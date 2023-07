Alors que la planète se réchauffe, le contrecoup de l’action climatique se renforce

Commentez cette histoire Commentaire

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a une habitude de faire des déclarations apocalyptiques sur le changement climatique. Mais son dernier avertissement, alors que les scientifiques ont confirmé que juillet était sur le point de devenir le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, est impossible à ignorer. « L'ère du réchauffement climatique est terminée », a déclaré Guterres lors d'un point de presse au siège des Nations Unies à New York jeudi. « L'ère de l'ébullition mondiale est arrivée. »

Partout dans le monde, nous avons vu les effets dramatiques de ce qui équivaut à une urgence planétaire en cours. Les récentes vagues de chaleur ont ravagé l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Ils ont déclenché des incendies de forêt des deux côtés de la Méditerranée et des incendies qui ont incinéré des millions d’hectares de terres au Canada. Une mousson record a inondé certaines parties du nord de l’Inde. Un pic des températures océaniques a déconcerté et alarmé les scientifiques, tandis qu’une étude récente a suggéré que le réchauffement climatique provoquait l’effondrement d’un système de circulation majeur dans l’océan Atlantique. Pendant ce temps, pendant l’hiver de l’hémisphère sud, moins d’étendues de la mer Antarctique gèlent.

« Le changement climatique est là. C’est terrifiant. Et ce n’est que le début », a déclaré Guterres lors du briefing, où il a décrit « les enfants emportés par les pluies de la mousson, les familles fuyant les flammes [and] les travailleurs s’effondrent sous une chaleur torride.

Une étude publiée la semaine dernière par une coalition de scientifiques a révélé que les vagues de chaleur extrême de ces derniers mois seraient « pratiquement impossibles » sans les effets du changement climatique d’origine humaine. Friederike Otto, co-responsable du groupe de chercheurs et climatologue à l’Imperial College de Londres, a déclaré à mes collègues que leurs découvertes ne devraient pas surprendre et que nous ne saurons pas quelle est la « nouvelle normalité » de la vie à l’époque. du changement climatique ressemblera jusqu’à ce que le monde arrête réellement de brûler des combustibles fossiles.

«Cela pourrait même être une année froide dans les étés à venir. Ce n’est pas ce à quoi nous devons nous habituer », a déclaré Otto. « Nous devons nous habituer à cela, et pire. »

Inondations, incendies et chaleur meurtrière sont les sonnettes d’alarme d’une planète au bord du gouffre

La fumée des feux de forêt peut dégrader la qualité de l’air à des niveaux dangereux, menaçant la santé des personnes dans la région. Voici comment protéger vos poumons de l’air enfumé. (Vidéo : John Farrell/The Washington Post)

Malgré les preuves viscérales d’une planète en mutation et toutes les supplications des responsables de l’ONU et des climatologues, il y a peu d’unanimité politique sur ce qui doit venir ensuite. Les gouvernements du monde entier ont proposé des plans et des engagements pour réduire considérablement les émissions et décarboner leurs économies. Mais les mesures nécessaires pour conjurer le réchauffement planétaire au-delà d’un seuil considéré par consensus scientifique comme catastrophique pour la planète s’avèrent encore difficiles à vendre. Les partis de droite à travers l’Occident exploitent l’inquiétude du public face aux politiques vertes.

La semaine dernière, alors que des incendies de forêt faisaient rage sur l’île italienne de Sicile, la Première ministre Giorgia Meloni a décrit les conditions provoquées par des conditions météorologiques extrêmes comme « un test » de la capacité et de la résilience de son pays. Mais peu de temps auparavant, Meloni s’était téléportée lors d’un rassemblement électoral en Espagne pour le parti d’extrême droite Vox, un allié partageant les mêmes idées, où elle avait appelé les « patriotes » du continent à résister au « fanatisme du changement climatique » de leur gauchiste et libéral. adversaires.

La direction de Vox est connue pour son déni de la science du climat et elle s’est comportée de manière décevante lors des élections de ce mois-ci. Mais le parti a déjà capitalisé dans les sondages locaux sur le mécontentement des agriculteurs face aux politiques de conservation de l’eau et a qualifié la loi nationale sur le changement climatique de 2021 de « loi pour le retour aux grottes et à la pauvreté ».

En Italie, où la faction de Meloni domine une coalition de droite, des bruits similaires sont courants. Guido Crosetto, le ministre de la Défense du pays, s’est plaint dans une récente interview que les décideurs européens axés sur le climat créaient un risque pour la sécurité du continent. « Une fois que nous aurons détruit un quart de l’industrie européenne pour le donner à la Chine, comment pensez-vous que les gens vont réagir ? demanda Crosetto. « En réaction, tout le monde détestera toute bonne intention environnementale, associant les batailles sur le climat aux pertes sèches d’emplois. »

Là où la chaleur extrême constituera la plus grande menace : recherchez votre ville

L’Union européenne a sans doute fait plus que toute autre entité politique pour orienter ses sociétés vers les énergies renouvelables. Mais la transition a fait surface de nombreux débats politiques épineux. Les gouvernements de pays comme la Pologne et la Hongrie se hérissent des restrictions de l’UE sur l’utilisation du charbon. La colère des agriculteurs néerlandais face aux nouveaux mandats pour les émissions d’azote pourrait façonner la prochaine campagne électorale aux Pays-Bas. En Allemagne, les principaux constructeurs automobiles du continent ont lancé une insurrection contre le plan de l’UE visant à éliminer progressivement la vente de tous les véhicules à carburant fossile d’ici le milieu de la prochaine décennie, tandis que la coalition au pouvoir du pays a évité l’implosion en juin après avoir édulcoré la législation sur chauffage des maisons. Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne du pays, qui se situe dans le camp des climato-sceptiques, est en train de monter en flèche dans les sondages.

Contrairement aux États-Unis, où une grande partie de la base républicaine semble toujours rejeter les faits fondamentaux entourant le changement climatique, les partis d’extrême droite européens se positionnent comme des réalistes pragmatiques. « S’ils ne sont plus ouvertement des négateurs de la crise climatique, ils dénoncent les inégalités et les dommages causés à l’industrie qui, selon eux, sont exacerbés par les politiques climatiques », a écrit Nathalie Tocci, ancienne conseillère en politique étrangère de l’UE.

Ce « coup de fouet », a-t-elle expliqué, a des effets tangibles et pourrait ralentir les efforts de décarbonisation du continent. Sentant les courants politiques défavorables, des dirigeants technocratiques centristes comme le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre belge Alexander de Croo ont appelé en mai à une pause dans la mise en œuvre des normes environnementales de l’UE.

Henry Olsen, chroniqueur de droite au Washington Post, a fait valoir qu’une politique plus « raisonnable » se concentrerait sur l’innovation technologique et la compensation des coûts de la transition énergétique, par opposition à une décarbonation rapide. « Cela signifie inévitablement parler du changement climatique davantage comme un problème à gérer que comme une crise qui nécessite une restructuration totale de l’économie », a-t-il écrit la semaine dernière.

Mais il est difficile d’ignorer la gravité du moment. « Nous sommes en guerre, nous reconstruirons ce que nous avons perdu, nous indemniserons ceux qui ont été blessés », a déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis aux journalistes la semaine dernière, alors que des incendies ravageaient les îles touristiques de son pays. « La crise climatique est déjà là, elle va se manifester partout en Méditerranée avec des catastrophes plus importantes. »

Dans des remarques au sommet des Nations Unies sur le climat en Égypte l’année dernière, le Premier ministre grec de centre-droit a déclaré qu’il était possible de faire avancer un programme climatique qui tient compte de ce qui arrive à la planète, tout en n’exigeant pas un lourd tribut pour le public. « Personnellement, je ne vois aucune tension entre la sauvegarde du présent et l’investissement dans l’avenir », a-t-il déclaré. « Notre peuple ne nous soutiendra pas autrement. »