Le président Joe Biden prend la parole à Atlanta, en Géorgie, après des fusillades dans des entreprises asiatiques. | Eric Baradat / AFP / Getty Images

À Atlanta, Biden a parlé de l’importance de «se tenir ensemble contre la haine, contre le racisme».

Un voyage présidentiel à Atlanta, en Géorgie, visait à l’origine à promouvoir les efforts fédéraux de rétablissement du Covid-19, principalement axé sur le meurtre de huit personnes, dont six étaient des femmes d’origine asiatique.

Le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris ont pris la parole vendredi à l’Université Emory, à la suite des fusillades de masse de mardi qui ont ciblé trois spas d’Atlanta appartenant à l’Asie. Bien que les entreprises ciblées appartenaient à des sociétés asiatiques et étaient en grande partie composées de femmes asiatiques et américaines d’origine asiatique, les forces de l’ordre fédérales et locales ont hésité à dire que les fusillades étaient motivées par la race. Biden et Harris, cependant, ont directement lié l’attaque à une augmentation de la violence contre les personnes d’origine asiatique à travers les États-Unis.

« Trop d’Américains d’origine asiatique marchent dans les rues et s’inquiètent, se réveillant chaque matin l’année dernière avec le sentiment que leur sécurité et celle de leurs proches sont en jeu », a déclaré Biden. «Ils ont été attaqués, blâmés, boucs émissaires et harcelés. Ils ont été agressés verbalement, agressés physiquement, tués.

«Cela a été une année de vivre dans la peur pour leur vie juste pour marcher dans la rue», a-t-il déclaré.

Comme l’a rapporté Terry Nguyen de Vox, la violence contre les Américains d’origine asiatique a augmenté l’année dernière. «Dans 16 des plus grandes villes américaines, le nombre de crimes haineux anti-asiatiques signalés a augmenté de près de 150% en 2020, selon une analyse du Center for the Study of Hate and Extremism de CSU San Bernardino», a écrit Nguyen. Les membres de la communauté asiatique – femmes et personnes âgées – semblent également être plus vulnérables que d’autres aux attaques et au harcèlement. »

Une grande partie de cette violence a été imputée à la rhétorique raciste et à la xénophobie qui ont accompagné la propagation du coronavirus, qui, selon les scientifiques, est originaire de Chine. Selon Stop AAPI Hate, une organisation qui suit le sentiment anti-asiatique, il y a eu au moins 3795 incidents anti-asiatiques – à la fois physiques et verbaux – aux États-Unis depuis mars 2020.

Harris a déclaré vendredi que c’étaient «les personnes avec les plus grandes chaires répandant ce genre de haine», une déclaration considérée comme une référence aux membres républicains du Congrès et de l’administration Trump – y compris l’ancien président Donald Trump – qui ont utilisé un langage désobligeant pour décrire le coronavirus, y compris en l’appelant la «grippe kung».

Harris a également décrit l’histoire du racisme contre les personnes d’origine asiatique en Amérique, des lois d’exclusion du XIXe siècle qui limitaient fortement l’immigration chinoise, aux camps d’internement des Américains d’origine japonaise dans les années 1940. Elle a déclaré que cette histoire a conduit à des préjugés profondément enracinés et fait partie de ce qui a donné lieu à des violences récentes.

Et elle a spécifiquement souligné les près de 3800 incidents d’agression et de harcèlement signalés contre des Américains d’origine asiatique – dont deux sur trois visaient des femmes – tandis que Biden a déclaré que de nombreux incidents n’étaient pas signalés.

«Il y a simplement quelques valeurs et croyances fondamentales qui devraient nous rassembler en tant qu’Américains. L’un d’eux se bat contre la haine, contre le racisme – le vilain poison qui hante et tourmente depuis longtemps notre nation », a déclaré Biden.

Et traitant du fait que la fusillade a suscité des inquiétudes concernant la violence armée et la misogynie ainsi que le racisme, Biden a également qualifié les fusillades d ‘«autre exemple de crise de santé publique, de violence armée dans ce pays».

Il a cité deux lois – la loi sur la violence contre les femmes, qui a été récemment renouvelée par la Chambre des représentants, et la loi sur les crimes de haine COVID-19, qui élargirait les lois fédérales sur les crimes de haine et exigerait un examen fédéral accéléré des crimes de haine liés au coronavirus. – comme nécessitant une approbation rapide. Les deux projets de loi sont en attente au Congrès. Au-delà de la législation, a-t-il ajouté, un changement de culture est également nécessaire pour mettre fin au ciblage des personnes sur la base de la race et du sexe.

Une enquête sur la fusillade d’Atlanta est en cours



Les remarques de la Maison Blanche sont intervenues alors que les autorités poursuivent leur enquête sur le suspect de 21 ans dans les meurtres. Il fait l’objet d’une enquête pour huit chefs de meurtre, mais il n’a pas encore été déterminé s’il sera également inculpé en vertu d’une nouvelle loi sur les crimes de haine en Géorgie.

La nouvelle loi sur les crimes haineux de l’État a été promulguée l’été dernier, après qu’Ahmaud Arbery, un Noir, a été abattu par des vigiles du quartier alors qu’il était en fuite. Sa mort a été capturée sur vidéo et les hommes blancs qui l’ont tué ont été accusés de meurtre.

À l’époque, la Géorgie était l’un des quatre États à ne pas avoir de sanction pour crime de haine. Maintenant, bien que la Géorgie ne dispose toujours pas d’une accusation de crimes de haine autonome, une autre peut être ajoutée à une autre accusation – dans ce cas, meurtre – pour alourdir la peine. La loi s’applique si le crime vise une personne en raison du sexe, du sexe, de la race, de la religion, de l’origine nationale, de la sexualité ou d’un handicap. Si une personne est reconnue coupable d’un crime, les frais supplémentaires ajouteraient au moins deux ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $.

Les responsables de l’application de la loi dans le comté de Cherokee, le site de deux des trois fusillades, ont suscité des critiques après qu’un adjoint du shérif a déclaré que la motivation déclarée du tireur présumé n’était pas le racisme, mais plutôt l’éradication de la tentation sexuelle. Les partisans disent que l’association des femmes asiatiques et des spas appartenant à des pays asiatiques à la tentation sexuelle est enracinée dans le racisme historique, la fétichisation et la misogynie.

Comme Li Zhou de Vox a écrit, «Les attaques contre les Américains d’origine asiatique ne peuvent être dissociées de la race et du sexe:»

Le problème central de ce stéréotype est qu’il déshumanise les femmes américaines d’origine asiatique et les réduit uniquement à des objets sexuels. Cette déshumanisation, à son tour, perpétue la violence envers ces groupes et la tolère. Cette dynamique, associée à l’omniprésence du «mythe de la minorité modèle», qui cherche à creuser un fossé entre les groupes minoritaires et traite l’expérience des Américano-asiatiques comme une expérience exceptionnelle et homogène, rend invisibles la douleur et la violence endurées par les femmes d’origine asiatique. «La déshumanisation crée un climat qui rend la violence excusable», déclare Morgan Dewey, coordinatrice du développement du Réseau national pour mettre fin à la violence domestique. «De 41 à 61 pour cent des femmes asiatiques déclarent avoir subi des violences physiques et / ou sexuelles de la part d’un partenaire intime au cours de leur vie. C’est nettement plus élevé que tout autre groupe ethnique. »

Si les procureurs de Géorgie ne portent pas d’accusations de crime de haine, cependant, le tireur présumé pourrait toujours être inculpé de crime de haine par le gouvernement fédéral. Selon l’Associated Press, les enquêteurs fédéraux n’ont pas encore acquis suffisamment de preuves pour poursuivre ces accusations. La barre est haute et nécessite généralement une articulation explicite des motivations haineuses telles que les croyances suprémacistes blanches professées.

Dans une interview avec NPR jeudi, Christopher Wray, le directeur du FBI, a déclaré que son équipe soutenait les forces de l’ordre locales et a fait écho aux responsables du comté de Cherokee, affirmant que le FBI n’avait aucune preuve que les tirs étaient une attaque raciste.

«Bien que le motif reste encore sous enquête pour le moment, il ne semble pas que le mobile ait été motivé par la race», a déclaré Wray. «Mais je m’en remettrais vraiment à l’état et à l’enquête locale à ce sujet pour le moment.»

Le même jour, cependant, le chef adjoint de la police d’Atlanta, Charles Hampton, a déclaré que son équipe n’avait pas exclu une éventuelle classification des crimes de haine lors d’une conférence de presse.

«Rien n’est hors de propos pour notre enquête», a-t-il déclaré.

L’enquête d’Atlanta est distincte de celle du comté de Cherokee, selon un porte-parole de la police d’Atlanta.

Le tireur présumé est détenu dans la prison du comté de Cherokee et encourt une peine minimale à perpétuité s’il est reconnu coupable d’un seul meurtre; il a été accusé de huit chefs d’accusation. La Géorgie applique toujours la peine de mort, mais les procureurs n’ont pas encore dit s’ils le demanderaient.

Selon un autre rapport de l’AP, certains dirigeants locaux réclament la désignation de crime de haine. La sénatrice d’État démocrate Michelle Au, d’origine chinoise, a déclaré que l’accusation apporterait une visibilité sur la manière dont les Américains d’origine asiatique sont ciblés.

«Les gens ont l’impression d’être éclairés au gaz parce qu’ils le voient tous les jours», a déclaré Au. «Ils ont le sentiment très clair qu’il est motivé par la race, mais ce n’est pas ancré ou étiqueté de cette façon. Et les gens se sentent frustrés par ce manque de visibilité et cet aspect ignoré. »

« Il est important que la loi appelle les choses ce qu’elles sont », a déclaré le représentant républicain Chuck Efstration. «C’est important pour les victimes et c’est important pour la société.»

Une enquête sur les crimes de haine nécessiterait également la collecte de données supplémentaires. Les avocats ont déclaré à l’AP que cela pourrait conduire à une augmentation des ressources visant à enquêter et à prévenir de futurs crimes de haine.