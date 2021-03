Des enfants jouent à Tijuana, au Mexique, dans un camp près d’un poste frontière avec les États-Unis. | dpa / Picture Alliance / Getty Images

L’administration compte actuellement plus de 15 000 mineurs non accompagnés en détention.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a affirmé à plusieurs reprises dimanche que la frontière des États-Unis avec le Mexique était «fermée», au milieu d’une augmentation marquée des arrivées d’immigrants, en particulier de mineurs non accompagnés.

Des informations ont émergé dimanche selon lesquelles l’administration compte au moins 15 500 mineurs non accompagnés en détention – 10 500 sous la garde du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) et 5 000 détenus par la patrouille des douanes et des frontières américaines (CBP).

Les mineurs détenus par le HHS sont hébergés dans des abris d’urgence et des établissements agréés pour la garde d’enfants, selon CBS News, tandis que les quelque 5 000 enfants et adolescents pris en charge par le CBP sont détenus dans des «établissements de type prison» surpeuplés, selon un Rapport de CNN qui cite les gestionnaires de cas, les avocats et les forces de l’ordre.

Ce rapport décrit un cadre dans lequel «les enfants alternent les horaires pour se faire de la place dans des installations confinées, certains enfants n’ont pas vu la lumière du soleil depuis des jours et d’autres se douchent à tour de rôle, souvent des jours sans.

Les enfants passent en moyenne cinq jours dans ces établissements et plus de 600 d’entre eux sont en détention depuis plus de 10 jours, indique le rapport. Selon la loi, les enfants non accompagnés sont censés être traités et envoyés dans les refuges du HHS dans les 72 heures.

Les responsables ont imputé le retard au surpeuplement à la frontière, exacerbé par la pandémie de coronavirus, et dimanche, Mayorkas a également déclaré que l’administration Trump était responsable de l’augmentation des arrivées à la frontière.

« L’ensemble du système a été démantelé par l’administration précédente », a déclaré Mayorkas sur CNN. État de l’Union. «Il y avait un système en place dans les administrations républicaine et démocrate qui a été démoli sous l’administration Trump.»

Le chef du DHS Mayorkas blâme l’administrateur Trump pour la flambée actuelle de migrants à la frontière: « Il y avait un système en place dans les administrations républicaine et démocrate qui a été démoli sous l’administration Trump » #CNNSOTU https://t.co/oZKfufDioC pic.twitter.com/617RAvysBP – CNN Politics (@CNNPolitics) 21 mars 2021

L’ancien président Donald Trump a apporté des changements radicaux à la politique d’immigration, notamment en luttant pour le financement d’un mur frontalier américano-mexicain; l’instauration des protocoles de protection des migrants, qui obligent les demandeurs d’asile à rester au Mexique en attendant les auditions; et la signature d’accords pour renvoyer certains migrants d’Amérique centrale dans leur pays d’origine.

Le président Joe Biden a mis fin à ces politiques, arguant qu’elles vont à l’encontre de la promesse de son administration d’offrir une approche plus «humaine» de l’immigration que sous les précédentes administrations Trump et Obama.

En février, l’administration Biden a commencé à accepter les enfants non accompagnés. Beaucoup de ces enfants sont bloqués au Mexique depuis un an dans le cadre de la politique de «rester au Mexique» de Trump, et cherchent maintenant à obtenir une protection en vertu de la loi fédérale et à retrouver une famille basée aux États-Unis.

Et plus tôt ce mois-ci, l’administration a annoncé qu’elle relancerait le programme des mineurs d’Amérique centrale – interrompu sous l’administration Trump – qui permet aux enfants en danger de demander à entrer aux États-Unis depuis leur pays d’origine au lieu d’avoir à arriver d’abord aux États-Unis et au Mexique. frontière.

Les critiques de l’administration soutiennent que la hausse de l’immigration découle de cette décision. Le représentant Michael McCaul (R-TX) a déclaré à ABC Cette semaine dimanche, « Le message est que si vous voulez venir, vous pouvez rester. » Mais des alliés, comme l’ancien responsable du DHS de l’administration Obama, John Sandweg, ont fait valoir que la politique de l’administration Trump, comme les protocoles de protection des migrants, avait créé un arriéré de cas, et que ces politiques «augmentaient artificiellement les chiffres», comme il l’a dit à CNN.

Sœur Norma Pimentel, qui dirige les œuvres caritatives catholiques de la vallée du Rio Grande, a déclaré à Politico que le problème ne résidait pas dans une seule administration, mais à toutes: «C’est dû au fait que personne n’a jamais fait quelque chose pour y remédier avant et c’est pourquoi nous avons toujours la situation.

L’administration Biden a apporté des changements clés à l’immigration – mais demande aux immigrants de ne pas venir

Quelle que soit la cause de la faute, il y a eu une augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents non accompagnés traversant la frontière sud, avec environ 9 400 détenus à la frontière en février. Ce mois-ci, une moyenne de 500 mineurs par jour sont entrés dans le pays, selon les données du gouvernement.

Les responsables ont ouvert trois centres d’urgence pour les enfants et en ouvriront bientôt un quatrième, selon CBS News; l’administration Trump exploitait trois de ces installations.

À bien des égards, l’administration Biden semble avoir été prise au dépourvu par l’augmentation de la migration – même si les responsables de l’administration auraient été informés à l’avance par les responsables du DHS qu’une telle augmentation était probable.

Vendredi, Mayorkas s’est rendu à El Paso aux côtés du sénateur Gary Peters (D-MI), Rob Portman (R-OH), Chris Murphy (D-CT) et Shelley Moore Capito (R-WV). Dans un tweeter, Murphy a décrit des enfants en pleurs et effrayés, tandis que Portman appeler pour les changements de politique visant à «décourager la migration et offrir des alternatives plus sûres au voyage dangereux vers le nord»

Alors que les mineurs non accompagnés – et certaines familles avec de jeunes enfants, en raison d’un changement récent des règles d’immigration au Mexique – sont autorisés à rester, Mayorkas a souligné dimanche que les adultes et les familles sont expulsés, «parce que nous sommes au milieu d’une pandémie. , et c’est un impératif de santé publique. »

« Le message est assez clair: ne venez pas. » Alors que la frontière voit une augmentation du nombre de migrants demandeurs d’asile @MarthaRaddatz appuie sur DHS Sec. Alejandro Mayorkas sur le message de l’administration sur l’immigration. https://t.co/bDt05PIrO4 pic.twitter.com/frfqm68FLM – Cette semaine (@ThisWeekABC) 21 mars 2021

«Nous encourageons les enfants à ne pas venir», a-t-il déclaré. «Le voyage est dangereux.»

L’administration Biden s’efforce de trouver des solutions à la situation à la frontière

Dimanche, Mayorkas a fait plusieurs références au fait d’avoir un plan pour répondre aux besoins des mineurs non accompagnés – et à la hausse des immigrés en général.

Jusqu’à présent, ce plan a semblé inclure l’envoi de la FEMA pour aider le HHS et le CBP à prendre soin des mineurs non accompagnés, et la conclusion d’un accord avec le Mexique, l’échange de vaccins contre le coronavirus contre plus d’aide limitant l’immigration.

Depuis son entrée en fonction, Biden a déclaré qu’il souhaitait adopter une approche humaine de l’immigration, y compris avec les mineurs non accompagnés. Lorsqu’il était vice-président, les défenseurs de l’immigration ont qualifié Obama de «déporteur en chef» et les politiques frontalières de l’administration Trump ont donné lieu à des manifestations contre les «enfants en cage».

Si Biden veut obtenir un résultat différent pour les immigrants – et un héritage pour lui-même – il devra établir des politiques différentes, et rapidement. Des réformes radicales et durables devraient passer par le Congrès, mais comme l’a rapporté Nicole Narea de Vox, le surpeuplement peut être résolu par un président en rationalisant la relation entre le DHS et la patrouille frontalière.

«Une solution potentielle consiste à co-implanter le personnel du département américain de la Santé et des Services sociaux dans les installations du CBP afin d’accélérer le dépistage des enfants migrants et de les remettre rapidement aux sponsors. Une partie de cette coordination et de ce partage d’informations peut se faire depuis le Mexique, avant que l’enfant n’entre aux États-Unis », écrit-elle.

Et Mayorkas a présenté d’autres idées pour les mineurs non accompagnés, rapporte Narea:

Il a déclaré que l’administration travaillait sur un nouveau règlement qui accélérerait les décisions en matière d’asile de telle sorte que le processus prendrait des mois, plutôt que des années, tout en «garantissant des garanties procédurales et en améliorant l’accès à un avocat». Les mécanismes que l’administration utilisera pour ce faire ne sont pas clairs, mais c’est le genre de réforme que les défenseurs des immigrants ont réclamé – tant qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des demandeurs d’asile à une procédure régulière. … L’administration envisage également d’aider le Mexique à étendre sa capacité à accueillir davantage de familles migrantes. Le mois dernier, le Mexique a cessé d’accepter certaines familles avec des enfants de moins de 12 ans en raison d’un changement dans ses lois concernant la détention des enfants, de sorte qu’ils ont été libérés aux États-Unis au cas par cas. Mais, de manière problématique, cela pourrait conduire plus de familles à simplement envoyer leurs enfants à la frontière sans être accompagnés, sachant que les États-Unis les accepteront, mais les laissant plus vulnérables aux cartels de la drogue et aux trafiquants d’êtres humains. En plus de collaborer avec le Mexique, l’administration cherche à travailler avec les pays du «triangle nord» d’Amérique centrale – Guatemala, Honduras et El Salvador – pour créer des centres de traitement dans ces pays qui filtreraient les migrants pour voir s’ils sont éligibles aux protections humanitaires. , y compris l’asile.

La législation est en cours sur la réforme de l’immigration pour certains groupes, y compris les «DREAMers» sans papiers qui sont venus aux États-Unis comme enfants, ainsi que les travailleurs agricoles et ceux qui sont confrontés à des crises humanitaires dans leur pays.

Cependant, ces projets de loi n’ont pas encore été adoptés par le Sénat et même s’ils le font, ils n’affecteront pas le gonflement des installations frontalières, y compris ceux remplis d’enfants qui tentent d’entrer aux États-Unis, après un voyage dangereux vers le nord et après une année de changements de politique. au milieu d’une pandémie mortelle.