Alors que la population chinoise diminue, de nombreux membres de sa génération à enfant unique refusent d’avoir des enfants

Rien n’est étranger27:30Alors que la population chinoise diminue, de nombreux membres de sa génération à enfant unique refusent d’avoir des enfants

Pour la première fois en six décennies, la population chinoise a diminué l’année dernière. Cela a entraîné des craintes croissantes quant à l’avenir de l’économie du pays et a poussé les autorités gouvernementales et les entreprises privées à lancer des programmes incitatifs pour stimuler la population.

Pas plus tard que la semaine dernière, des représentants du gouvernement de la province chinoise du Sichuan ont annoncé qu’ils autoriseraient les couples à avoir un nombre illimité d’enfants. C’est un tournant radical par rapport à l’époque de la politique de l’enfant unique, qui était en place de 1980 à 2015.

Selon Mei Fong, auteur de Un enfant : l’histoire de l’expérience la plus radicale de Chinecette politique a incité une génération de jeunes à repousser les attentes de la société concernant le mariage et la procréation.

Cette semaine sur Rien n’est étrangernous approfondissons ces changements d’attitudes et comment ils pourraient nous aider à comprendre le déclin démographique que nous constatons en Chine aujourd’hui.

Avec:

Mei Fong, auteur de Un enfant : L’histoire de l’expérience la plus radicale de la Chine.

