Unies prévoyaient que la population chinoise culminerait en 2031, puis diminuerait, mais l’année dernière, l’ONU avait révisé cette estimation pour voir un pic au début de 2022. La population active diminue déjà, à long terme la demande de logements va probablement encore baisser, et le gouvernement pourrait également avoir du mal à payer son système de retraite national sous-financé.

Le pays suit les traces d’autres pays d’Asie de l’Est comme le Japon ou la Corée du Sud, qui ont vu leur taux de natalité chuter et leur population vieillir et commencer à diminuer à mesure qu’ils s’enrichissent et se développent.

Le taux de natalité en Chine, ou le nombre de nouveau-nés pour 1 000 habitants, est tombé à 6,77 l’année dernière, le niveau le plus bas depuis au moins 1978.

Les données publiées par le Bureau national des statistiques montrent que 62% de la population était en âge de travailler, ce que la Chine définit comme les personnes âgées de 16 à 59 ans, contre environ 70% il y a dix ans, soulignant les défis auxquels le pays est confronté à mesure que sa population vieillit.

–Avec l’aide de Yujing Liu, Philip Glamann et James Mayger.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)